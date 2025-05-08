Челси — Юргорден: прогноз и ставка на фору в Лиге конференций

«Челси» дома сыграет против «Юргордена» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 8 мая, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Юргорден», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Челси»

Путь в плей-офф: В основной сетке Лиги конференций «Челси» одержал 6 побед. Затем в 1/8 финала лондонцы нанесли поражение датскому «Копенгагену» (1:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

В четвертьфинале еврокубка «аристократы» переиграли польскую «Легию» (1:2 — поражение дома и 3:0 — победа в гостях).

Последние матчи: «Челси» одной ногой в финале Лиги конференций, лондонцы в первой полуфинальной игре нанесли крпуное поражение «Юргордену» (4:1).

Не сыграют: Лазарет лондонского клуба также пополнен игроками, с различными травмами из строя выбыли Давид Фофана, Уэсли Фофана, Марк Гиу, Омари Келлиман, дисквалифицирован Михаил Мудрик.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Победная серия «Челси» составляет четыре матча.

«Юргорден»

Путь в плей-офф: В матчах навылет «Юргорден» добился победы в противостоянии против кипрского «Пафоса» (3:0 — победа дома и 0:1 — поражение в гостях).

За выход в полуфинал шведы переиграли в двух матчах австрийский «Рапид» (0:1 — поражение дома, 4:1 — победа в гостях)

Последние матчи: В первой полуфинальной битве против «Челси» футболисты «Юргордена» потерпели крупное поражение (1:4).

Не сыграют: В лазарете команды находятся травмированные игроки Осланд, Фаллениус, Нилссон, Шуллер и Жугель.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Юргорден» одержал две победы, две встречи завершил вничью и в одной игре потерпел поражение.

Статистика для ставок

«Юргорден» одержал две победы в пяти матчах

Победная серия «Челси» составляет четыре матча

В первой игре полуфинала «Челси» победил «Юргорден» (4:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 7.90, а победа «Юргордена» — в 17.00.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.88.

Прогноз: Несмотря на крупную победу в первой игре полуфинала Лиги конференций, футболисты «Челси» вполне способны снова обыграть соперника.

Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.08.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.92.