2 апреля в 1-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Машъал». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — «Машъал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пахтакор»

Турнирное положение: Ташкентцы новый сезон начали крайне неудачно. Команда нынче пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Пахтакор» в 2 стартовых турах не разжился очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Со счетом 0:1 она уступила самаркандскому «Динамо».

До того команда потерпела поражение от АГМК (0:2). Да и поединок с «Аль-Хилялем» был полностью провален (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Пахтакор» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Ташкентцы мотивированы прервать свой неудачный сериал. Команда проиграла в 3 своих последних матчах.

Матчи с «Машъалом» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Пахтакор» победил 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Пора бы ташкентцам начинать набирать очки.

«Машъал»

Турнирное положение: «Машъал» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Машъал» в двух матчах чемпионата набрал 3 очка. А вот в свои ворота команда пропустила один мяч.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она минимально переиграла «Согдиану».

До того команда уступила самаркандскому «Динамо» (0:1). А вот чуть ранее был уверенно обыгран «Дустлик» (3:0).

При этом «Машъал» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Машъал» вполне способен избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

При этом «Машъал» не столь ярко атакует. В двух стартовых турах чемпионата Узбекистана команда отличилась всего 1 раз.

Главной ценностью команды являются надежные тылы. В нынешней диспозиции она будет всеми силами цепляться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. К тому же «Машъал» уже 8 лет не может обыграть ташкентцев.

Статистика для ставок

Ташкентцы еще не забивали в нынешнем чемпионате

«Машъал» уже 4 с половиной года не забивает «Пахтакору»

«Пахтакор» проиграл в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 3.86, а победа оппонента — в скромные 6.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.04 и 1.73.

Прогноз: «Пахтакор» намерен исправиться за стартовые неудачи, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости крайне нестабильны, к тому же скромненько стартовали в новом чемпионате.

Ставка: Победа «Пахтакора» в 1 тайме за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.86