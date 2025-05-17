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    «Горожане» не оставят шансов сопернику?!

    Кристал Пэлас — Манчестер Сити: 3.05 — ставка на исход и прогноз на матч Кубка Англии

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»
    «Кристал Пэлас» сыграет против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии. Поединок пройдет 17 мая и начнется в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 17 Мая 2025 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 18:30 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •

    «Кристал Пэлас»

    Путь к финалу: Команда начала свой путь в Кубке Англии со стадии 1/32 финала, в котором обыграла «Стокпорт Каунти» (1:0), а в следующем матче (1/16 финала) «Кристал Пэлас» одолел «Донкастер» (2:0).

    Уже в 1/8 финала «орлы» разобрались с «Миллуол» (3:1), а в четвертьфинале команда оказалась сильнее «Фулхэма», победив со счетом 3:0. В полуфинале «Кристал Пэлас» разгромил «Астон Виллу» (3:0).

    Кристал Пэлас — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре АПЛ команда обыграла в гостях «Тоттенхэм» (2:0), забив по голу в каждом тайме. Матчем ранее «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» со счетом 1:1.

    Команда не проигрывает на протяжении 5-и матчей подряд во всех турнирах. За этот период «Кристал Пэлас» трижды сыграл вничью и дважды победил. За этот отрезок команда также поделила очки с «Арсеналом» (2:2) и «Борнмутом» (0:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Шейх Дукоре и Чади Риад (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Кристал Пэлас» находится в отличной форме под конец сезона, команда неожиданно пробилась до финала Кубка Англии, имея возможность завоевать трофей.

    В предстоящем матче «орлы» встретятся с мощным «Манчестер Сити», который точно будет доминировать. Сможет ли «Кристал Пэлас» дать бой? Определенно, да. У команды получается создавать проблемы топовым соперникам.

    «Манчестер Сити»

    Путь к финалу: «Горожане» начали свой путь на турнире с 1/32 финала, где обыграла «Солфорд» с разгромным счетом 8:0. В 1/16 финала «Манчестер Сити» одолел «Лейтон Ориент» (2:1).

    В следующей стадии команда уверенно обыграла «Плимут» (3:1), а в четвертьфинале «Манчестер Сити» одолел «Борнмут» (2:1). В 1/2 финала «горожане» оказались сильнее «Ноттингем Форест» (2:0).

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    • Последние матчи: В прошедшем поединке АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0), а до этого «горожане» одолели «Вулверхэмптон» (1:0).

    «Манчестер Сити» не проиграл ни одного матча из последних 10-и во всех турнирах. За этот период «горожане» 7 раз победили и трижды сыграли вничью.

    Не сыграют: Натан Аке, Родри, Джон Стоунз и Оскар Бобб (у всех — травмы).

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    Состояние команды: Уже точно можно сказать — «Манчестер Сити» сумел выбраться из глубокой ямы и достойно завершить сезон. «Горожане» могут взять Кубок Англии.

    В составе «Манчестер Сити» после травмы вернулся нападающий Эрлинг Холанн, который стабильно забивает голы. Этот форвард точно поможет своей команде в предстоящем матче.

    Статистика для ставок

    • «Кристал Пэлас» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

    • В последних 10-и встречах «Манчестер Сити» ни разу не проиграл

    • В последних 4-х очных матчах команды дважды играли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.80, победа «Кристал Пэлас» — 4.40, ничья — за 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.08 сооветственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Манчестер Сити» одержит уверенную победу, у команды будет сумасшедшая мотивация завоевать трофей.

    Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 3.05.

    Прогноз: Команды способны сыграть результативно.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити?

    Матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити состоится 17 мая 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: Кубок Англии.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5)..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кристал Пэлас — Манчестер Сити?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5).» с коэффициентом у букмекеров 3.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кристал Пэлас — Манчестер Сити?

    Смотреть матч турнира Кубок Англии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кристал Пэлас — Манчестер Сити?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.80, победа «Кристал Пэлас» — 4.40, ничья — за 3.90.

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