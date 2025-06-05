Казахстан (U21) — Андорра (U21): прогноз на Евро U21 со ставкой 2.20

Казахстан U21
Андорра U21
Казахстан (U21)
Турнирное положение: Молодые казахи прошедшую квалификацию провалили. Команда финишировала лишь на 5 месте в своей группе.
При этом Казахстан (U21) в 10 матчах разжился всего 9 очками. Да и в свои ворота команда пропустила 24 мяча.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Молодые казахи переиграли шотландцев (3:2).
При этом чуть ранее Казахстан (U21) уступил испанцам (3:4). Да и поединок с Бельгией завершился коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах Казахстан (U21) победила 2 раза. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Молодые казахи в последних матчах выглядели довольно выгодно. При этом команда явно способна поднатореть во всех компонентах.
И уж совсем очевидно, что Казахстан (U21) в этой встрече намерен взять три очка. Команда постарается побороться за 2 место в группе.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Молодые казахи с каждым матчем выглядят все увереннее.
Андорра (U21)
Турнирное положение: Андоррцы нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда имеет девятиматчевый пораженческий сериал.
Причем Андорра (U21) не может победить уже 29 матчей кряду. Да и оборона команды частенько дает сбои.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Андоррцы были биты Бельгией (0:4).
До того команда уступила сборной Уэльса (0:1). Да и поединок с португальскими сверстниками завершился поражением (1:2).
Вообще же, Андорра (U21) в 5 своих последних матчах уступила 5 раз. Забила в них команда 1 мяч при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе андоррцы выглядят крайне слабо. Да и голы даются команде уж чересчур натужно.
При этом Андорра (U21) пропускает уж слишком легко. Даже в матчах с посредственными соперниками команда выглядит бледно.
Команда не забивает уже 2 матча кряду. Да и в этом поединке молодые андоррцы явно намерены твердо играть на удержание счета.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Андоррцы постараются сдержать атаки казахов.
Статистика для ставок
- Казахстан (U21) пропускал в 4 своих последних матчах
- Молодые андорццы уступили в 9 своих последних поединках
- Андоррцы не побеждали в 29 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Казахстан (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.
- 3.80Германия — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Франция U21 — Узбекистан U21: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 2.20Белоруссия — Казахстан: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
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Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.
Молодые казахи выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же намерены успешно стартовать в квалификации.
Ставка: Фора Казахстана (U21) -1.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00