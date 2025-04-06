ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Ростов»23-й тур РПЛ. Ледяхов уверен в победе «Зенита» над «Локо», Пятибратов ждет потери «Спартаком» очков в Ростове Игроки Нанта празднуют голДомашнее поражение от «Нанта» рушит мечты «Ниццы» о Лиге чемпионов Сборная РоссииДорога обратно. Когда состоится возвращение России в мировой футбол?
    Все новости спорта

    «Доностьяррас» проведут удачную гастроль

    Лас-Пальмас — Реал Сосьедад. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Примера, 6 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Лас-Пальмас Прогнозы на Реал Сосьедад Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лука Сучич
    6 апреля в 30-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 06 Апреля 2025 года

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 15:00 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: «Пальмы» сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент команда занимает 19 место в турнирной таблице.

    При этом «Лас-Пальмас» на один пункт отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей в 29 матчах.

    Лас-Пальмас — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно удачно. «Пальмы» расписали мировую с «Сельтой» (1:1).

    До того команда не смогла одолеть «Алавес» (2:2). При этом чуть ранее она минимально уступила «Бетису».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Лас-Пальмас» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Бенито Рамирес, Кириан Родригес — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Пальмы» крайне нестабильны. Команда не может победить еще с конца декабря.

    Матчи с «Реал Сосьедадом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Лас-Пальмас» уступил 2 раза при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Пальмы» намерены зацепиться за очки.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Доностьяррас» борются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Реал Сосьедад» на 9 очков отстает от топ-6. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

  • Немецкое качество. Как Флик спас «Барселону» и сделал ее претендентом на требл
  • Еще год назад о подобном в «Барсе» могли только мечтать
  • 03/04/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сыграла вничью. «Доностьяррас» в овертайме подписали паритет с «Реалом» (4:4).

    До того команда переиграла «Вальядолид» (2:1). А вот поединок с «Райо Вальекано» завершился боевой ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 12 пропущенных.

    Не сыграют: Шеральдо Беккер, Браис Мендес — травмированы.

    Состояние команды: «Доностьяррас» нынче находятся на некотором подъеме. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Реал Сосьедад» явно не преуспевает в плане реализации. «Доностьяррас» настреляли лишь 27 мячей в 29 матчах чемпионата.

    В кадровом плане у команды не столь позитивная ситуация. Да и Микель Оярсабаль настрелял всего 5 мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Доностьяррас» постараются подтянуться к зоне еврокубков.

    Статистика для ставок

    • «Доностьяррас» в среднем забивают реже гола за матч

    • «Лас-Пальмас» не побеждает с конца декабря

    • «Пальмы» в среднем пропускают реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

    Прогноз: «Доностьяррас» мотивированы подтянуться к зоне еврокубков, так что явно будут активны в атаке.

    «Лас-Пальмас» давненько не побеждает, тогда как «Реал Сосьедад» потенциально способен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Баэс — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Коболли — Джумхур
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Факел — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Монца — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Майнц — Хольштайн Киль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лас-Пальмас — Реал Сосьедад: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 06.04.202515:00. «Доностьяррас» проведут удачную гастроль
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры