В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Бохум» на своем поле примет «Айнтрахт» Франкфурт. Встреча пройдет 16 марта и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Айнтрахт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бохум»

Турнирное положение: «Бохум» по итогам 25-ти туров чемпионата Германии набрала 20 очков и пребывает в нижней части турнирной таблицы.

Команда находится на 16-й позиции в зоне плей-офф за выживание в элитном дивизионе с отставанием в пять очков от спасительного 15-го места, а также с отрывом в три балла от зоны вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле сенсационно обыграл «Баварию» (3:2).

Перед этим коллектив в 24-м туре чемпионата Германии остался без очков, когда теперь уже в своих стенах проиграл с минимальным счетом 0:1 «Хоффенхайму».

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Ордец, Холтманн и Боаду, дисквалифицирован — Бернарду.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бохум» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, им предстоит встретиться с более классным соперником.

Майрон Боаду — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт» по итогам 25-ти туров чемпионата Германии набрал 42 балла и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов и на один балл опережает пятое место вне данной зоны, а также на четыре очка — седьмую строчку, которая уже не выводит в континентальные турниры.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в 1/8 финала Лиги Европы, коллектив на своем поле разгромил «Аякс» (4:1) и вышел в следующий раунд.

Перед этим «Орлы» набрали максимум очков в чемпионате страны, когда в 25-м туре чемпионата Германии с результатом 2:1 переиграли «Унион» Берлин.

Не сыграют: травмированы — Чендлер, Иш, Листеш и Матанович, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Айнтрахт» проиграл три раза при двух победах.

Это сулит гостям вроде бы не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, преимущество в классе все же позволяет им рассчитывать на три очка.

Уго Экитике — лучший бомбардир команды и Бундеслиги с 13-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Бохума» забивали меньше 2,5 голов

в двух из трех последних матчей «Айнтрахт» выиграл

в четырех последних матчах «Айнтрахта» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.65, победа «Бохума» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в них забивали оба соперника.

Такой же сценарий был реализован и в последнем матче хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости, которые превосходят соперника в классе, выиграют, ведь так было в их двух из трех последних матчей.

Ставка: «Айнтрахт» победит за 2.20