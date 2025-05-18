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    Сохранит ли «Болонья» шансы на Лигу чемпионов?

    Фиорентина — Болонья: Гости на два очка отстают от зоны Лиги чемпионов, но сохранят ли они шансы туда попасть? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.95

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Болонья»
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    Риккардо Орсолини
    18 мая в 37-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Болонья». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Болонья», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Мая 2025 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 21:45 Болонья

    Болонья

  • Болонья
    •

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиорентина» после 36-ти поединков испанского первенства набрала 59 пунктов и все еще борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает девятую позицию с отставанием в четыре очка от зоны континентальных турниров (топ-6), поэтому в случае осечки лишается шансов попасть в континентальные турниры.

    Фиорентина — Болонья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 36-го тура национального чемпионата «Фиалки» на выезде неожиданно потерпели поражение от «Венеции» (1:2).

    Перед этим в своей предыдущей игре — ответной в полуфинале Лиги конференций — флорентийцы дома сыграли вничью с «Бетисом» (2:2), но выбыли из турнира по сумме двух поединков.

    Не сыграют: травмированы — Бове, Гудмундссон, Кин и Катальди, дисквалифицированы — Фолоруншо и Бельтран.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фиорентина» ни разу не выиграла при трех поражениях.

    Это сулит хозяевам плохие шансы на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть, что соперник мотивирован попасть в Лигу чемпионов.

    Мойзе Кин, который травмирован — лучший бомбардир команды в Серии А с 17-ю голами.

    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» по итогам 36-ти туров итальянского первенства набрала 62 балла и уже обеспечила себе выход в Лигу Европы.

    Команда занимает седьмую позицию и на два очка отстает зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на два пункта опережает ближайшего преследователя — «Милан».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках финала Кубка Италии «россоблу» сенсационно обыграли «Милан» (1:0) и впервые за 51 год завоевали трофей.

    Ранее в 36-м туре национального чемпионата коллектив остался без очков, когда в чужих стенах с результатом 1:3 потерпел поражение от того же «Милана».

    Не сыграют: травмированы — Фергюсон и Эстанис Педрола, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» выиграла лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей на три очка, особенно если учесть мотивацию соперника попасть в еврокубки, а также фактор его поля.

    Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды в Серии А с 13-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Фиорентины» забивали обе команды

    • в шести из семи последних матчей «Фиорентины» забивали больше 2,5 голов

    • в семи из 11-ти последних матчей «Болоньи» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.15, победа «Фиорентины» — в 2.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.65.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Фиорентины».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фиорентина — Болонья?

    Матч Фиорентина — Болонья состоится 18 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фиорентина — Болонья?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фиорентина — Болонья?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фиорентина — Болонья?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фиорентина — Болонья?

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.15, победа «Фиорентины» — в 2.85.

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