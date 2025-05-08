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    «Челси» сыграет в финале Лиги конференций?

    Челси — Юргорден: прогноз и ставка на фору в Лиге конференций

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    «Челси» — «Ливерпуль»
    «Челси» дома сыграет против «Юргордена» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 8 мая, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Юргорден», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Полуфинал 08 Мая 2025 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 22:00 Юргорден

    Юргорден

  • Стокгольм
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    «Челси»

    Путь в плей-офф: В основной сетке Лиги конференций «Челси» одержал 6 побед. Затем в 1/8 финала лондонцы нанесли поражение датскому «Копенгагену» (1:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

    В четвертьфинале еврокубка «аристократы» переиграли польскую «Легию» (1:2 — поражение дома и 3:0 — победа в гостях).

    Челси — Юргорден: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Челси» одной ногой в финале Лиги конференций, лондонцы в первой полуфинальной игре нанесли крпуное поражение «Юргордену» (4:1).

    Не сыграют: Лазарет лондонского клуба также пополнен игроками, с различными травмами из строя выбыли Давид Фофана, Уэсли Фофана, Марк Гиу, Омари Келлиман, дисквалифицирован Михаил Мудрик.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Победная серия «Челси» составляет четыре матча.

    «Юргорден»

    Путь в плей-офф: В матчах навылет «Юргорден» добился победы в противостоянии против кипрского «Пафоса» (3:0 — победа дома и 0:1 — поражение в гостях).

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    Последние матчи: В первой полуфинальной битве против «Челси» футболисты «Юргордена» потерпели крупное поражение (1:4).

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    • Не сыграют: В лазарете команды находятся травмированные игроки Осланд, Фаллениус, Нилссон, Шуллер и Жугель.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Юргорден» одержал две победы, две встречи завершил вничью и в одной игре потерпел поражение.

    Статистика для ставок

    • «Юргорден» одержал две победы в пяти матчах

    • Победная серия «Челси» составляет четыре матча

    • В первой игре полуфинала «Челси» победил «Юргорден» (4:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 7.90, а победа «Юргордена» — в 17.00.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.88.

    Прогноз: Несмотря на крупную победу в первой игре полуфинала Лиги конференций, футболисты «Челси» вполне способны снова обыграть соперника.

    Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.08.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Челси — Юргорден?

    Матч Челси — Юргорден состоится 08 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Челси — Юргорден?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-2.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Челси — Юргорден?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-2.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Челси — Юргорден?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Челси — Юргорден?

    Коэффициенты букмекеров: : «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 7.90, а победа «Юргордена» — в 17.00.

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