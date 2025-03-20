В рамках первого финального матча за выход в группу В Лиги наций Армения примет Грузию. Поединок пройдет 20 марта и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Армения — Грузия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Армения

Путь к стыковым матчам: Сборная провела неплохой групповой этап Лиги наций (Лига С), пробившись в стыковые матчи за право выступать в Лиге В.

После 6-и туров Армения заняла 2-е место в группе с 7-ю очками в активе, опередив Фарерские Острова на 1 балл. К тому же, сборной не хватило аж 9 очков до 1-й строчки.

Последние матчи: В прошлом туре группового этапа Армения одолела на чужом поле Латвию со счетом 2:1, забив победный гол на 74-й минуте. До этого команда уступила Фарерским Островам (0:1).

За 6 туров на групповом этапе Лиги наций Армения дважды победила, трижды проиграла и однажды сыграла вничью с Фарерами (2:2). За этот отрезок сборная также дважды проиграла Северной Македонии (оба матча — 0:2).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Сборная Армении не очень удачно выступала на своем поле на групповом этапе, выиграв только 1 встречу дома из 3-х.

Армянская сборная, как правило, удачно выступает против Грузии в очных противостояниях. За 4 встречи Армения только 1 раз проиграла сопернику, дважды победила и однажды проиграла.

Грузия

Путь к стыковым матчам: Сборная выступила не очень удачно на групповой стадии Лиги наций (Лига В), заняв лишь 3-е место в первой группе и набрав 7 очков за 6 встреч.

Грузия пропустила сборные Чехии и Украины, уступил в очках от соперников на 4 и 1 соответственно. Команде удалось опередить только Албанию в группе.

Последние матчи: В прошлом туре группового этапа Грузия проиграла Чехии со счетом 1:2. Матчем ранее сборная сыграла вничью с Украиной, избежав поражения на 76-й минуте.

Грузия не может победить на протяжении 4-х последних матчей. За этот отрезок сборная трижды проиграла и однажды сыграла вничью, уступив Албании (0:1) и Украине (0:1).

Состояние команды: На групповой стадии Грузия лишь однажды победила на чужом поле, а во всех остальных случаях сборная уступила.

Несмотря на это, у Грузии есть отличная атакующая линия. Связка Хвича Кварацхелия — Георгис Микаутадзе смогут сыграть ключевую роль в противостоянии с Арменией.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах Армения выиграла только 1 раз

Грузия не может победить на протяжении 4-х последних матчей

В последних 4-х очных противостояниях Армения проиграла Грузии только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Грузии — 2.02, победа Армении — 3.95, ничья — за 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что сборные сыграют вничью. Армения создаст проблемы обороне Грузии, а гости забьют свои голы.

Ставка: Ничья за 3.45.

Прогноз: Команды не будут отсиживаться в обороне, попытаясь показать отличную игру в атаке.

Ставка: Обе забьют за 1.92.