6 апреля в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Балтика». Начало игры — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Балтика», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане включились в битву за стыки. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

При этом «СКА-Хабаровск» лишь на 3 очка отстает от зоны стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяча в 26 матчах первого дивизиона.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Хабаровчане минимально одолели «Тюмень».

До того команда переиграла еще и «Ротор» (1:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Сочи».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «СКА-Хабаровск» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: Роман Емельянов — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Хабаровчане имеют довольно надежные тылы. Команда не пропускала в 2 своих последних матчах.

Матчи с «Балтикой» для команды проходят традиционно неудачно. В 5 последних очных поединках «СКА-Хабаровск» уступил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Хабаровчане намерены побороться за выход в стыки.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы на всех парах несутся в РПЛ. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Балтика» на 5 очков опережает своего ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила всего лишь 13 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Калининградцы нанесли поражение «Чайке» (4:0).

До того команда учинила разгром «Уфе» (6:0). А вот поединок с тюменцами завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами, не пропустив ни разу.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Калининградцы весенний цикл проводят весьма продуктивно. Команда Андрея Талалаева не пропускает 5 матчей кряду.

При этом «Балтика» весьма неплохо действует в плане реализации. Калининградцы настреляли 40 мячей в 26 матчах второго по рангу российского дивизиона.

Продуктивный сезон выдает Виталий Лисакович. Белорус в нынешнем сезоне настрелял 5 мячей в ворота соперников.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Калининградцы твердо намерены оторваться от преследователей, да и выглядят ярче конкурентов.

Статистика для ставок

Калининградцы пропустили меньше всех в лиге — 13 мячей

«СКА-Хабаровск» не пропускает уже 2 матча кряду, балтийцы — 5

«Балтика» победила в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 2.98, а победа оппонента — в скромные 3.58.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.79 и 1.34.

Прогноз: Команда Талалаева нынче на коне, и явно проведет встречу максимально активно.

Хабаровчане больше преуспевают на чужих полях, да и калининградцы еще не продемонстрировали весь свой потенциал.

Ставка: Победа «Балтики» за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.79