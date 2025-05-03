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    Сочинцы сразу возьмут свое

    Сочи — Арсенал Тула: прогноз и ставка на Первую Лигу 3 мая

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Арсенал» Тула
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    «Сочи»
    3 мая в 31-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Арсенал» Тула, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 03 Мая 2025 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 17:00 Арсенал Тула

    Арсенал Тула

  • Тула
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы сражаются за прямое повышение в классе. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Сочи» на 2 очка отстает от искомой второй позиции. А вот в ворота соперников команда настреляла 48 мячей в 30 матчах первенства.

    Сочи — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Сочинцы нанесли поражение «Чайке» (2:0).

    До того команда учинила разгром «Алании» (4:0). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Балтике» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Сочи» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Павел Мелешин — травмирован.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Сочинцы несколько поднаторели в плане результатов. Команда победила в 2 своих последних поединках.

    Матчи с «пушкарями» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Сочи» победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Южане ждут осечек от конкурентов, да и сами плошать не намерены.

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: Туляки уже фактически доигрывает сезон. Ныне команда находится на 10 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Арсенал» Тула на 11 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 30 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. Туляки подписали мировую с «Ротором» (1:1).

    До того команда была бита «Шинником» (1:2). Да и поединок со «СКА-Хабаровск» завершился досадным поражением (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Туляки явно не преуспевают в плане реализации. Команда Александра Сторожука настреляла лишь 22 мяча в 30 матчах.

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    При этом «Арсенал» Тула весной выглядит бледновато. Зато туляки потенциально способны подняться на несколько позиций вверх.

    Туляки в среднем пропускают реже гола за матч. Команде Сторожука отчетливо недостает пресловутой стабильности.

    Безусловно, номинальные гости не будут лишь обороняться. В составе «канониров» имеются качественные атакующие исполнители.

    Статистика для ставок

    • Туляки в среднем забивают реже гола за матч

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • Сочинцы победили в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 9.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.19 и 1.65.

    Прогноз: Южане выглядят монолитнее соперника, которому в последнее время успешно противостоят.

    Сочинцы всеми силами бьются за второе место, и уж точно начнут поединок с агрессивных атак.

    Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.19

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сочи — Арсенал Тула?

    Матч Сочи — Арсенал Тула состоится 03 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сочи — Арсенал Тула?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сочи — Арсенал Тула?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сочи — Арсенал Тула?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сочи — Арсенал Тула?

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 9.40.

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