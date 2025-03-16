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    Отберет ли «Бохум» очки у «Айнтрахта»?

    «Бохум» — «Айнтрахт»: Ставка и прогноз с коэффициентом 1.90

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Айнтрахт»
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    Уго Экитике
    В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Бохум» на своем поле примет «Айнтрахт» Франкфурт. Встреча пройдет 16 марта и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Айнтрахт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Марта 2025 года

    Бохум

  • Бохум
    •  Бохум 17:30 Айнтрахт Ф

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •

    «Бохум»

    Турнирное положение: «Бохум» по итогам 25-ти туров чемпионата Германии набрала 20 очков и пребывает в нижней части турнирной таблицы.

    Команда находится на 16-й позиции в зоне плей-офф за выживание в элитном дивизионе с отставанием в пять очков от спасительного 15-го места, а также с отрывом в три балла от зоны вылета (17-18-я строчки).

    Бохум — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле сенсационно обыграл «Баварию» (3:2).

    Перед этим коллектив в 24-м туре чемпионата Германии остался без очков, когда теперь уже в своих стенах проиграл с минимальным счетом 0:1 «Хоффенхайму».

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Ордец, Холтманн и Боаду, дисквалифицирован — Бернарду.

    Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бохум» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, им предстоит встретиться с более классным соперником.

    Майрон Боаду — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: «Айнтрахт» по итогам 25-ти туров чемпионата Германии набрал 42 балла и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов и на один балл опережает пятое место вне данной зоны, а также на четыре очка — седьмую строчку, которая уже не выводит в континентальные турниры.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в 1/8 финала Лиги Европы, коллектив на своем поле разгромил «Аякс» (4:1) и вышел в следующий раунд.

    Перед этим «Орлы» набрали максимум очков в чемпионате страны, когда в 25-м туре чемпионата Германии с результатом 2:1 переиграли «Унион» Берлин.

    Не сыграют: травмированы — Чендлер, Иш, Листеш и Матанович, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Айнтрахт» проиграл три раза при двух победах.

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    Это сулит гостям вроде бы не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, преимущество в классе все же позволяет им рассчитывать на три очка.

    Уго Экитике — лучший бомбардир команды и Бундеслиги с 13-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Бохума» забивали меньше 2,5 голов

    • в двух из трех последних матчей «Айнтрахт» выиграл

    • в четырех последних матчах «Айнтрахта» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.65, победа «Бохума» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в них забивали оба соперника.

    Такой же сценарий был реализован и в последнем матче хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости, которые превосходят соперника в классе, выиграют, ведь так было в их двух из трех последних матчей.

    Ставка: «Айнтрахт» победит за 2.20

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    «Бохум» — «Айнтрахт»: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 16.03.202517:30. Отберет ли «Бохум» очки у «Айнтрахта»?
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