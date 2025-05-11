Манчестер Юнайтед — Вест Хэм: ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, АПЛ, 11 мая 2025 года

11 мая в 36-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». Начало игры — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Манкунианцы провалили нынешний чемпионат. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.

При этом «Манчестер Юнайтед» набрал всего 39 очков в АПЛ. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч в 35 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Манкунианцы уверенно переиграли «Атлетик» (4:1).

До того команда потерпела поражение от «Брентфорда» (3:4). При этом чуть ранее она расправилась с теми же басками (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Диого Далот, Маттейс Де Лигт, Лисандро Мартинес, Джошуа Зиркзее — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: Манкунианцы нынче думают только о Лиге Европы. Команда вышла в финал второго по рангу клубного турнира Старого Света.

Матчи с «молотобойцами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Манчестер Юнайтед» победил 2 раза при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Манкунианцы хотят подняться повыше в таблице.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» уже давно доигрывают чемпионат. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Вест Хэм» набрал всего 37 зачетных баллов. При этом забила команда 40 мячей в 35 поединках чемпионата Англии.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Молотобойцы» подписали мировую с «Тоттенхэмом» (1:1).

До того команда уступила «Брайтону» (2:3). А вот поединок со слабым «Саутгемптоном» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вест Хэм» добыл три ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Молотобойцы» уже могут спокойно доигрывать сезон. Да и с результативностью у «молотобойцев» не все так позитивно.

При этом «Вест Хэм» крайне слаб в плане надежности тылов. Пропустила команда 59 мячей в 35 матчах английского чемпионата.

В кадровом плане у команды фактически полная идиллия. А вот турнирная мотивация на остаток чемпионата уже фактически отсутствует.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Молотобойцы» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Лондонцы не побеждают уже 2 с половиной месяца

«Молотобойцы» в среднем пропускают реже 2 голов за матч

«Манчестер Юнайтед» в среднем забивает чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» сосредоточен на Лиге Европы, плюс у команды имеются серьезные кадровые пробоины.

«Молотобойцы» уже утратили турнирную мотивацию, так что особо надрываться в этой встрече не будут.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10