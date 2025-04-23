Буковина — Динамо Киев: прогноз ан кубок Украины, ставка с кф. 3.12

23 апреля в 1/2 финала Кубка Украины по футболу сыграют «Буковина» и «Динамо» Киев. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Буковина» — «Динамо» Киев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Буковина»

Турнирное положение: Черновчане ныне выступают в первой лиге. На данный момент команда занимает 8 место в турнирной таблице второго по рангу украинского дивизиона.

При этом «Буковина» на 5 очков отстают от заветной зоны стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 мячей в 17 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Черновчане подписали мировую с «Полтавой» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Металлиста 1925» (1:2). При этом чуть ранее она минимально переиграла «Кудровку-Ниву».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Буковина» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Черновчане нынче смотрятся не столь выгодно. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

Поединок с грандом украинского футбола для команды будет сродни экзамену на прочность. «Буковина» намерена дать бой киевлянам.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. Да вообще, черновчане уже прыгнули выше головы.

«Динамо» Киев

Турнирное положение: Динамовцы несутся к долгожданному чемпионскому титул. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Динамо» Киев на 6 зачетных пунктов опережает идущую второй «Александрию». Да и пропустила команда Александра Шовковского всего 15 мячей в 25 матчах УПЛ.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Динамовцы уверенно переиграли «Оболонь» (3:0).

До того команда смогла одолеть «Кривбасс» (2:0). Да и поединок с «Левым Берегом» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Киев добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами, не пропустив ни разу.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Динамовцы нынче находятся на эмоциональном подъеме. Да и Шовковский явно не допустит у своих подопечных недооценки перволигового оппонента.

При этом «Динамо» Киев вполне преуспевает в плане реализации. Динамовцы настреляли 53 мяча в 25 матчах чемпионата Украины.

В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и быстроногий Владислав Ванат настрелял уже 15 мячей в УПЛ, добавив к ним еще один в Кубке.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Динамовцы максимально мотивированы пробиться в финал Кубка страны.

Статистика для ставок

Динамовцы не пропускают 5 матчей кряду

«Буковина» не побеждала в 2 своих последних поединках

Динамовцы в среднем забивают более 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: Динамовцы в разы сильнее соперника, и явно не оставят шансов полпреду первого дивизиона.

Киевляне имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, тогда как сопернику банально не хватит опыта.

Ставка: Фора «Динамо» Киев -2.5 за 3.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.07