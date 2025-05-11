Манчестер Юнайтед — Вест Хэм: ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, АПЛ, 11 мая 2025 года

Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: Манкунианцы провалили нынешний чемпионат. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.
При этом «Манчестер Юнайтед» набрал всего 39 очков в АПЛ. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч в 35 матчах.
Манчестер Юнайтед — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Манкунианцы уверенно переиграли «Атлетик» (4:1).
До того команда потерпела поражение от «Брентфорда» (3:4). При этом чуть ранее она расправилась с теми же басками (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Диого Далот, Маттейс Де Лигт, Лисандро Мартинес, Джошуа Зиркзее — травмированы.
Состояние команды: Манкунианцы нынче думают только о Лиге Европы. Команда вышла в финал второго по рангу клубного турнира Старого Света.
Матчи с «молотобойцами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Манчестер Юнайтед» победил 2 раза при трех поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Манкунианцы хотят подняться повыше в таблице.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Молотобойцы» уже давно доигрывают чемпионат. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Вест Хэм» набрал всего 37 зачетных баллов. При этом забила команда 40 мячей в 35 поединках чемпионата Англии.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Молотобойцы» подписали мировую с «Тоттенхэмом» (1:1).
До того команда уступила «Брайтону» (2:3). А вот поединок со слабым «Саутгемптоном» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вест Хэм» добыл три ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Молотобойцы» уже могут спокойно доигрывать сезон. Да и с результативностью у «молотобойцев» не все так позитивно.
При этом «Вест Хэм» крайне слаб в плане надежности тылов. Пропустила команда 59 мячей в 35 матчах английского чемпионата.
В кадровом плане у команды фактически полная идиллия. А вот турнирная мотивация на остаток чемпионата уже фактически отсутствует.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Молотобойцы» постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Лондонцы не побеждают уже 2 с половиной месяца
- «Молотобойцы» в среднем пропускают реже 2 голов за матч
- «Манчестер Юнайтед» в среднем забивает чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 3.35ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Динамо Мх — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.00Монако — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Манчестер Юнайтед» сосредоточен на Лиге Европы, плюс у команды имеются серьезные кадровые пробоины.
«Молотобойцы» уже утратили турнирную мотивацию, так что особо надрываться в этой встрече не будут.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10