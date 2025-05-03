Сочи — Арсенал Тула: прогноз и ставка на Первую Лигу 3 мая

Сочи
Арсенал Тула
«Сочи»
Турнирное положение: Сочинцы сражаются за прямое повышение в классе. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.
При этом «Сочи» на 2 очка отстает от искомой второй позиции. А вот в ворота соперников команда настреляла 48 мячей в 30 матчах первенства.
Сочи — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Сочинцы нанесли поражение «Чайке» (2:0).
До того команда учинила разгром «Алании» (4:0). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Балтике» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Сочи» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Павел Мелешин — травмирован.
Состояние команды: Сочинцы несколько поднаторели в плане результатов. Команда победила в 2 своих последних поединках.
Матчи с «пушкарями» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Сочи» победил 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Южане ждут осечек от конкурентов, да и сами плошать не намерены.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: Туляки уже фактически доигрывает сезон. Ныне команда находится на 10 строчке турнирной таблицы.
Причем «Арсенал» Тула на 11 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 30 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. Туляки подписали мировую с «Ротором» (1:1).
До того команда была бита «Шинником» (1:2). Да и поединок со «СКА-Хабаровск» завершился досадным поражением (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Туляки явно не преуспевают в плане реализации. Команда Александра Сторожука настреляла лишь 22 мяча в 30 матчах.
При этом «Арсенал» Тула весной выглядит бледновато. Зато туляки потенциально способны подняться на несколько позиций вверх.
Туляки в среднем пропускают реже гола за матч. Команде Сторожука отчетливо недостает пресловутой стабильности.
Безусловно, номинальные гости не будут лишь обороняться. В составе «канониров» имеются качественные атакующие исполнители.
Статистика для ставок
- Туляки в среднем забивают реже гола за матч
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
- Сочинцы победили в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 9.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.19 и 1.65.
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Прогноз: Южане выглядят монолитнее соперника, которому в последнее время успешно противостоят.
Сочинцы всеми силами бьются за второе место, и уж точно начнут поединок с агрессивных атак.
Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.19