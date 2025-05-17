Аугсбург — Унион Берлин: ставка и прогноз с коэффициентом 2.50 на матч 17 мая 2025 года

В матче заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» на своем поле примет «Унион Берлин». Встреча пройдет 17 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Унион Берлин», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» по итогам 33-х поединков чемпионата Германии набрал 43 очка и не имеет серьезных турнирных задач перед последним туром.

Команда занимает 11-ю позицию с отставанием в восемь баллов от еврокубков (топ-6), а также с отрывом в шесть пунктов от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура национального первенства баварцы на чужом поле потерпели разгром от «Штутгарта» (0:4).

Перед этим в поединке 32-го тура Бундеслиги коллектив также остался без баллов, в домашних стенах проиграв «Хольштайн Килю» с результатом 1:3.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Вольф, Йенсен, Кюджюкшахин, Бериша, Бэнкс и Кабадайи, дисквалифицирован — Эссенде.

Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «Аугсбург» проиграл, а в четырех последних поединках ни разу не победил.

Это сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть даже на своем поле, тем более что налицо отсутствие у них серьезной турнирной мотивации.

Алексис Клод-Морис — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с девятью голами.

«Унион Берлин»

Турнирное положение: «Унион Берлин» по итогам 33-х туров чемпионата Германии набрал 37 очков и также не имеет серьезных турнирных задач перед последним туром.

Команда занимает 13-ю позицию с отставанием в шесть баллов от нынешнего соперника, а также с отрывом в восемь пунктов от зоны плей-офф за выживание в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура немецкого первенства клуб на своем поле потерпел разгром от «Хайденхайма» — 0:3.

Перед этим в 32-м туре национального чемпионата берлинцы уже набрали один балл, когда снова-таки в домашних стенах разошлись мировой с «Вердером» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Илич, Диогу Лейте, Руссийон, Чон У Ён, Сков и Кемляйн, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на первенство Германии, «Унион Берлин» ни разу не выиграл при четырех поражениях и одном поражении.

Это сулит гостям плохие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем более что отсутствие серьезной турнирной мотивации актуально и для них.

Бенедикт Холлербах — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с девятью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Аугсбург» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Аугсбурга» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей «Унион Берлин» сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.05. Ничья — в 3.45, победа «Унион Берлина» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.25.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединках.

При этом в трех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники разойдутся мировой, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Унион Берлина».

Ставка: ничья за 3.45