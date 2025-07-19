Форталеза Сеара — Байя. Ставка (к. 1.95) и прогноз на чемпионат Бразилии 19 июля 2025 года

19 июля в 15-м туре бпазильской Серии А по футболу сыграют «Форталеза Сеара» и «Байя». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Форталеза Сеара» — «Байя», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Форталеза Сеара»

Турнирное положение: сейчас «Форталеза Сеара» идет на 19-м месте в таблице Серии А с 10 очками.

Последние матчи: в 13-м туре «Форталеза» проиграла «Сеара» на своем поле со счетом 0:1. Игра проходила под диктовку соперника и результат полностью отражает ход событий на поле. «Форталеза» была инертна на поле и ни разу не нанесла удар в створ ворот.

Ранее было поражение в плей-офф Копа Нордесте от «Байя» (1:2) и в Серии А от «Сантоса» (2:3).

Не сыграют: травмированы — Бруно Пашеку (з), Давид Луис (з), Мойзес (н).

Состояние команды: к этому матчу «Форталеза Сеара» подошла серией из пяти поражений кряду и всего восьми матчей без побед, что вынудило руководство клуба все-таки отправить в отставку многолетнего наставника Хуана Пабло Войводу.

«Байя»

Турнирное положение: пока «Байя» идет четвертой в таблице чемпионата Бразилии с 24 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в первой игре плей-офф Кубка Судамериканы «Байя» сыграла на своем поле вничью с колумбийским «Америка де Кали» (0:0). Бразильский клуб владел огромным преимуществом на поле, но взломать оборону соперника так и не смог, усложнив себе положение перед ответной встречей.

До этого в чемпионате был успех с «Атлетико Минейро» (2:1), а в Копа Нордесте с таким же счетом над «Форталезой».

Не сыграют: травмированы — Эрик (п), Кану (з), Резенде (з).

Состояние команды: сезон для подопечных Рожериу Сени продолжает складываться очень успешно, команда имеет неплохие шансы пройти в плей-офф Кубка Судамериканы и претендует на самые высокие места в чемпионате Бразилии. При этом в команде почти нет больны и травмированных.

Статистика для ставок

В Копа Нордесте-2025 «Байя» выиграла дома со счетом 2:1

В прошлом сезоне «Форталеза» была сильнее на своем поле (4:1), но уступила в гостях (0:1)

В позапрошлом сезоне «Байя» обыграла соперника дома (2:0), а на выезде была ничья (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Форталеза Сеара» дают 2,70, а на «Байя» — 2,80, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,62, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: у хозяев появляется реальный шанс прервать свою неудачную серию в этом сезоне. «Форталеза» теперь играет в чемпионате Бразилии, вылетев изо всех турниров, тогда как у «Байя» после этой встречи предстоит сложная игра в Кубке Судамериканы, поэтому вероятна ротация. Также на своем поле «Форталеза» играет значительно сильнее в последние годы, газон там специфический и требуется время к нему привыкнуть.

Основная ставка: победа «Форталезы» с форой 0 за 1,95.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: победа хозяев за 2,70.