Торино — Венеция: прогноз и ставка за 3.00 на Серию А

«Торино» примет «Венецию» в матче 35-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 2 мая и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Венеция», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торино»

Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Серии А, занимая 10-е место в таблице с 43 очками в активе после 34-х туров. «Торино» за этот период набрал 43 очка.

За 4 тура до конца нынешнего сезона «быки» особо ни на что не претендуют, команда уже не сможет попасть в еврокубки, но и вылететь точно не сможет.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А «Торино» проиграл «Наполи» со счетом 0:2, пропустив оба гола еще в 1-м тайме. До этого команда одолела «Удинезе» (2:0).

В последних 5-и встречах у «Торино» лишь 1 победа, а также команда по 2 раза проиграла и сыграла вничью. За этот отрезок «быки» проиграли «Комо» (0:1), а также сыграли вничью с «Вероной» (1:1) и «Лацио» (1:1).

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Валентино Лазаро (перебор желтых карточек), Эмирхан Ильхан, Амине Салама, Заннетос Савва, Перр Схюрс и Дуван Сапата (у всех — травмы).

Состояние команды: У «Торино» нет больших турнирных задач на остаток сезона, команда просто доигрывает чемпионат. Максимум, «быки» могут спуститься вниз по таблице в Серии А.

По забитым и пропущенным у «Торино» есть баланс, но забитых голов явно не хватает, команда 38 забила и 39 пропустила.

«Венеция»

Турнирное положение: Команда продолжает вести ожесточенную борьбу за выживание в Серии А. После 34-х туров «Венеция» располагается на 18-й позиции с 25-ю очками в активе.

За 4 тура до конца чемпионата команда отстает от спасительной 17-й строчки всего на 2 балла — вся борьба еще впереди. К тому же, «Венеция» плохо выступает на чужом поле, занимая по этому показателю предпоследнее 19-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда проиграла «Милану» со счетом 0:2. Матчем ранее «Венеция» сыграла вничью с «Эмполи» (2:2), упустив минимальное преимущество на 87-й минуте.

В последних 5-и встречах команде удалось обыграть только «Монцу» (1:0), забив единственный гол на 72-й минуте. За этот отрезок «Венеция» поделила очки с «Лечче» (1:1) и проиграла «Болонье» (0:1).

Не сыграют: Домен Чрнигой, Микаэль Эллертссон, Ричи Саградо и Михаэль Свобода (у всех — травмы).

Состояние команды: У «Венеции» еще есть шансы сохранить прописку в Серии А, но для этого необходимо набирать очки в каждом матче, чтобы навязать борьбу «Лечче».

«Венеция» — одна из худших команд в Серии А по результативности, забив всего 27 голов за 34 встречи. При этом, у команды не самая худшая оборона (48 пропущенных).

Статистика для ставок

«Торино» не проигрывает на своем поле на протяжении 8-и последних матчей

«Венеция» не выиграла ни одного матча из последних 19-и в гостях

В последних 5-и очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Торино» — 2.20, победа «Венеции» — 3.70, ничья — за 3.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.40 и 1.57 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. У «Венеции» будет сумасшедшая мотивация набрать очки.

Ставка: Ничья за 3.00.

Прогноз: Нулевой ничьей точно не будет.

Ставка: Обе забьют за 2.00.