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    Фарерские острова — Гибралтар: прогноз (к. 1.90) и ставка на ЧМ-2026 6 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фарерские острова — Гибралтар
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    Фарерские острова
    6 июня в четвёртом туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Фарерские острова и Гибралтар. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Фарерские острова — Гибралтар, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L 09 Июня 2025 года

    Фарерские острова

  • ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L
    •  Фарерские острова 21:45 Гибралтар

    Гибралтар

  • ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L
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    Фарерские острова

    Турнирное положение: По итогам двух стартовых туров отборочного цикла Фарерские острова остаются без очков и занимает предпоследнюю, четвёртую позицию в группе.

    Команда лишь по дополнительным показателям опережают нынешнего соперника, а также на три балла отстает от Хорватии, которая занимает третье место.

    Фарерские острова — Гибралтар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная на чужом поле потерпела поражение от Грузии (0:1).

    Перед этим во втором туре отбора на мундиаль коллектив также остался без очков, когда опять-таки в чужих стенах проиграл Черногории (0:1).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырёх последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Фарерские острова проиграли

    Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах хозяев даже на ничью, тем не менее, они уж точно не уступают сопернику в классе, и при этом играют на своем поле.

    Гуннар Ватнгамар — автор пока что единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.

    Гибралтар

    Турнирное положение: По итогам трех стартовых туров отборочного цикла Гибралтар остается без очков и занимает последнюю, пятую позицию в группе.

    Команда лишь по дополнительным показателям уступает нынешнему сопернику, а также на три балла от Хорватии, которая занимает третье место.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на третий тур отбора, сборная в домашних стенах проиграла Хорватии (0:7).

    Перед этим во втором туре квалификации на мундиаль коллектив в домашних стенах также потерпел разгромное поражение с результатом 0:4.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на квалификацию на ЧМ-2026, Гибралтар три раза проиграл, а в шести последних поединках ни разу не выиграл.

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    Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, да еще и и на чужом поле, тем не менее, возможности сыграть вничью немалы, если учесть немногим низкий класс, чем у соперника.

    Дан Бент — автор пока что единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах Фареры проиграли

    • в трех последних матчах Гибралтара забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах Гибралтара забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Фарерские острова — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.27. Ничья — в 5.60, успех Гибралтара — в 15.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2.5 — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

    И хотя в двух последних матчах хозяев было иначе, слабая оборона соперника может обещает стать решающим фактором.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах Гибралтара.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фарерские острова — Гибралтар?

    Матч Фарерские острова — Гибралтар состоится 09 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Фарерские острова — Гибралтар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фарерские острова — Гибралтар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фарерские острова — Гибралтар?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фарерские острова — Гибралтар?

    Коэффициенты букмекеров: Фарерские острова — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.27. Ничья — в 5.60, успех Гибралтара — в 15.00.

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