Будучность — Ноа. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

Будучность
Ноа
«Будучность»
Турнирная таблица: На 25 очков «Будучность» опередил «Петровац» в чемпионате Черногории сезона 2024/2025 и стал чемпионом своей страны. В 36 матчах участник Лиги чемпионов одержал 26 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 3 проигрыша.
Последние матчи: «Будучность» проиграла «Ноа» с минимальным счётом (0:1) в рамках первого раунда Лиги чемпионов.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Черногорская команда проиграла во втором матче подряд, уступив также хорватскому клубу «Славен» (0:3).
«Ноа»
Турнирная таблица: «Ноа» стал чемпионом Армении, набрав 75 очков: 24 победы, 3 ничьи и 3 поражения.
Последние матчи: Гол Улада Омара на 68 минуте принёс «Ноа» минимальную победу над «Будучностью» в первой игре первого раунда Лиги чемпионов.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Победная серия «Ноа» составляет два матча, чемпион Армении также обыграл «Дунайську Стреду» в товарищеской игре (2:1).
Статистика для ставок
- «Ноа» — чемпион Армении
- «Будучность» — чемпион Черногории
- «Ноа» выиграла у команды «Будучность» (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа «Будучности» — в 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80.
- 2.05Велес Сарсфилд — Тигре: прогноз и ставкаЗавтра в 03:15
- 1.98Брейдаблик — Эгнатия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.12Зриньски — Виртус: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Сможет ли «Ноа» остоять минимальный перевес, вопрос, но команда точно сможет дать бой черногорскому сопернику?
Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.75.
Прогноз: В первом матче команды забили всего один мяч, не исключено, что чемпионы Армении и Черногории сыграют по низам и в ответной встрече Лиги чемпионов.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.80.