Казахстан (U21) — Андорра (U21): прогноз на Евро U21 со ставкой 2.20

5 июня в 1-м туре группового этапа квалификации на молодежный чемпионат Европы по футболу сыграют Казахстан (U21) и Андорра (U21). Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Казахстан (U21) — Андорра (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Казахстан (U21)

Турнирное положение: Молодые казахи прошедшую квалификацию провалили. Команда финишировала лишь на 5 месте в своей группе.

При этом Казахстан (U21) в 10 матчах разжился всего 9 очками. Да и в свои ворота команда пропустила 24 мяча.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Молодые казахи переиграли шотландцев (3:2).

При этом чуть ранее Казахстан (U21) уступил испанцам (3:4). Да и поединок с Бельгией завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах Казахстан (U21) победила 2 раза. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Молодые казахи в последних матчах выглядели довольно выгодно. При этом команда явно способна поднатореть во всех компонентах.

И уж совсем очевидно, что Казахстан (U21) в этой встрече намерен взять три очка. Команда постарается побороться за 2 место в группе.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Молодые казахи с каждым матчем выглядят все увереннее.

Андорра (U21)

Турнирное положение: Андоррцы нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда имеет девятиматчевый пораженческий сериал.

Причем Андорра (U21) не может победить уже 29 матчей кряду. Да и оборона команды частенько дает сбои.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Андоррцы были биты Бельгией (0:4).

До того команда уступила сборной Уэльса (0:1). Да и поединок с португальскими сверстниками завершился поражением (1:2).

Вообще же, Андорра (U21) в 5 своих последних матчах уступила 5 раз. Забила в них команда 1 мяч при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе андоррцы выглядят крайне слабо. Да и голы даются команде уж чересчур натужно.

При этом Андорра (U21) пропускает уж слишком легко. Даже в матчах с посредственными соперниками команда выглядит бледно.

Команда не забивает уже 2 матча кряду. Да и в этом поединке молодые андоррцы явно намерены твердо играть на удержание счета.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Андоррцы постараются сдержать атаки казахов.

Статистика для ставок

Казахстан (U21) пропускал в 4 своих последних матчах

Молодые андорццы уступили в 9 своих последних поединках

Андоррцы не побеждали в 29 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Казахстан (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Молодые казахи выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же намерены успешно стартовать в квалификации.

Ставка: Фора Казахстана (U21) -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00