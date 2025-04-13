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    «Зелёным» ничего не светит?!

    Сент-Этьен — Брест. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига 1, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Брест»
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    Зурико Давиташвили
    13 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и «Брест». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Брест», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Апреля 2025 года

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 16:00 Брест

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •

    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: «Зелёные» сражаются за сохранение прописки в Лиге 1. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

    При этом «Сент-Этьен» на 4 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот забила команда 28 мячей в 28 поединках французского чемпионата.

    Сент-Этьен — Брест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зелёные» уступили «Лансу» (0:1).

    До того команда была разгромлена ПСЖ (1:6). При этом чуть ранее она легко и непринужденно переиграла «Монпелье» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сент-Этьен» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: Августин Боакье, Пьер Корнуд — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Зелёные» крайне нестабильны. Команда уступила в 2 своих последних поединках.

    Матчи с «пиратами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сент-Этьен» победил 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Зелёным» срочно нужны очки, в противном случае вылет в Лигу 2 станет печальной реальностью.

    «Брест»

    Турнирное положение: «Пираты» борются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Брест» лишь на 4 очка отстает от искомой 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Пираты» переиграли «Монако» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Тулузе» (4:2). А вот поединок с «Реймсом» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Ромэн Фавр, Йонас Мартен — травмированы.

    Состояние команды: «Пираты» в последних матчах заметно прибавили. Команда победила 2 раза подряд.

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    При этом «Брест» относительно преуспевает в плане реализации. «Пираты» настреляли 44 мяча в 28 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы приблизиться к топ-6.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Обыгрывать одного из аутсайдеров «пираты» априори просто обязаны.

    Статистика для ставок

    • «Зелёные» уже три года не обыгрывают «Брест»

    • «Сент-Этьен» в среднем пропускает больше 2 мячей за матч

    • «Пираты» победили в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Номинальные гости намерены запрыгнуть в еврокубки, так что наверняка будут активны в атаке.

    «Брест» в последних матчах преуспевал, к тому же оппонент имеет заметные сложности в плане надежности тылов.

    Ставка: Победа «Бреста» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Сент-Этьен — Брест?

    Матч Сент-Этьен — Брест состоится 13 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Какой прогноз на матч Сент-Этьен — Брест?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Какую сделать ставку на матч Сент-Этьен — Брест?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сент-Этьен — Брест?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Сент-Этьен — Брест?

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.50.

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