ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииДорога обратно. Когда состоится возвращение России в мировой футбол? Жозе МоуриньюМоуринью в Турции: скандалы, поражения и неопределенное будущее Рафаэль ФизиевФизиев, Мокаев и еще 4 топ-бойца, чья карьера пошла по нисходящей в 2025-м
    Все новости спорта

    «Музыканты» снова уступят в родных стенах

    Вердер — Айнтрахт: ставка и прогноз на Бундеслигу 5 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Вердер Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Айнтрахт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марвин Дукш
    5 апреля в 28-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Айнтрахт». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Айнтрахт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Апреля 2025 года

    Вердер

  • Бремен
    •  Вердер 19:30 Айнтрахт Ф

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •

    «Вердер»

    Турнирное положение: «Музыканты» ходят в середняках лиги. На данный момент они занимают 12 место в турнирной таблице.

    При этом «Вердер» на 14 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 53 мяча в 27 матчах.

    Вердер — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Музыканты» уложили на лопатки «Хольштайн» (3:0).

    До того команда вчистую уступила «Боруссии» М (2:4). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Байеру» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Вердер» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Вердер» чередует успешные поединки с блеклыми. Да и гандикап от группы аутсайдеров вполне комфортный.

    Матчи с франкфуртцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Вердер» уступил 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только команда уже два месяца не может выиграть на выезде.

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: Франкфуртцы сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Айнтрахт» на 11 зачетных баллов отстает от идущего вторым «Байера». При этом в собственные ворота команда пропустила 40 раз.

  • «Майнц», «Страсбург», «Серветт» и еще шесть «малышей», которые рвутся в Лигу чемпионов
  • В следующем сезоне Лиги чемпионов будет много необычных участников
  • 02/04/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Франкфуртцы переиграли «Штутгарт» (1:0).

    До того команда пала под натиском «Гроссашпаха» (0:1). Зато поединок с «Бохумом» завершился викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Игорь Матанович — травмирован.

    Состояние команды: Франкфуртцы уже не борются за чемпионский титул. Зато команда способна сохранить третью позиции.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Айнтрахт» весьма неплохо смотрится в атаке. Команда настреляла 55 мячей в 27 поединках Бундеслиги.

    Главным бичом команды являются не столь надежные тылы. Да и отрыв от идущего четвертым «Майнца» составляет всего 3 очка.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Франкфуртцы выглядят монолитнее оппонента, плюс у команды есть кому забивать.

    Статистика для ставок

    • «Айнтрахт» в среднем забивает 2 мяча за матч

    • «Вердер» не побеждает в родных стенах уже 2 месяца

    • «Айнтрахт» уже 4 года не проигрывает «Вердеру»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Франкфуртцы выглядят предпочтительнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

    «Музыканты» явно не преуспевают в домашних матчах, да и оппонент нынче смотрится выгодно.

    Ставка: Победа «Айнтрахта» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Пегула — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Чжэн — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бруксби — Ковачевич
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Кенин — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Дженоа — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ницца — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.57
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Блэкберн — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Анисимова — Наварро
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Вердер — Айнтрахт: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 05.04.202519:30. «Музыканты» снова уступят в родных стенах
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры