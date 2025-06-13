Регар-ТадАЗ — Баркчи. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 13 июня 2025 года

Регар-ТадАЗ
Баркчи
«Регар-ТадАЗ»
Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» пока выступает не столь удачно. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Регар-ТадАЗ» в 11 матчах добыл всего 5 побед. А вот отличились игроки команды 14 забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Регар-ТадАЗ» переиграл «Панджшер» (2:1).
До того команда в финале Суперкубка страны в серии пенальти уступила «Истиклолу». А вот поединок с «Хосилотом» завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Регар-ТадАЗ» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» на данном этапе выглядит весьма симпатично. Команда не проигрывает 4 матча кряду.
Причем «Регар-ТадАЗ» традиционно успешно противостоит «Баркчи». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда постарается продолжить свой подъем вверх по таблице.
«Баркчи»
Турнирное положение: «Баркчи» пока ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Баркчи» в 11 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 13 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Баркчи» переиграл «Эсхату» (1:0).
До того команда вчистую уступила «Истаравшану» (0:2). Плюс чуть ранее она была бита еще и «Равшаном» (1:2).
При этом «Баркчи» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Баркчи» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 13 мячей в 11 поединках таджикского чемпионата.
При этом «Баркчи» намерен побороться за попадание в топ-5. Вот только победила команда лишь в трех матчах чемпионата.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только «Регар-ТадАЗ» команда не побеждает уже почти 7 лет.
Статистика для ставок
- «Регар-ТадАЗ» не проигрывал в 4 своих последних поединках
- «Регар-ТадАЗ» в среднем пропускает аккурат гол за матч
- «Баркчи» в среднем пропускает чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 5.58.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.18 и 1.60.
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Прогноз: «Регар-ТадАЗ» нынче находится на эмоциональном подъеме, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, которому к тому же не проигрывает уже почти семь лет.
Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» в 1 тайме за 2.21.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.18