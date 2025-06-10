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    Иран — КНДР. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Ирана Прогнозы на сборную КНДР
    Прогноз и ставки на Иран — КНДР
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    Мехди Тареми
    10 июня в 10-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Иран и КНДР. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Иран — КНДР, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Азия 10 Июня 2025 года

    Иран

  • Тегеран
    •  Иран 19:00 Северная Корея

    Северная Корея

  • Пхеньян
    •

    Иран

    Турнирное положение: Иранцы уже квалифицировались на Мундиаль. Команда нынче находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом Иран в 9 матчах квалификации набрала 20 очков. А вот забивает команда в среднем реже двух мячей за матч.

    Иран — Северная Корея: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Иранцы потерпели поражение от Катара (0:1).

    При этом чуть ранее Иран подписал мировую с Узбекистаном (2:2). А вот поединок с ОАЭ принес три зачетных балла в копилку (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Иран добыл 3 победы. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Иранцы уже банально доигрывают отборочный турнир. Команда не побеждала в 2 последних матчах.

    При всем при этом Иран традиционно успешно противостоит КНДР. Их пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной ничьей.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Иранцы намерены завершить квалификацию на мажорной ноте.

    КНДР

    Турнирное положение: Северокорейцы провалили текущий отбор. Команда уже не поднимется выше 6 места в группе.

    Причем КНДР в 9 поединках квалификации добыли всего 3 зачетных балла. Причем забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Северокорейцы не смогли обыграть киргизов (2:2).

    До того команда потерпела поражение от ОАЭ (1:2). А вот чуть раньше она была разгромлена крепкими катарцами (1:5).

    Вообще же, КНДР в 5 своих последних матчах добыл лишь одну викторию. Забила в них команда 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе северокорейцы находятся на спаде. Команда не побеждала в 4 своих последних матчах.

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    При этом КНДР имеет весьма скромный по именам подбор игроков. Да и пропустила команда 18 мячей в 9 матчах квалификации.

    Северокорейцы в этой встрече вполне будут рады и ничьей. При этом команда еще ни разу в истории не обыгрывала иранцев.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Северокорейцы постараются найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Северокорейцы не побеждали в 4 последних поединках

    • Иранцы не побеждали в 2 своих последних матчах

    • Северокорейцы в среднем забивают аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Иранцы мотивированы завершить квалификацию на позитивной ноте, да и северокорейцы не собираются лишь обороняться.

    Ставка: Обе забьют за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Иран — КНДР?

    Матч Иран — КНДР состоится 10 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Иран — КНДР?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Иран — КНДР?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Иран — КНДР?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Иран — КНДР?

    Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 15.00.

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    Иран — КНДР: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 10.06.202519:00. Забивать будут все!
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