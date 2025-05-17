Ницца — Брест. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 мая 2025 года

17 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Брест». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Брест», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.

При этом «Ницца» лишь по дополнительным показателям опережает «Лилль» и «Страсбур». А вот забила команда 60 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлята» уступили «Ренну» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Реймсу» (1:0). При этом чуть ранее она по всем статьям переиграла немотивированный ПСЖ (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ницца» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Юссуф Ндайшимие, Танги Ндомбеле — травмированы. Пабло Росарио — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Орлята» намерены сохранить за собой четвертую позицию. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.

Матчи с «Брестом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ницца» победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Орлята» постараются сохранить за собой место в топ-4.

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» завершают сезон в середняках. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Брест» набрал 50 зачетных баллов в 33 поединках Лиги 1. При этом в собственные ворота команда пропустила 53 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Пираты» переиграли «Лилль» (2:0).

До того команда минимально одолела «Монпелье». А вот поединок с «Марселем» завершился болезненным поражением (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пираты» уже банально доигрывают чемпионат. Зато команда победила в двух последних матчах.

При этом «Брест» относительно преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 52 мяча в 33 матчах Лиги 1.

В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и дать бой одному из лидеров чемпионата «пираты» уж точно постараются.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только «Ниццу» «пираты» не могут обыграть уже два года.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Орлята» в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч

«Брест» победил в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Орлята» сражаются за итоговое четвертое место, и уж точно будут активны в атаке.

«Ницца» выглядит сильнее соперника, к тому же «Брест» уже не имеет турнирной мотивации.

Ставка: Фора «Ниццы» -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.63