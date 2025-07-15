Будучность — Ноа. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

«Будучность» из Черногории дома сыграет против армянского клуба «Ноа» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 15 июля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Будучность» — «Ноа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Будучность»

Турнирная таблица: На 25 очков «Будучность» опередил «Петровац» в чемпионате Черногории сезона 2024/2025 и стал чемпионом своей страны. В 36 матчах участник Лиги чемпионов одержал 26 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 3 проигрыша.

Последние матчи: «Будучность» проиграла «Ноа» с минимальным счётом (0:1) в рамках первого раунда Лиги чемпионов.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Черногорская команда проиграла во втором матче подряд, уступив также хорватскому клубу «Славен» (0:3).

«Ноа»

Турнирная таблица: «Ноа» стал чемпионом Армении, набрав 75 очков: 24 победы, 3 ничьи и 3 поражения.

Последние матчи: Гол Улада Омара на 68 минуте принёс «Ноа» минимальную победу над «Будучностью» в первой игре первого раунда Лиги чемпионов.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Победная серия «Ноа» составляет два матча, чемпион Армении также обыграл «Дунайську Стреду» в товарищеской игре (2:1).

Статистика для ставок

«Ноа» — чемпион Армении

«Будучность» — чемпион Черногории

«Ноа» выиграла у команды «Будучность» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа «Будучности» — в 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80.

Прогноз: Сможет ли «Ноа» остоять минимальный перевес, вопрос, но команда точно сможет дать бой черногорскому сопернику?

Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.75.

Прогноз: В первом матче команды забили всего один мяч, не исключено, что чемпионы Армении и Черногории сыграют по низам и в ответной встрече Лиги чемпионов.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.80.