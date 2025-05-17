Ницца — Брест. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 мая 2025 года

Ницца
Брест
«Ницца»
Турнирное положение: «Орлята» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.
При этом «Ницца» лишь по дополнительным показателям опережает «Лилль» и «Страсбур». А вот забила команда 60 мячей в ворота соперников.
Ницца — Брест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлята» уступили «Ренну» (0:2).
До того команда нанесла поражение «Реймсу» (1:0). При этом чуть ранее она по всем статьям переиграла немотивированный ПСЖ (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ницца» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Юссуф Ндайшимие, Танги Ндомбеле — травмированы. Пабло Росарио — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Орлята» намерены сохранить за собой четвертую позицию. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.
Матчи с «Брестом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ницца» победила 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Орлята» постараются сохранить за собой место в топ-4.
«Брест»
Турнирное положение: «Пираты» завершают сезон в середняках. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Брест» набрал 50 зачетных баллов в 33 поединках Лиги 1. При этом в собственные ворота команда пропустила 53 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Пираты» переиграли «Лилль» (2:0).
До того команда минимально одолела «Монпелье». А вот поединок с «Марселем» завершился болезненным поражением (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пираты» уже банально доигрывают чемпионат. Зато команда победила в двух последних матчах.
При этом «Брест» относительно преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 52 мяча в 33 матчах Лиги 1.
В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и дать бой одному из лидеров чемпионата «пираты» уж точно постараются.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только «Ниццу» «пираты» не могут обыграть уже два года.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Орлята» в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч
- «Брест» победил в 2 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.
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Прогноз: «Орлята» сражаются за итоговое четвертое место, и уж точно будут активны в атаке.
«Ницца» выглядит сильнее соперника, к тому же «Брест» уже не имеет турнирной мотивации.
Ставка: Фора «Ниццы» -1.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.63