Серия А. Смена власти в итальянском чемпионате

«Наполи» и «Интер» ведут борьбу за чемпионство, соперников разделяют три очка. Остальные командысильно отстали от лидирующего тандема. Кто метит в еврокубки, а кто сражается за выживание, разбираемся вместе.

Изменения в турнирной таблице

За 4 тура до окончания сезона в итальянской Серии А произошла смена власти, «Наполи» обошёл «Интер».

«Ювентус» поднялся на одну ступеньки вверх и расположился на 4 строчке чемпионата, вниз опустилась «Болонья», которая теперь пятая.

Поменялись местами римские клубы: «Рома» — шестая, «Лацио» — седьмой. «Комо» сделал шаг на верх, заняв 11 место в итальянском первенстве, а «Удинезе» откатилось на 12 позицию.

Календарь и таблица Серии А

Улучшил положение «Кальяри», поднявшись с 16 на 14 место. По одной строчке потеряли «Верона» (15 место) и «Парма» (16 место).

Смена власти

Серию А возглавил «Наполи», который на своём поле выиграл у «Торино» (2:0). Победу неаполитанцам принесли голы в исполнении Скотта Мактоминея. «Адзурри» за 4 тура до окончания сезона набрали 74 очка и поднялись на 1 место.

Лидерство потерял «Интер», который на своём поле с минимальным счетом уступил «Роме» (0:1). В составе римлян точным ударом на 22 минуте отметился Матиас Суле.

«Интер» — «Рома» globallookpress.com

Таким образом «Интер» опустился на вторую строчку с 71 пунктов, а вот «Рома» аккумулировала 60 баллов и поднялась на 6 место в таблице, которое даёт право сыграть в Лиге конференций.

Зона еврокубков

«Наполи» и «Интер» скорее всего представят итальянский футбол в Лиге чемпионов сезона 2025/2026. В топ-4 метит «Аталанта», которая сейчас занимает 3 место, набрав 65 очков. «Королева провинциалов» сыграла вничью с «Лечче» (1:1).

В лигочемпионскую четверку вернулся «Ювентус» после того, как одержал победу в матче против «Монцы» (2:0) и набрал 62 пункта.

На пятой лигоевропейской строчке расположилась «Болонья», у которой 61 балл. Команда сыграла вничью с «Удинезе» (0:0).

Претенденты на места в еврокубках

На 7 место опустился «Лацио» после того, как дал осечку в матче против «Пармы» (2:2). Римский клуб за 4 тура до финиша сезона набрал 60 очков.

На 8 месте с 59 пунтками расположилась «Фиорентина», которая выиграла у «Эмполи» (2:1).

Ещё один топ-клуб «Милан» занимает в итальянском чемпионате 9 строчку, набрав 54 очка. «Россонери» в 34 туре одержали победу над «Венецией» (2:0).

Зона вылета

Замыкают турнирную таблицу итальянского первенства «Венеция» (18 место и 25 место), «Эмполи» (19 место и 25 очков) и «Монца» (20 место и 15 очков).

Тур № 35

Матчи следующего тура в чемпионате Италии пройдут со 2 по 5 мая.

В субботу, 3 мая новый лидер Серии А «Наполи» сыграет в гостях против «Лечче». В этот же день «Интер» дома сразится с «Вероной».

В воскресенье, 4 мая «Аталанта» на выезде сыграет против «Монцы».

Прогнозы и ставки на Серию А

В центрально матче тура сойдутся «Рома» и «Фиорентина», их встреча запланирована на воскресенье, 4 мая.