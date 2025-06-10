Иран — КНДР. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 июня 2025 года

Иран
Северная Корея
Иран
Турнирное положение: Иранцы уже квалифицировались на Мундиаль. Команда нынче находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом Иран в 9 матчах квалификации набрала 20 очков. А вот забивает команда в среднем реже двух мячей за матч.
Иран — Северная Корея: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Иранцы потерпели поражение от Катара (0:1).
При этом чуть ранее Иран подписал мировую с Узбекистаном (2:2). А вот поединок с ОАЭ принес три зачетных балла в копилку (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Иран добыл 3 победы. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Иранцы уже банально доигрывают отборочный турнир. Команда не побеждала в 2 последних матчах.
При всем при этом Иран традиционно успешно противостоит КНДР. Их пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной ничьей.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Иранцы намерены завершить квалификацию на мажорной ноте.
КНДР
Турнирное положение: Северокорейцы провалили текущий отбор. Команда уже не поднимется выше 6 места в группе.
Причем КНДР в 9 поединках квалификации добыли всего 3 зачетных балла. Причем забивает команда в среднем аккурат гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Северокорейцы не смогли обыграть киргизов (2:2).
До того команда потерпела поражение от ОАЭ (1:2). А вот чуть раньше она была разгромлена крепкими катарцами (1:5).
Вообще же, КНДР в 5 своих последних матчах добыл лишь одну викторию. Забила в них команда 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе северокорейцы находятся на спаде. Команда не побеждала в 4 своих последних матчах.
При этом КНДР имеет весьма скромный по именам подбор игроков. Да и пропустила команда 18 мячей в 9 матчах квалификации.
Северокорейцы в этой встрече вполне будут рады и ничьей. При этом команда еще ни разу в истории не обыгрывала иранцев.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Северокорейцы постараются найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- Северокорейцы не побеждали в 4 последних поединках
- Иранцы не побеждали в 2 своих последних матчах
- Северокорейцы в среднем забивают аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 15.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.
- 2.15Казахстан — Северная Македония: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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- 4.70Бельгия — Уэльс: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.
Иранцы мотивированы завершить квалификацию на позитивной ноте, да и северокорейцы не собираются лишь обороняться.
Ставка: Обе забьют за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63