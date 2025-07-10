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    «Левски» и «Хапоэль Беэр-Шева» дадут бой в матче Лиги Европы

    Левски — Хапоэль Беэр-Шева. Ставка (к.1.96) и прогноз на футбол, Лига Европы, 10 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Левски» — «Хапоэль Беэр-Шева»
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    Футбольный клуб «Левски»
    10 июля в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги Европы сыграют «Левски» и «Хапоэль Беэр-Шева». Начало матча — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Левски» — «Хапоэль Беэр-Шева», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Левски София

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Левски София 20:30 Хапоэль Б-Ш

    Хапоэль Б-Ш

  • Беэр-Шева
    •

    «Левски»

    Турнирное положение: «Левски» по итогам прошлого розыгрыша чемпионата Болгарии занял вторую строчку. Команда сильно отстала от лидера первенства «Лудогорца», набрав 62 балла против 76.

    Однако, имея в активе 19 побед, пять ничейных результата и шесть поражений, «Левски» смог квалифицироваться в Лигу Европы.

    Последние матчи: после завершение сезона «Левски» провел один товарищеский матч на домашнем стадионе против команды клуба «Борое».

    Хозяева смогли одержать победу со счетом 3:2. «Левски» играли не основным составом, однако показала тот уровень футбола, который смог гарантировать победу.

    Не сыграют: под вопросом участие в матче полузащитника Асена Миткова.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Левски» не имеет проблем с составом и готов показать свой лучший футбол перед своими болельщиками.

    Команда станет играть от соперника и будет надеяться на удачу в матче против более сильного оппонента.

    «Хапоэль Беэр-Шева»

    Турнирное положение: «Хапоэль Беэр-Шева» отлично показал себя в основной части чемпионата Израиля. Клуб завершил первый этап на первом месте, набрав 60 очков в 27 играх.

    Однако на стадии плей-офф чемпионов турнира «Хапоэль» уступил «Маккаби» Тель-Авив всего два очка. Поражение со счетом 1:3 в очном противостоянии не позволила команде учавствовать в Лиге чемпионов.

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  • 07/07/2025

    • Последние матчи: «Хапоэль Беэр-Шева» после завершения сезона провел два товарищеских матча. Один из них против команды «Гурник Ленчна» из Польши. «Хапоэль» смог уверенно переиграть соперника со счетом 4:2.

    Во второй товарищеской игре «Хапоэль Беэр-Шева» сыграл против команды «Краковия» вничью 1:1.

    Не сыграют: в матче точно не сыграет атакующий полузащитник Йоан Стоянов. Под вопросом участие хавбека Кингса Кангва.

    Состояние команды: «Хапоэль Беэр-Шева» находится в хорошем игровом тонусе. В двух товарищеских матчах команда пробовала новичков и подбирала нужные ключи в каждом матче.

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    «Хапоэль» имеет богатый опыт выступления в еврокубках и жаждет доказать себе и болельщикам, что неудача на финише внутреннего чемпионата и пропуск Лиги чемпионов, всего лишь мотив для сильного старта в нынешнем розыгрыше.

    Статистика для ставок

    • «Хапоэль» сыграл два товарищеских матча: поражение и победа

    • «Левски» одержал уверенную победу в последней игре

    • В последней личной встрече между командами победу одержал «Левски»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Левски» считается фаворитом по мнению букмекеров с незначительным отрывом. Победа хозяев оценивается со ставкой 2.39. Ничейный результат принимается с коэффициентом 3.10. Победа «Хапоэля» оценивается в 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами: 2.24 и 1.58.

    Прогноз: команды планируют начать новый сезон с победы. Ставим на обоюдную нацеленность клубов на чужие ворота.

    Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.96.

    Прогноз: сложно назвать явного фаворита матча, однако можно предположить более рискованный прогноз на победу хозяев матча.

    Ставка: Победа «Левски» в матче за 2.39.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Левски — Хапоэль Беэр-Шева?

    Матч Левски — Хапоэль Беэр-Шева состоится 10 июля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Левски — Хапоэль Беэр-Шева?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Левски — Хапоэль Беэр-Шева?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют в матче» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Левски — Хапоэль Беэр-Шева?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Левски — Хапоэль Беэр-Шева?

    Коэффициенты букмекеров: «Левски» считается фаворитом по мнению букмекеров с незначительным отрывом. Победа хозяев оценивается со ставкой 2.39. Ничейный результат принимается с коэффициентом 3.10. Победа «Хапоэля» оценивается в 2.85.

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    Левски — Хапоэль Беэр-Шева: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 10.07.202520:30. «Левски» и «Хапоэль Беэр-Шева» дадут бой в матче Лиги Европы
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