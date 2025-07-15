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    Отстоит ли Ноа преимущество над соперником?

    Будучность — Ноа. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

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    «Будучность» — ЦСКА София
    «Будучность» из Черногории дома сыграет против армянского клуба «Ноа» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 15 июля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Будучность» — «Ноа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Июля 2025 года

    Будучность

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Будучность 22:00 Ноа

    Ноа

  • Ереван
    •

    «Будучность»

    Турнирная таблица: На 25 очков «Будучность» опередил «Петровац» в чемпионате Черногории сезона 2024/2025 и стал чемпионом своей страны. В 36 матчах участник Лиги чемпионов одержал 26 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 3 проигрыша.

    Последние матчи: «Будучность» проиграла «Ноа» с минимальным счётом (0:1) в рамках первого раунда Лиги чемпионов.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Черногорская команда проиграла во втором матче подряд, уступив также хорватскому клубу «Славен» (0:3).

    «Ноа»

    Турнирная таблица: «Ноа» стал чемпионом Армении, набрав 75 очков: 24 победы, 3 ничьи и 3 поражения.

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    • Последние матчи: Гол Улада Омара на 68 минуте принёс «Ноа» минимальную победу над «Будучностью» в первой игре первого раунда Лиги чемпионов.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Победная серия «Ноа» составляет два матча, чемпион Армении также обыграл «Дунайську Стреду» в товарищеской игре (2:1).

    Статистика для ставок

    • «Ноа» — чемпион Армении

    • «Будучность» — чемпион Черногории

    • «Ноа» выиграла у команды «Будучность» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа «Будучности» — в 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: Сможет ли «Ноа» остоять минимальный перевес, вопрос, но команда точно сможет дать бой черногорскому сопернику?

    Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.75.

    Прогноз: В первом матче команды забили всего один мяч, не исключено, что чемпионы Армении и Черногории сыграют по низам и в ответной встрече Лиги чемпионов.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом  1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Будучность — Ноа?

    Матч Будучность — Ноа состоится 15 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Будучность — Ноа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Будучность — Ноа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-1)» с коэффициентом у букмекеров 2.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Будучность — Ноа?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Будучность — Ноа?

    Коэффициенты букмекеров: : «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа «Будучности» — в 3.80.

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