Сент-Этьен
Лион
«Сент-Этьен»
Турнирное положение: «Зелёные» пытаются избежать вылета из элиты. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.
При этом «Сент-Этьен» на 5 пунктов отстают от спасительной 15 позиции. А вот забила команда 31 мяч в 29 поединках французского чемпионата.
Сент-Этьен — Лион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Зелёные» подписали мировую с «Брестом» (3:3).
До того команда с минимальным счетом уступила «Лансу». При этом чуть ранее она была разгромлена мощным ПСЖ (1:6).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сент-Этьен» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: Августин Боакье, Бенжамин Бушуари — травмированы. Иванн Макон — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Зелёные» не побеждают уже 3 матча кряду. А вот оборона команды выглядит ужасно, дав результативный сбой уже 67 раз.
Матчи с «Лионом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сент-Этьен» уступил 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Зелёным» ничего другого не остается, кроме как рисковать в оставшихся матчах.
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» борются за вторую позицию. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Лион» на 2 зачетных балла отстает от искомой второй строчки. При этом в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда драматично уступила. «Ткачи» в овертайме проиграли «Манчестер Юнайтед» (4:5).
До того команда нанесла поражение «Осеру» (3:1). А вот первый поединок с манкунианцами завершился паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 13 пропущенных.
Не сыграют: Эрнест Нуама — травмирован.
Состояние команды: «Ткачи» нынче крайне нестабильны. Да и вылет из Лиги Европы явно ударил по моральному состоянию игроков.
При этом «Лион» вполне преуспевает в плане реализации. «Ткачи» настреляли 57 мячей в 29 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче вполне благоприятная ситуация. Да и опытнейший Александр Ляказетт настрелял 12 мячей в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Ткачи» априори обязаны обыгрывать одного из аутсайдеров.
Статистика для ставок
- «Ткачи» в 2 последних очных встречах переиграли «Сент-Этьен»
- «Сент-Этьен» не побеждал в 3 своих последних матчах
- «Зелёные» в среднем пропускают больше 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
- 2.45Краснодар — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.93Лас-Пальмас — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.05Монако — Страсбур: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Ткачи» борются за выход в Лигу чемпионов, так что наверняка сразу будут активны в атаке.
«Сент-Этьен» имеет явные проблемы в плане надежности тылов, да и вообще, крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Лиона» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 4.20