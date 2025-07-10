Спартак Трнава — Хеккен. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 10 июля 2025 года

10 июля в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Спартак» Трнава и «Хеккен». Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Трнава — «Хеккен», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак» Трнава

Турнирное положение: «Спартак» Трнава неплохо выступил в последнем чемпионате Словакии. Команда финишировала на 3 позиции.

При этом «Спартак» Трнава на 2 очка отстал от второго места. Да и вообще, команда нередко теряла очки на ровном месте.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Спартак» Трнава уступил «Петролулу» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Бораца» Баня-Лука (0:1). Да и поединок с «Карвиной» завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Спартак» Трнава забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Спартак» Трнава проиграл в трех своих последних поединках. Причем в двух последних команда не смогла отличиться.

Причем «Спартак» Трнава до серии последних неудач победил дважды кряду. Да и мотивация пройти дальше у команды огромная.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Спартак» Трнава постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответным поединком.

«Хеккен»

Турнирное положение: «Хеккен» нынче проваливается в своем чемпионате. Команда там пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Хеккен» на 11 очков отстает от первой тройки. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 14 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Хеккен» переиграл «Эльфсборг» (2:0).

До того команда потерпела поражение от ГАИСа (1:3). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Тромсе» (1:0).

При этом «Хеккен» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Шведы сильны, но стабильностью не блещут. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Хеккен» победил в 5 поединках своего чемпионата из 14. Да и пропускает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Зато приличный сезон выдает Сэмюэль Лич. На его счету уже четыре результативных выстрела в чемпионате Швеции.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Шведы не боятся оппонента, и явно намерены добыть положительный результат в первой встрече.

Статистика для ставок

«Спартак» Трнава уступил в 3 своих последних матчах

Словаки не забивали в 2 своих последних поединках

«Хеккен» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Трнава — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: «Спартак» Трнава не преуспевал в последних матчах, и наверняка будет стремиться быстро реабилитироваться перед своими болельщиками.

Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Спартака» Трнава за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05