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    «Реал» и «Валенсия» забьют друг другу

    Реал — Валенсия: 5 апреля 2025 года — прогноз и ставки на матч Ла Лиги

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    Эндрик («Реал»)
    5 апреля в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Валенсия». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Валенсия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Апреля 2025 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 17:15 Валенсия

    Валенсия

  • Валенсия
    •

    «Реал»

    Турнирное положение: мадридская команда борется за чемпионский титул в этом сезоне.

    «Сливочные» в настоящий момент имеют в своем активе 63 зачетных балла и находится на второй строчке в турнирной таблице.

    Реал Мадрид — Валенсия: коэффициенты букмекеров

    У коллектива из Мадрида 62 забитых и 29 пропущенных мячей.

    Последние матчи: в прошлой игре «королевский клуб» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (4:4) и пробился в финал испанского Кубка.

    До этого же команда из столицы Испании выиграла у «Леганеса» (3:2), «Вильярреала» (2:1) и «Райо Вальекано» (2:1).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Также мадридцы пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, по пенальти пройдя «Атлетико» (2:1, 0:1).

    Не сыграют: в лазарете столичной команды Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Дани Себальос и Ферлан Менди.

    Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти все еще продолжают сражаться сразу за три титула. «Реал» претендует на чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов.

    Мадридцы показывают отличный футбол и точно должны что-то выиграть в этом сезоне, однако забрать все три титула будет крайне сложно.

    «Валенсия»

    Турнирное положение: команда из Валенсии смогла немного оторваться от зоны вылета в последнее время.

    Сейчас у валенсийцев 31 набранный балл и 15-е место в турнирной таблице.

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    • «Летучие мыши» смогли 32 раза поразить ворота соперника и 46 раз пропустил в свои.

    Последние матчи:в прошлых играх коллектив из одноименного города победил «Мальорку» (1:0) и сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1).

    До этого же валенсийский коллектив одолел «Вальядолид» (2:1) и поделил очки с «Осасуной» (3:3).

    Перед этим же «оранжевые» уступили «Атлетико» (0:3).

    Не сыграют: травмирован Тьерри Коррейя, дисквалифицированы — Димитри Фулькье, Хосе-Луис Гайя и Луис Риоха.

    Состояние команды: в настоящий момент «Валенсия» на четыре очка смогла оторваться от зоны вылета, поэтому может немного выдохнуть, однако расслабляться подопечным Карлоса Корберана точно еще рано.

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    По идее, «Валенсия» должна остаться в Примере, она сильнее своих соперников и в последнее время стала показывать качественный футбол.

    Статистика для ставок

    • «Реал» не проигрывает на протяжении 6 матчей

    • «Валенсия» проиграла только 1 из последних 7 матчей

    • в последней очной игре «Реал» переиграл «Валенсию» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.60, а победа «Валенсии» — в 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.50.

    Прогноз: команды в последнее время всегда забивают, поэтому могут поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 2.00.

    Прогноз: «Реалу» нельзя терять очки в борьбе за чемпионство, поэтому он точно сможет победить.

    Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 1.95.

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    Реал — Валенсия: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 05.04.202517:15. «Реал» и «Валенсия» забьют друг другу
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