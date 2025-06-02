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    Интернасьонал — Флуминенсе. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 2 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Флуминенсе»
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    «Интернасьонал»
    2 июня в 11-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Флуминенсе». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Флуминенсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 02 Июня 2025 года

    Интернасьонал

  • Бразилия. Серия А
    •  Интернасьонал 02:30 Флуминенсе

    Флуминенсе

  • Клубный ЧМ. Группа F
    •

    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: «Красные» пока выглядят скромно. Команда нынче пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Интернасьонал» в 10 матчах добыл всего 11 зачетных баллов. А вот отличилась команда 12 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Красные» переиграли «Баию» (2:1).

    До того команда не смогла одолеть «Спорт Ресифи» (1:1). Зато поединок с «Мараканой» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Интернасьонал» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Интернасьонал» имеет сложности в плане реализации. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

    Причем «Интернасьонал» традиционно сложно противостоит «Флуминенсе». Из пяти последних очных поединков соперники по разу обменялись победами.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красные» не проигрывают уже пять матчей кряду.

    «Флуминенсе»

    Турнирное положение: «Трехцветные» прилично стартовали в чемпионате. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Флуминенсе» в 10 матчах чемпионата набрал 17 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Трехцветные» переиграли «Онсе Кальдас» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Васко да Гаме» (2:1). А вот чуть ранее она легко переиграла «Апаресиденсе» (4:1).

    При этом «Флуминенсе» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Трехцветные» победили в трех своих последних поединках. А вот не проигрывает команда 5 матчей кряду.

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    При этом «Флуминенсе» лишь на 5 очков отстает от лидера. Да и победила команда лишь в 5 матчах чемпионата из 10.

    В плане реализации у команды имеются некоторые сложности. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Трехцветные» намерены побороться за самые высокие места.

    Статистика для ставок

    • Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

    • «Флуминенсе» победил в 3 своих последних поединках

    • И те, и другие не проигрывают 5 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

    Прогноз: И те, и другие потенциально способны прибавить в плане реализации, и явно проведут матч активно.

    Обе команды сражаются за самые высокие места, к тому же имеют в своих составах квалифицированных атакующих исполнителей.

    Ставка: Обе забьют за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Интернасьонал — Флуминенсе?

    Матч Интернасьонал — Флуминенсе состоится 02 июня 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Интернасьонал — Флуминенсе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Интернасьонал — Флуминенсе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Интернасьонал — Флуминенсе?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Интернасьонал — Флуминенсе?

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.20.

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    Интернасьонал — Флуминенсе: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 02.06.202502:30. Забивать будут все!
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