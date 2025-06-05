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    Молодые казахи не заметят андоррцев

    Казахстан (U21) — Андорра (U21): прогноз на Евро U21 со ставкой 2.20

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    Прогноз и ставки на Казахстан (U21) — Андорра (U21)
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    Молодежная сборная Казахстана
    5 июня в 1-м туре группового этапа квалификации на молодежный чемпионат Европы по футболу сыграют Казахстан (U21) и Андорра (U21). Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Казахстан (U21) — Андорра (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа D 05 Июня 2025 года

    Казахстан U21

  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа D
    •  Казахстан U21 17:30 Андорра U21

    Андорра U21

  • Андорра-ла-Велья
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    Казахстан (U21)

    Турнирное положение: Молодые казахи прошедшую квалификацию провалили. Команда финишировала лишь на 5 месте в своей группе.

    При этом Казахстан (U21) в 10 матчах разжился всего 9 очками. Да и в свои ворота команда пропустила 24 мяча.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Молодые казахи переиграли шотландцев (3:2).

    При этом чуть ранее Казахстан (U21) уступил испанцам (3:4). Да и поединок с Бельгией завершился коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Казахстан (U21) победила 2 раза. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Молодые казахи в последних матчах выглядели довольно выгодно. При этом команда явно способна поднатореть во всех компонентах.

    И уж совсем очевидно, что Казахстан (U21) в этой встрече намерен взять три очка. Команда постарается побороться за 2 место в группе.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Молодые казахи с каждым матчем выглядят все увереннее.

    Андорра (U21)

    Турнирное положение: Андоррцы нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда имеет девятиматчевый пораженческий сериал.

    Причем Андорра (U21) не может победить уже 29 матчей кряду. Да и оборона команды частенько дает сбои.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Андоррцы были биты Бельгией (0:4).

    До того команда уступила сборной Уэльса (0:1). Да и поединок с португальскими сверстниками завершился поражением (1:2).

    Вообще же, Андорра (U21) в 5 своих последних матчах уступила 5 раз. Забила в них команда 1 мяч при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе андоррцы выглядят крайне слабо. Да и голы даются команде уж чересчур натужно.

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    При этом Андорра (U21) пропускает уж слишком легко. Даже в матчах с посредственными соперниками команда выглядит бледно.

    Команда не забивает уже 2 матча кряду. Да и в этом поединке молодые андоррцы явно намерены твердо играть на удержание счета.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Андоррцы постараются сдержать атаки казахов.

    Статистика для ставок

    • Казахстан (U21) пропускал в 4 своих последних матчах

    • Молодые андорццы уступили в 9 своих последних поединках

    • Андоррцы не побеждали в 29 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Казахстан (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Молодые казахи выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же намерены успешно стартовать в квалификации.

    Ставка: Фора Казахстана (U21) -1.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Казахстан (U21) — Андорра (U21)?

    Матч Казахстан (U21) — Андорра (U21) состоится 05 июня 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: Евро-2023 U21.

    Прогноз: какой прогноз на матч Казахстан (U21) — Андорра (U21)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Казахстана (U21) -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Казахстан (U21) — Андорра (U21)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Казахстана (U21) -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Казахстан (U21) — Андорра (U21)?

    Смотреть матч турнира Евро-2023 U21 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Казахстан (U21) — Андорра (U21)?

    Коэффициенты букмекеров: Казахстан (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.00.

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    Казахстан (U21) — Андорра (U21): прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 05.06.202517:30. Молодые казахи не заметят андоррцев
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