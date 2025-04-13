Сент-Этьен
Брест
«Сент-Этьен»
Турнирное положение: «Зелёные» сражаются за сохранение прописки в Лиге 1. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.
При этом «Сент-Этьен» на 4 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот забила команда 28 мячей в 28 поединках французского чемпионата.
Сент-Этьен — Брест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зелёные» уступили «Лансу» (0:1).
До того команда была разгромлена ПСЖ (1:6). При этом чуть ранее она легко и непринужденно переиграла «Монпелье» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сент-Этьен» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: Августин Боакье, Пьер Корнуд — травмированы.
Состояние команды: «Зелёные» крайне нестабильны. Команда уступила в 2 своих последних поединках.
Матчи с «пиратами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сент-Этьен» победил 1 раз при 4 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Зелёным» срочно нужны очки, в противном случае вылет в Лигу 2 станет печальной реальностью.
«Брест»
Турнирное положение: «Пираты» борются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Брест» лишь на 4 очка отстает от искомой 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Пираты» переиграли «Монако» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Тулузе» (4:2). А вот поединок с «Реймсом» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Ромэн Фавр, Йонас Мартен — травмированы.
Состояние команды: «Пираты» в последних матчах заметно прибавили. Команда победила 2 раза подряд.
При этом «Брест» относительно преуспевает в плане реализации. «Пираты» настреляли 44 мяча в 28 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы приблизиться к топ-6.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Обыгрывать одного из аутсайдеров «пираты» априори просто обязаны.
Статистика для ставок
- «Зелёные» уже три года не обыгрывают «Брест»
- «Сент-Этьен» в среднем пропускает больше 2 мячей за матч
- «Пираты» победили в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
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Прогноз: Номинальные гости намерены запрыгнуть в еврокубки, так что наверняка будут активны в атаке.
«Брест» в последних матчах преуспевал, к тому же оппонент имеет заметные сложности в плане надежности тылов.
Ставка: Победа «Бреста» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75