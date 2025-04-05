5 апреля в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Валенсия». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Валенсия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реал»

Турнирное положение: мадридская команда борется за чемпионский титул в этом сезоне.

«Сливочные» в настоящий момент имеют в своем активе 63 зачетных балла и находится на второй строчке в турнирной таблице.

У коллектива из Мадрида 62 забитых и 29 пропущенных мячей.

Последние матчи: в прошлой игре «королевский клуб» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (4:4) и пробился в финал испанского Кубка.

До этого же команда из столицы Испании выиграла у «Леганеса» (3:2), «Вильярреала» (2:1) и «Райо Вальекано» (2:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Также мадридцы пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, по пенальти пройдя «Атлетико» (2:1, 0:1).

Не сыграют: в лазарете столичной команды Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Дани Себальос и Ферлан Менди.

Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти все еще продолжают сражаться сразу за три титула. «Реал» претендует на чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов.

Мадридцы показывают отличный футбол и точно должны что-то выиграть в этом сезоне, однако забрать все три титула будет крайне сложно.

«Валенсия»

Турнирное положение: команда из Валенсии смогла немного оторваться от зоны вылета в последнее время.

Сейчас у валенсийцев 31 набранный балл и 15-е место в турнирной таблице.

«Летучие мыши» смогли 32 раза поразить ворота соперника и 46 раз пропустил в свои.

Последние матчи:в прошлых играх коллектив из одноименного города победил «Мальорку» (1:0) и сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1).

До этого же валенсийский коллектив одолел «Вальядолид» (2:1) и поделил очки с «Осасуной» (3:3).

Перед этим же «оранжевые» уступили «Атлетико» (0:3).

Не сыграют: травмирован Тьерри Коррейя, дисквалифицированы — Димитри Фулькье, Хосе-Луис Гайя и Луис Риоха.

Состояние команды: в настоящий момент «Валенсия» на четыре очка смогла оторваться от зоны вылета, поэтому может немного выдохнуть, однако расслабляться подопечным Карлоса Корберана точно еще рано.

По идее, «Валенсия» должна остаться в Примере, она сильнее своих соперников и в последнее время стала показывать качественный футбол.

Статистика для ставок

«Реал» не проигрывает на протяжении 6 матчей

«Валенсия» проиграла только 1 из последних 7 матчей

в последней очной игре «Реал» переиграл «Валенсию» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.60, а победа «Валенсии» — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.50.

Прогноз: команды в последнее время всегда забивают, поэтому могут поразить ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 2.00.

Прогноз: «Реалу» нельзя терять очки в борьбе за чемпионство, поэтому он точно сможет победить.

Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 1.95.