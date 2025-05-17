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    «Орлята» не заметят «пиратов»

    Ницца — Брест. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Брест»
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    «Ницца»
    17 мая в 34-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Брест». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Брест», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Мая 2025 года

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 22:00 Брест

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Орлята» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Ницца» лишь по дополнительным показателям опережает «Лилль» и «Страсбур». А вот забила команда 60 мячей в ворота соперников.

    Ницца — Брест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлята» уступили «Ренну» (0:2).

    До того команда нанесла поражение «Реймсу» (1:0). При этом чуть ранее она по всем статьям переиграла немотивированный ПСЖ (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ницца» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Юссуф Ндайшимие, Танги Ндомбеле — травмированы. Пабло Росарио — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Орлята» намерены сохранить за собой четвертую позицию. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.

    Матчи с «Брестом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ницца» победила 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Орлята» постараются сохранить за собой место в топ-4.

    «Брест»

    Турнирное положение: «Пираты» завершают сезон в середняках. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Брест» набрал 50 зачетных баллов в 33 поединках Лиги 1. При этом в собственные ворота команда пропустила 53 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Пираты» переиграли «Лилль» (2:0).

    До того команда минимально одолела «Монпелье». А вот поединок с «Марселем» завершился болезненным поражением (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Пираты» уже банально доигрывают чемпионат. Зато команда победила в двух последних матчах.

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    При этом «Брест» относительно преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 52 мяча в 33 матчах Лиги 1.

    В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и дать бой одному из лидеров чемпионата «пираты» уж точно постараются.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только «Ниццу» «пираты» не могут обыграть уже два года.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Орлята» в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч

    • «Брест» победил в 2 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: «Орлята» сражаются за итоговое четвертое место, и уж точно будут активны в атаке.

    «Ницца» выглядит сильнее соперника, к тому же «Брест» уже не имеет турнирной мотивации.

    Ставка: Фора «Ниццы» -1.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ницца — Брест?

    Матч Ницца — Брест состоится 17 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ницца — Брест?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Ниццы» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ницца — Брест?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Ниццы» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ницца — Брест?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ницца — Брест?

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.50.

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