14 марта в 28-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Галатасарай» и «Антальяспор». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Антальяспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Галатасарай»

Турнирное положение: Стамбульцы сражаются за чемпионский титул. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.

При этом «Галатасарай» на 7 зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 26 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Поединок с «Аланьяспором» завершился викторией (2:1).

До того команда не сумела обыграть «Касымпашу» (3:3). При этом чуть ранее она не смогла справиться с «Коньяспором» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Галатасарай» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Стамбульцы весьма результативно атакуют. Команда настреляла 64 мяча в 26 поединках турецкого чемпионата.

Матчи с «Антальяспором» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Галатасарай» победил 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Виктор Осимхен и компания намерены оторваться от преследователей.

«Антальяспор»

Турнирное положение: «Антальяспор» ходит в середняках лиги. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Антальяспор» на 11 зачетных баллов отстает от первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 47 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она с боем переиграла «Ризеспор» (2:1).

До того команда вчистую уступила «Фенебахче» (0:3). Да и поединок с «Бешикташем» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Антальяспор» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Антальяспор» ныне крайне нестабилен. При этом команда в среднем забивает чуть чаще одного мяча за матч.

При этом «Антальяспор» уже 9 лет не может одолеть «Галатасарай». Да и в нынешней диспозиции команда будет рада и ничьей.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и оппонент в последнее время несколько забуксовал.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Антальяспор» уже 9 лет не обыгрывает стамбульцев

Стамбульцы в среднем пропускают гол за матч

«Галатасарай» не проигрывает 6 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.

Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, да и Осимхен наверняка продолжит забивать.

«Галатасарай» мотивирован еще сильнее оторваться от преследователей, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 2.68.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00