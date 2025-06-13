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    «Регар-ТадАЗ» будет торопиться!

    Регар-ТадАЗ — Баркчи. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 13 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Регар-ТадАЗ» — «Баркчи»
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    13 июня в 12-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Регар-ТадАЗ» и «Баркчи». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Регар-ТадАЗ» — «Баркчи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 13 Июня 2025 года

    Регар-ТадАЗ

  • Таджикистан. Высшая лига
    •  Регар-ТадАЗ 17:00 Баркчи

    Баркчи

  • Гиссар
    •

    «Регар-ТадАЗ»

    Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» пока выступает не столь удачно. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Регар-ТадАЗ» в 11 матчах добыл всего 5 побед. А вот отличились игроки команды 14 забитыми мячами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Регар-ТадАЗ» переиграл «Панджшер» (2:1).

    До того команда в финале Суперкубка страны в серии пенальти уступила «Истиклолу». А вот поединок с «Хосилотом» завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Регар-ТадАЗ» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» на данном этапе выглядит весьма симпатично. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

    Причем «Регар-ТадАЗ» традиционно успешно противостоит «Баркчи». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда постарается продолжить свой подъем вверх по таблице.

    «Баркчи»

    Турнирное положение: «Баркчи» пока ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Баркчи» в 11 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 13 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Баркчи» переиграл «Эсхату» (1:0).

    До того команда вчистую уступила «Истаравшану» (0:2). Плюс чуть ранее она была бита еще и «Равшаном» (1:2).

    При этом «Баркчи» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Баркчи» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 13 мячей в 11 поединках таджикского чемпионата.

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    При этом «Баркчи» намерен побороться за попадание в топ-5. Вот только победила команда лишь в трех матчах чемпионата.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только «Регар-ТадАЗ» команда не побеждает уже почти 7 лет.

    Статистика для ставок

    • «Регар-ТадАЗ» не проигрывал в 4 своих последних поединках

    • «Регар-ТадАЗ» в среднем пропускает аккурат гол за матч

    • «Баркчи» в среднем пропускает чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 5.58.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.18 и 1.60.

    Прогноз: «Регар-ТадАЗ» нынче находится на эмоциональном подъеме, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, которому к тому же не проигрывает уже почти семь лет.

    Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» в 1 тайме за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.18

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Регар-ТадАЗ — Баркчи?

    Матч Регар-ТадАЗ — Баркчи состоится 13 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Таджикистана.

    Прогноз: какой прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Баркчи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Регар-ТадАЗ — Баркчи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.21.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Регар-ТадАЗ — Баркчи?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Таджикистана в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Регар-ТадАЗ — Баркчи?

    Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 5.58.

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    Регар-ТадАЗ — Баркчи: прогноз и ставка за 2.21, статистика, коэффициенты матча 13.06.202517:00. «Регар-ТадАЗ» будет торопиться!
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