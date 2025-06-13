Алай — Дордой. Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 13 июня 2025 года

13 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алай» и «Дордой». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алай» — «Дордой», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алай»

Турнирное положение: «Алай» борется за чемпионство. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Алай» в 11 матчах добыл 27 зачетных пунктов. А вот отличились игроки команды 17 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алай» уступил «Азияголу» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Мурас Юнайтед» (2:1). Да и поединок с «Талантом» принес три важных очка (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Алай» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алай» на данном этапе выглядит довольно выгодно. Команда до последней коллизии победила 4 раза кряду.

Причем «Алай» исторически сложно противостоит «Дордою». Из пяти последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда постарается оторваться от преследователей.

«Дордой»

Турнирное положение: «Дордой» привычно сражается за высокие места. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Дордой» в 11 матчах чемпионата набрал 22 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Дордой» расписал мировую с «Мурас Юнайтед» (1:1).

До того команда сумела одолеть «Илбирс» (2:1). А вот чуть ранее она потерпела обидное поражение от «Барса» (1:3).

При этом «Дордой» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дордой» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 17 мячей в 11 поединках чемпионата.

При этом «Дордой» намерен побороться за попадание в топ-3. Отставание от медальной зоны составляет всего 2 очка.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чуть реже гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Плюс «Дордой» уже почти 2 года не проигрывает «Алаю».

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Алай» пока ни разу не сыграл вничью

«Дордой» в среднем пропускает чуть реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.73.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.65.

Прогноз: «Алай» борется за чемпионский титул, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, который к тому же не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Алая» в 1 тайме за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.23