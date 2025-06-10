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    Долгожданная виктория венгров?

    Азербайджан — Венгрия. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Азербайджан — Венгрия
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    Доминик Собослаи
    10 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Азербайджан и Венгрия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Азербайджан — Венгрия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 10 Июня 2025 года

    Азербайджан

  • Баку
    •  Азербайджан 19:00 Венгрия

    Венгрия

  • Будапешт
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    Азербайджан

    Турнирное положение: Азербайджанцы нынче пребывают в кризисе. Команда не забивала в 5 своих последних матчах.

    При этом Азербайджан не побеждает с октября минувшего года. Команда до последней ничьей уступила трижды кряду.

    Азербайджан — Венгрия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела относительно успешно. Азербайджанцы не уступили Латвии (0:0).

    При этом чуть ранее Азербайджан был бит Белоруссией (0:2). Да и поединок с Гаити завершился зычной коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Азербайджан добыл 2 ничьих. При этом игроки команды не отличились ни разу при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Азербайджанцам крайне сложно даются голы. При этом команда не забивала в текущем календарном году.

    При всем при этом Азербайджан традиционно неудачно противостоит венграм. Из пяти последних очных поединков команда уступила во всех пяти.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Азербайджанцы намерены прервать свой неудачный сериал.

    Венгрия

    Турнирное положение: Венгры не блещут стабильностью результатов. Команде трудно даются матчи с приличными оппонентами.

    Причем Венгрия уступила в трех своих последних поединках. Да и не забивает команда уже два матча кряду.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Венгры уступили Швеции (0:2).

    До того команда по всем статьям проиграла Турции (0:3). А еще чуть раньше она уступила тем же туркам (1:3).

    Вообще же, Венгрия в 5 своих последних матчах добыла одну ничью. Забила в них команда 2 мяча при 13 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе венгры находятся в психологической яме. Да и голы даются команде чересчур натужно.

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    При этом Венгрия имеет вполне качественный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

    Последнюю викторию команда добыла еще в октябре минувшего года. Да и последние результаты больно бьют по моральному состоянию игроков.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Доминик Собослаи и его партнеры явно способны поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Обе команды не побеждают еще с октября прошлого года

    • Азербайджанцы не забивают 5 матчей кряду

    • Венгры не забивали в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Венгрия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.47.

    Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Венгры явно сильнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа Венгрии за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Азербайджан — Венгрия?

    Матч Азербайджан — Венгрия состоится 10 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Азербайджан — Венгрия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Азербайджан — Венгрия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Азербайджан — Венгрия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Азербайджан — Венгрия?

    Коэффициенты букмекеров: Венгрия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.20.

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