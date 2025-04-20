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    «Ткачи» совершат блицкриг

    Сент-Этьен — Лион. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига 1, 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Лион»
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    Александр Ляказетт
    20 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и «Лион». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Лион», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Апреля 2025 года

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 21:45 Лион

    Лион

  • Лион
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    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: «Зелёные» пытаются избежать вылета из элиты. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

    При этом «Сент-Этьен» на 5 пунктов отстают от спасительной 15 позиции. А вот забила команда 31 мяч в 29 поединках французского чемпионата.

    Сент-Этьен — Лион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Зелёные» подписали мировую с «Брестом» (3:3).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Лансу». При этом чуть ранее она была разгромлена мощным ПСЖ (1:6).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сент-Этьен» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: Августин Боакье, Бенжамин Бушуари — травмированы. Иванн Макон — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Зелёные» не побеждают уже 3 матча кряду. А вот оборона команды выглядит ужасно, дав результативный сбой уже 67 раз.

    Матчи с «Лионом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сент-Этьен» уступил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Зелёным» ничего другого не остается, кроме как рисковать в оставшихся матчах.

    «Лион»

    Турнирное положение: «Ткачи» борются за вторую позицию. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лион» на 2 зачетных балла отстает от искомой второй строчки. При этом в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда драматично уступила. «Ткачи» в овертайме проиграли «Манчестер Юнайтед» (4:5).

    До того команда нанесла поражение «Осеру» (3:1). А вот первый поединок с манкунианцами завершился паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 13 пропущенных.

    Не сыграют: Эрнест Нуама — травмирован.

    Состояние команды: «Ткачи» нынче крайне нестабильны. Да и вылет из Лиги Европы явно ударил по моральному состоянию игроков.

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    При этом «Лион» вполне преуспевает в плане реализации. «Ткачи» настреляли 57 мячей в 29 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче вполне благоприятная ситуация. Да и опытнейший Александр Ляказетт настрелял 12 мячей в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Ткачи» априори обязаны обыгрывать одного из аутсайдеров.

    Статистика для ставок

    • «Ткачи» в 2 последних очных встречах переиграли «Сент-Этьен»

    • «Сент-Этьен» не побеждал в 3 своих последних матчах

    • «Зелёные» в среднем пропускают больше 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: «Ткачи» борются за выход в Лигу чемпионов, так что наверняка сразу будут активны в атаке.

    «Сент-Этьен» имеет явные проблемы в плане надежности тылов, да и вообще, крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Лиона» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 4.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сент-Этьен — Лион?

    Матч Сент-Этьен — Лион состоится 20 апреля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сент-Этьен — Лион?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сент-Этьен — Лион?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сент-Этьен — Лион?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сент-Этьен — Лион?

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.

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    Сент-Этьен — Лион: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 20.04.202521:45. «Ткачи» совершат блицкриг
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