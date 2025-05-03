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    Унион Берлин — Вердер: ставка и прогноз с коэффициентом 1.95 на матч 3 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Унион Берлин» — «Вердер»
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    Марвин Дукш
    В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Унион Берлин» на своем поле примет «Вердер». Встреча пройдет 3 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Унион Берлин» — «Вердер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Мая 2025 года

    Унион

  • Берлин
    •  Унион 16:30 Вердер

    Вердер

  • Бремен
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    «Унион Берлин»

    Турнирное положение: «Унион Берлин» по итогам 31-го тура чемпионата Германии набрал 36 очков и уже лишен серьезной турнирной мотивации.

    Команда занимает 13-ю позицию с отрывом в 11 пунктов от зоны плей-офф за выживание (16-е место), а также в 14 баллов от зоны вылета (17-18-е строчки), поэтому уже не понизится в классе.

    Унион — Вердер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура национального первенства клуб на чужом поле разошелся мировой с «Бохумом» (1:1).

    Перед этим в поединке 30-го тура Бундеслиги коллектив также набрал один балл, сыграв вничью в домашних стенах со «Штутгартом» с результатом 4:4.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Юранович, Руссийон, Диогу Лейте, Чон У Ён, Сков и Кемляйн, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на первенство Германии, «Унион Берлин» сыграл вничью, а в семи последних поединках ни разу не проиграл.

    Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы если не на три очка, то по крайней мере на один балл, особенно если учесть фактор своего поля.

    Бенедикт Холлербах — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с девятью голами.

    «Вердер»

    Турнирное положение: «Вердер» по итогам 31-го тура чемпионата Германии набрал 46 баллов и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает восьмую позицию с отставанием в два очка от зоны континентальных турниров (топ-6), а также в пять пунктов — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура немецкого первенства клуб на своем поле допустил осечку против «Санкт-Паули» — 0:0.

    Перед этим «Музыканты» уже сумели набрать три балла, когда снова-таки в домашних стенах одержали минимальную победу над «Бохумом» — 1:0.

    Не сыграют: травмирован — Велькович, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «Вердер» четыре раза выиграл при одной ничьей.

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    Это сулит гостям неплохие шансы на три балла, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть неуступчивость соперника.

    Йенс Стаге и Марвин Дукш — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Унион Берлина» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Вердера» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей «Вердер» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.55. Ничья — в 3.45, победа «Унион Берлина» — в 2.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    При этом и в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Вердера».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Унион Берлин — Вердер?

    Матч Унион Берлин — Вердер состоится 03 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Унион Берлин — Вердер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Унион Берлин — Вердер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Унион Берлин — Вердер?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Унион Берлин — Вердер?

    Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.55. Ничья — в 3.45, победа «Унион Берлина» — в 2.70.

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    Унион Берлин — Вердер: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 03.05.202516:30. Кому придется вспомнить о неудачах?
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