5 апреля в 28-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Айнтрахт». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Айнтрахт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вердер»

Турнирное положение: «Музыканты» ходят в середняках лиги. На данный момент они занимают 12 место в турнирной таблице.

При этом «Вердер» на 14 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 53 мяча в 27 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Музыканты» уложили на лопатки «Хольштайн» (3:0).

До того команда вчистую уступила «Боруссии» М (2:4). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Байеру» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Вердер» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Вердер» чередует успешные поединки с блеклыми. Да и гандикап от группы аутсайдеров вполне комфортный.

Матчи с франкфуртцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Вердер» уступил 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только команда уже два месяца не может выиграть на выезде.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: Франкфуртцы сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Айнтрахт» на 11 зачетных баллов отстает от идущего вторым «Байера». При этом в собственные ворота команда пропустила 40 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Франкфуртцы переиграли «Штутгарт» (1:0).

До того команда пала под натиском «Гроссашпаха» (0:1). Зато поединок с «Бохумом» завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Игорь Матанович — травмирован.

Состояние команды: Франкфуртцы уже не борются за чемпионский титул. Зато команда способна сохранить третью позиции.

При этом «Айнтрахт» весьма неплохо смотрится в атаке. Команда настреляла 55 мячей в 27 поединках Бундеслиги.

Главным бичом команды являются не столь надежные тылы. Да и отрыв от идущего четвертым «Майнца» составляет всего 3 очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Франкфуртцы выглядят монолитнее оппонента, плюс у команды есть кому забивать.

Статистика для ставок

«Айнтрахт» в среднем забивает 2 мяча за матч

«Вердер» не побеждает в родных стенах уже 2 месяца

«Айнтрахт» уже 4 года не проигрывает «Вердеру»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: Франкфуртцы выглядят предпочтительнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

«Музыканты» явно не преуспевают в домашних матчах, да и оппонент нынче смотрится выгодно.

Ставка: Победа «Айнтрахта» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30