Иран — КНДР. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 июня 2025 года

10 июня в 10-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Иран и КНДР. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Иран — КНДР, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Иран

Турнирное положение: Иранцы уже квалифицировались на Мундиаль. Команда нынче находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом Иран в 9 матчах квалификации набрала 20 очков. А вот забивает команда в среднем реже двух мячей за матч.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Иранцы потерпели поражение от Катара (0:1).

При этом чуть ранее Иран подписал мировую с Узбекистаном (2:2). А вот поединок с ОАЭ принес три зачетных балла в копилку (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Иран добыл 3 победы. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Иранцы уже банально доигрывают отборочный турнир. Команда не побеждала в 2 последних матчах.

При всем при этом Иран традиционно успешно противостоит КНДР. Их пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Иранцы намерены завершить квалификацию на мажорной ноте.

КНДР

Турнирное положение: Северокорейцы провалили текущий отбор. Команда уже не поднимется выше 6 места в группе.

Причем КНДР в 9 поединках квалификации добыли всего 3 зачетных балла. Причем забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Северокорейцы не смогли обыграть киргизов (2:2).

До того команда потерпела поражение от ОАЭ (1:2). А вот чуть раньше она была разгромлена крепкими катарцами (1:5).

Вообще же, КНДР в 5 своих последних матчах добыл лишь одну викторию. Забила в них команда 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе северокорейцы находятся на спаде. Команда не побеждала в 4 своих последних матчах.

При этом КНДР имеет весьма скромный по именам подбор игроков. Да и пропустила команда 18 мячей в 9 матчах квалификации.

Северокорейцы в этой встрече вполне будут рады и ничьей. При этом команда еще ни разу в истории не обыгрывала иранцев.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Северокорейцы постараются найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

Северокорейцы не побеждали в 4 последних поединках

Иранцы не побеждали в 2 своих последних матчах

Северокорейцы в среднем забивают аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Иранцы мотивированы завершить квалификацию на позитивной ноте, да и северокорейцы не собираются лишь обороняться.

Ставка: Обе забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63