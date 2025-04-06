6 апреля в 30-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: «Пальмы» сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент команда занимает 19 место в турнирной таблице.

При этом «Лас-Пальмас» на один пункт отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей в 29 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно удачно. «Пальмы» расписали мировую с «Сельтой» (1:1).

До того команда не смогла одолеть «Алавес» (2:2). При этом чуть ранее она минимально уступила «Бетису».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Лас-Пальмас» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Бенито Рамирес, Кириан Родригес — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Пальмы» крайне нестабильны. Команда не может победить еще с конца декабря.

Матчи с «Реал Сосьедадом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Лас-Пальмас» уступил 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Пальмы» намерены зацепиться за очки.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Доностьяррас» борются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Реал Сосьедад» на 9 очков отстает от топ-6. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сыграла вничью. «Доностьяррас» в овертайме подписали паритет с «Реалом» (4:4).

До того команда переиграла «Вальядолид» (2:1). А вот поединок с «Райо Вальекано» завершился боевой ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 12 пропущенных.

Не сыграют: Шеральдо Беккер, Браис Мендес — травмированы.

Состояние команды: «Доностьяррас» нынче находятся на некотором подъеме. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

При этом «Реал Сосьедад» явно не преуспевает в плане реализации. «Доностьяррас» настреляли лишь 27 мячей в 29 матчах чемпионата.

В кадровом плане у команды не столь позитивная ситуация. Да и Микель Оярсабаль настрелял всего 5 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Доностьяррас» постараются подтянуться к зоне еврокубков.

Статистика для ставок

«Доностьяррас» в среднем забивают реже гола за матч

«Лас-Пальмас» не побеждает с конца декабря

«Пальмы» в среднем пропускают реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

Прогноз: «Доностьяррас» мотивированы подтянуться к зоне еврокубков, так что явно будут активны в атаке.

«Лас-Пальмас» давненько не побеждает, тогда как «Реал Сосьедад» потенциально способен прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38