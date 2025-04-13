13 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и «Брест». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Брест», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: «Зелёные» сражаются за сохранение прописки в Лиге 1. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

При этом «Сент-Этьен» на 4 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот забила команда 28 мячей в 28 поединках французского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зелёные» уступили «Лансу» (0:1).

До того команда была разгромлена ПСЖ (1:6). При этом чуть ранее она легко и непринужденно переиграла «Монпелье» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сент-Этьен» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: Августин Боакье, Пьер Корнуд — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Зелёные» крайне нестабильны. Команда уступила в 2 своих последних поединках.

Матчи с «пиратами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сент-Этьен» победил 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Зелёным» срочно нужны очки, в противном случае вылет в Лигу 2 станет печальной реальностью.

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» борются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Брест» лишь на 4 очка отстает от искомой 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Пираты» переиграли «Монако» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Тулузе» (4:2). А вот поединок с «Реймсом» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Ромэн Фавр, Йонас Мартен — травмированы.

Состояние команды: «Пираты» в последних матчах заметно прибавили. Команда победила 2 раза подряд.

При этом «Брест» относительно преуспевает в плане реализации. «Пираты» настреляли 44 мяча в 28 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы приблизиться к топ-6.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Обыгрывать одного из аутсайдеров «пираты» априори просто обязаны.

Статистика для ставок

«Зелёные» уже три года не обыгрывают «Брест»

«Сент-Этьен» в среднем пропускает больше 2 мячей за матч

«Пираты» победили в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Номинальные гости намерены запрыгнуть в еврокубки, так что наверняка будут активны в атаке.

«Брест» в последних матчах преуспевал, к тому же оппонент имеет заметные сложности в плане надежности тылов.

Ставка: Победа «Бреста» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75