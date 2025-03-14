Галатасарай
Антальяспор
«Галатасарай»
Турнирное положение: Стамбульцы сражаются за чемпионский титул. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.
При этом «Галатасарай» на 7 зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 26 матчах.
Галатасарай — Антальяспор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Поединок с «Аланьяспором» завершился викторией (2:1).
До того команда не сумела обыграть «Касымпашу» (3:3). При этом чуть ранее она не смогла справиться с «Коньяспором» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Галатасарай» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Стамбульцы весьма результативно атакуют. Команда настреляла 64 мяча в 26 поединках турецкого чемпионата.
Матчи с «Антальяспором» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Галатасарай» победил 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Виктор Осимхен и компания намерены оторваться от преследователей.
«Антальяспор»
Турнирное положение: «Антальяспор» ходит в середняках лиги. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Антальяспор» на 11 зачетных баллов отстает от первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 47 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она с боем переиграла «Ризеспор» (2:1).
До того команда вчистую уступила «Фенебахче» (0:3). Да и поединок с «Бешикташем» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Антальяспор» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Антальяспор» ныне крайне нестабилен. При этом команда в среднем забивает чуть чаще одного мяча за матч.
При этом «Антальяспор» уже 9 лет не может одолеть «Галатасарай». Да и в нынешней диспозиции команда будет рада и ничьей.
В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и оппонент в последнее время несколько забуксовал.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Антальяспор» уже 9 лет не обыгрывает стамбульцев
- Стамбульцы в среднем пропускают гол за матч
- «Галатасарай» не проигрывает 6 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.
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Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, да и Осимхен наверняка продолжит забивать.
«Галатасарай» мотивирован еще сильнее оторваться от преследователей, и наверняка максимально активно понесется в атаку.
Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 2.68.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.00