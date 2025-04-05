Реал Мадрид
Валенсия
«Реал»
Турнирное положение: мадридская команда борется за чемпионский титул в этом сезоне.
«Сливочные» в настоящий момент имеют в своем активе 63 зачетных балла и находится на второй строчке в турнирной таблице.
Реал Мадрид — Валенсия: коэффициенты букмекеров
У коллектива из Мадрида 62 забитых и 29 пропущенных мячей.
Последние матчи: в прошлой игре «королевский клуб» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (4:4) и пробился в финал испанского Кубка.
До этого же команда из столицы Испании выиграла у «Леганеса» (3:2), «Вильярреала» (2:1) и «Райо Вальекано» (2:1).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Также мадридцы пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, по пенальти пройдя «Атлетико» (2:1, 0:1).
Не сыграют: в лазарете столичной команды Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Дани Себальос и Ферлан Менди.
Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти все еще продолжают сражаться сразу за три титула. «Реал» претендует на чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов.
Мадридцы показывают отличный футбол и точно должны что-то выиграть в этом сезоне, однако забрать все три титула будет крайне сложно.
«Валенсия»
Турнирное положение: команда из Валенсии смогла немного оторваться от зоны вылета в последнее время.
Сейчас у валенсийцев 31 набранный балл и 15-е место в турнирной таблице.
«Летучие мыши» смогли 32 раза поразить ворота соперника и 46 раз пропустил в свои.
Последние матчи:в прошлых играх коллектив из одноименного города победил «Мальорку» (1:0) и сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1).
До этого же валенсийский коллектив одолел «Вальядолид» (2:1) и поделил очки с «Осасуной» (3:3).
Перед этим же «оранжевые» уступили «Атлетико» (0:3).
Не сыграют: травмирован Тьерри Коррейя, дисквалифицированы — Димитри Фулькье, Хосе-Луис Гайя и Луис Риоха.
Состояние команды: в настоящий момент «Валенсия» на четыре очка смогла оторваться от зоны вылета, поэтому может немного выдохнуть, однако расслабляться подопечным Карлоса Корберана точно еще рано.
По идее, «Валенсия» должна остаться в Примере, она сильнее своих соперников и в последнее время стала показывать качественный футбол.
Статистика для ставок
- «Реал» не проигрывает на протяжении 6 матчей
- «Валенсия» проиграла только 1 из последних 7 матчей
- в последней очной игре «Реал» переиграл «Валенсию» со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.60, а победа «Валенсии» — в 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.50.
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Прогноз: команды в последнее время всегда забивают, поэтому могут поразить ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 2.00.
Прогноз: «Реалу» нельзя терять очки в борьбе за чемпионство, поэтому он точно сможет победить.
Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 1.95.