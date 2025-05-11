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    Манчестер Юнайтед — Вест Хэм: ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, АПЛ, 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»
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    Алехандро Гарначо
    11 мая в 36-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». Начало игры — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Мая 2025 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 16:15 Вест Хэм

    Вест Хэм

  • Лондон
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: Манкунианцы провалили нынешний чемпионат. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.

    При этом «Манчестер Юнайтед» набрал всего 39 очков в АПЛ. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч в 35 матчах.

    Манчестер Юнайтед — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Манкунианцы уверенно переиграли «Атлетик» (4:1).

    До того команда потерпела поражение от «Брентфорда» (3:4). При этом чуть ранее она расправилась с теми же басками (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Диого Далот, Маттейс Де Лигт, Лисандро Мартинес, Джошуа Зиркзее — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: Манкунианцы нынче думают только о Лиге Европы. Команда вышла в финал второго по рангу клубного турнира Старого Света.

    Матчи с «молотобойцами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Манчестер Юнайтед» победил 2 раза при трех поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Манкунианцы хотят подняться повыше в таблице.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Молотобойцы» уже давно доигрывают чемпионат. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    Причем «Вест Хэм» набрал всего 37 зачетных баллов. При этом забила команда 40 мячей в 35 поединках чемпионата Англии.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Молотобойцы» подписали мировую с «Тоттенхэмом» (1:1).

    До того команда уступила «Брайтону» (2:3). А вот поединок со слабым «Саутгемптоном» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вест Хэм» добыл три ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 9 пропущенных.

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    • Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Молотобойцы» уже могут спокойно доигрывать сезон. Да и с результативностью у «молотобойцев» не все так позитивно.

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    При этом «Вест Хэм» крайне слаб в плане надежности тылов. Пропустила команда 59 мячей в 35 матчах английского чемпионата.

    В кадровом плане у команды фактически полная идиллия. А вот турнирная мотивация на остаток чемпионата уже фактически отсутствует.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Молотобойцы» постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Лондонцы не побеждают уже 2 с половиной месяца

    • «Молотобойцы» в среднем пропускают реже 2 голов за матч

    • «Манчестер Юнайтед» в среднем забивает чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Манчестер Юнайтед» сосредоточен на Лиге Европы, плюс у команды имеются серьезные кадровые пробоины.

    «Молотобойцы» уже утратили турнирную мотивацию, так что особо надрываться в этой встрече не будут.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм?

    Матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм состоится 11 мая 2025 года в 16:15 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТМ 2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Манчестер Юнайтед — Вест Хэм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТМ 2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед — Вест Хэм?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Манчестер Юнайтед — Вест Хэм?

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.

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    Манчестер Юнайтед — Вест Хэм: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 11.05.202516:15. С голами будет напряженка?
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