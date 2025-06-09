Фарерские острова — Гибралтар: прогноз (к. 1.90) и ставка на ЧМ-2026 6 июня 2025 года

6 июня в четвёртом туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Фарерские острова и Гибралтар. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Фарерские острова — Гибралтар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фарерские острова

Турнирное положение: По итогам двух стартовых туров отборочного цикла Фарерские острова остаются без очков и занимает предпоследнюю, четвёртую позицию в группе.

Команда лишь по дополнительным показателям опережают нынешнего соперника, а также на три балла отстает от Хорватии, которая занимает третье место.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная на чужом поле потерпела поражение от Грузии (0:1).

Перед этим во втором туре отбора на мундиаль коллектив также остался без очков, когда опять-таки в чужих стенах проиграл Черногории (0:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырёх последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Фарерские острова проиграли

Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах хозяев даже на ничью, тем не менее, они уж точно не уступают сопернику в классе, и при этом играют на своем поле.

Гуннар Ватнгамар — автор пока что единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.

Гибралтар

Турнирное положение: По итогам трех стартовых туров отборочного цикла Гибралтар остается без очков и занимает последнюю, пятую позицию в группе.

Команда лишь по дополнительным показателям уступает нынешнему сопернику, а также на три балла от Хорватии, которая занимает третье место.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на третий тур отбора, сборная в домашних стенах проиграла Хорватии (0:7).

Перед этим во втором туре квалификации на мундиаль коллектив в домашних стенах также потерпел разгромное поражение с результатом 0:4.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на квалификацию на ЧМ-2026, Гибралтар три раза проиграл, а в шести последних поединках ни разу не выиграл.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, да еще и и на чужом поле, тем не менее, возможности сыграть вничью немалы, если учесть немногим низкий класс, чем у соперника.

Дан Бент — автор пока что единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Фареры проиграли

в трех последних матчах Гибралтара забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах Гибралтара забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Фарерские острова — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.27. Ничья — в 5.60, успех Гибралтара — в 15.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2.5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

И хотя в двух последних матчах хозяев было иначе, слабая оборона соперника может обещает стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах Гибралтара.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.10