20 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и «Лион». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Лион», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: «Зелёные» пытаются избежать вылета из элиты. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

При этом «Сент-Этьен» на 5 пунктов отстают от спасительной 15 позиции. А вот забила команда 31 мяч в 29 поединках французского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Зелёные» подписали мировую с «Брестом» (3:3).

До того команда с минимальным счетом уступила «Лансу». При этом чуть ранее она была разгромлена мощным ПСЖ (1:6).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сент-Этьен» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: Августин Боакье, Бенжамин Бушуари — травмированы. Иванн Макон — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Зелёные» не побеждают уже 3 матча кряду. А вот оборона команды выглядит ужасно, дав результативный сбой уже 67 раз.

Матчи с «Лионом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сент-Этьен» уступил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Зелёным» ничего другого не остается, кроме как рисковать в оставшихся матчах.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» борются за вторую позицию. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Лион» на 2 зачетных балла отстает от искомой второй строчки. При этом в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда драматично уступила. «Ткачи» в овертайме проиграли «Манчестер Юнайтед» (4:5).

До того команда нанесла поражение «Осеру» (3:1). А вот первый поединок с манкунианцами завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 13 пропущенных.

Не сыграют: Эрнест Нуама — травмирован.

Состояние команды: «Ткачи» нынче крайне нестабильны. Да и вылет из Лиги Европы явно ударил по моральному состоянию игроков.

При этом «Лион» вполне преуспевает в плане реализации. «Ткачи» настреляли 57 мячей в 29 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче вполне благоприятная ситуация. Да и опытнейший Александр Ляказетт настрелял 12 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Ткачи» априори обязаны обыгрывать одного из аутсайдеров.

Статистика для ставок

«Ткачи» в 2 последних очных встречах переиграли «Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» не побеждал в 3 своих последних матчах

«Зелёные» в среднем пропускают больше 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: «Ткачи» борются за выход в Лигу чемпионов, так что наверняка сразу будут активны в атаке.

«Сент-Этьен» имеет явные проблемы в плане надежности тылов, да и вообще, крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Лиона» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 4.20