Пахтакор
Машал
«Пахтакор»
Турнирное положение: Ташкентцы новый сезон начали крайне неудачно. Команда нынче пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Пахтакор» в 2 стартовых турах не разжился очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Со счетом 0:1 она уступила самаркандскому «Динамо».
До того команда потерпела поражение от АГМК (0:2). Да и поединок с «Аль-Хилялем» был полностью провален (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Пахтакор» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ташкентцы мотивированы прервать свой неудачный сериал. Команда проиграла в 3 своих последних матчах.
Матчи с «Машъалом» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Пахтакор» победил 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Пора бы ташкентцам начинать набирать очки.
«Машъал»
Турнирное положение: «Машъал» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Машъал» в двух матчах чемпионата набрал 3 очка. А вот в свои ворота команда пропустила один мяч.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она минимально переиграла «Согдиану».
До того команда уступила самаркандскому «Динамо» (0:1). А вот чуть ранее был уверенно обыгран «Дустлик» (3:0).
При этом «Машъал» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Машъал» вполне способен избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.
При этом «Машъал» не столь ярко атакует. В двух стартовых турах чемпионата Узбекистана команда отличилась всего 1 раз.
Главной ценностью команды являются надежные тылы. В нынешней диспозиции она будет всеми силами цепляться за очки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. К тому же «Машъал» уже 8 лет не может обыграть ташкентцев.
Статистика для ставок
- Ташкентцы еще не забивали в нынешнем чемпионате
- «Машъал» уже 4 с половиной года не забивает «Пахтакору»
- «Пахтакор» проиграл в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 3.86, а победа оппонента — в скромные 6.69.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.04 и 1.73.
- 2.00Реал — Реал Сосьедад: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.05Арсенал — Фулхэм: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.88Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Пахтакор» намерен исправиться за стартовые неудачи, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные гости крайне нестабильны, к тому же скромненько стартовали в новом чемпионате.
Ставка: Победа «Пахтакора» в 1 тайме за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.86