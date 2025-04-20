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    «Россонери» наконец-то одолеют «Аталанту»

    Милан — Аталанта: ставка (к. 2.50), прогноз на Серию A 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Аталанта»
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    Рафаэл Леау
    20 апреля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Аталанта». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Аталанта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Апреля 2025 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 21:45 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
    •

    «Милан»

    Турнирное положение: Миланцы бьются за попадание в еврокубки. На данный момент они занимают 9 место в турнирной таблице.

    При этом «Милан» на 5 очков отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 32 матчах.

    Милан — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Россонери» разгромили «Удинезе» (4:0).

    До того команда не смогла обыграть «Фиорентину» (2:2). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Интером» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Милан» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Эмерсон Роял, Сантьяго Хименес, Кайл Уокер — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Милан» ныне смотрится весьма монолитно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

    Матчи с «Аталантой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Милан» победил 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Россонери» потенциально способны прибавить во всех компонентах.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: Бергамаски сражаются за выход в главный турнир Старого Света. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аталанта» на 2 очка опережает идущий следом «Ювентус». При этом забила команда 65 мячей в 32 поединках Серии A.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три зачетных балла. Бергамаски одолели «Болонью» (2:0).

    До того команда минимально уступила «Лацио». Да и поединок с «Фиорентиной» завершился досадной викторией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аталанта» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Шарль де Кетеларе, Сеад Колашинац — травмированы.

    Состояние команды: Бергамаски нынче находятся в прекрасных кондициях. Команда не проигрывает уже 7 матчей кряду.

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    При этом «Аталанта» относительно надежна в обороне. Команда пропустила 30 мячей в 32 поединках итальянского чемпионата.

    Команда уже больше двух лет не проигрывает «Милану». Да и в нынешней диспозиции бергамаски будут биться за три очка.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и Матео Ретеги наколотил уже 23 мяча в текущем чемпионате.

    Статистика для ставок

    • «Аталанта» до последней виктории уступила 3 раза кряду

    • «Милан» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • Бергамаски в среднем забивают 2 мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: Миланцы мотивированы запрыгнуть в зону еврокубков, и наверняка будут активно атаковать.

    Бергамаски переживают сложный этап, до последнего матча не сумев отличиться три поединка кряду.

    Ставка: Победа «Милана» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Милан — Аталанта?

    Матч Милан — Аталанта состоится 20 апреля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Милан — Аталанта?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Милан — Аталанта?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Милан — Аталанта?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Милан — Аталанта?

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.

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    Милан — Аталанта: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 20.04.202521:45. «Россонери» наконец-то одолеют «Аталанту»
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