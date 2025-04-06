СКА-Хабаровск
Балтика
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: Хабаровчане включились в битву за стыки. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.
При этом «СКА-Хабаровск» лишь на 3 очка отстает от зоны стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяча в 26 матчах первого дивизиона.
СКА-Хабаровск — Балтика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Хабаровчане минимально одолели «Тюмень».
До того команда переиграла еще и «Ротор» (1:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Сочи».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «СКА-Хабаровск» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 1.
Не сыграют: Роман Емельянов — дисквалифицирован.
Состояние команды: Хабаровчане имеют довольно надежные тылы. Команда не пропускала в 2 своих последних матчах.
Матчи с «Балтикой» для команды проходят традиционно неудачно. В 5 последних очных поединках «СКА-Хабаровск» уступил 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Хабаровчане намерены побороться за выход в стыки.
«Балтика»
Турнирное положение: Калининградцы на всех парах несутся в РПЛ. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем «Балтика» на 5 очков опережает своего ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила всего лишь 13 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Калининградцы нанесли поражение «Чайке» (4:0).
До того команда учинила разгром «Уфе» (6:0). А вот поединок с тюменцами завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами, не пропустив ни разу.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Калининградцы весенний цикл проводят весьма продуктивно. Команда Андрея Талалаева не пропускает 5 матчей кряду.
При этом «Балтика» весьма неплохо действует в плане реализации. Калининградцы настреляли 40 мячей в 26 матчах второго по рангу российского дивизиона.
Продуктивный сезон выдает Виталий Лисакович. Белорус в нынешнем сезоне настрелял 5 мячей в ворота соперников.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Калининградцы твердо намерены оторваться от преследователей, да и выглядят ярче конкурентов.
Статистика для ставок
- Калининградцы пропустили меньше всех в лиге — 13 мячей
- «СКА-Хабаровск» не пропускает уже 2 матча кряду, балтийцы — 5
- «Балтика» победила в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 2.98, а победа оппонента — в скромные 3.58.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.79 и 1.34.
- 3.60Локомотив — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.38Эвертон — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.98Барселона — Бетис: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Команда Талалаева нынче на коне, и явно проведет встречу максимально активно.
Хабаровчане больше преуспевают на чужих полях, да и калининградцы еще не продемонстрировали весь свой потенциал.
Ставка: Победа «Балтики» за 2.24.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.79