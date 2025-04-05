Вердер
Айнтрахт Ф
«Вердер»
Турнирное положение: «Музыканты» ходят в середняках лиги. На данный момент они занимают 12 место в турнирной таблице.
При этом «Вердер» на 14 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 53 мяча в 27 матчах.
Вердер — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Музыканты» уложили на лопатки «Хольштайн» (3:0).
До того команда вчистую уступила «Боруссии» М (2:4). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Байеру» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Вердер» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Вердер» чередует успешные поединки с блеклыми. Да и гандикап от группы аутсайдеров вполне комфортный.
Матчи с франкфуртцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Вердер» уступил 3 раза при 2 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только команда уже два месяца не может выиграть на выезде.
«Айнтрахт»
Турнирное положение: Франкфуртцы сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Айнтрахт» на 11 зачетных баллов отстает от идущего вторым «Байера». При этом в собственные ворота команда пропустила 40 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Франкфуртцы переиграли «Штутгарт» (1:0).
До того команда пала под натиском «Гроссашпаха» (0:1). Зато поединок с «Бохумом» завершился викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Игорь Матанович — травмирован.
Состояние команды: Франкфуртцы уже не борются за чемпионский титул. Зато команда способна сохранить третью позиции.
При этом «Айнтрахт» весьма неплохо смотрится в атаке. Команда настреляла 55 мячей в 27 поединках Бундеслиги.
Главным бичом команды являются не столь надежные тылы. Да и отрыв от идущего четвертым «Майнца» составляет всего 3 очка.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Франкфуртцы выглядят монолитнее оппонента, плюс у команды есть кому забивать.
Статистика для ставок
- «Айнтрахт» в среднем забивает 2 мяча за матч
- «Вердер» не побеждает в родных стенах уже 2 месяца
- «Айнтрахт» уже 4 года не проигрывает «Вердеру»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.
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Прогноз: Франкфуртцы выглядят предпочтительнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.
«Музыканты» явно не преуспевают в домашних матчах, да и оппонент нынче смотрится выгодно.
Ставка: Победа «Айнтрахта» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.30