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    «Галатасарай» разгромит анталийцев

    «Галатасарай» — «Антальяспор». Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, Суперлига, 14 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Галатасарай
    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Антальяспор»
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    Виктор Осимхен
    14 марта в 28-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Галатасарай» и «Антальяспор». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Антальяспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 14 Марта 2025 года

    Галатасарай

  • Стамбул
    •  Галатасарай 20:30 Антальяспор

    Антальяспор

  • Антальяспор
    •

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: Стамбульцы сражаются за чемпионский титул. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Галатасарай» на 7 зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 26 матчах.

    Галатасарай — Антальяспор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Поединок с «Аланьяспором» завершился викторией (2:1).

    До того команда не сумела обыграть «Касымпашу» (3:3). При этом чуть ранее она не смогла справиться с «Коньяспором» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Галатасарай» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Стамбульцы весьма результативно атакуют. Команда настреляла 64 мяча в 26 поединках турецкого чемпионата.

    Матчи с «Антальяспором» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Галатасарай» победил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Виктор Осимхен и компания намерены оторваться от преследователей.

    «Антальяспор»

    Турнирное положение: «Антальяспор» ходит в середняках лиги. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Антальяспор» на 11 зачетных баллов отстает от первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 47 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она с боем переиграла «Ризеспор» (2:1).

    До того команда вчистую уступила «Фенебахче» (0:3). Да и поединок с «Бешикташем» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Антальяспор» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Антальяспор» ныне крайне нестабилен. При этом команда в среднем забивает чуть чаще одного мяча за матч.

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    При этом «Антальяспор» уже 9 лет не может одолеть «Галатасарай». Да и в нынешней диспозиции команда будет рада и ничьей.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и оппонент в последнее время несколько забуксовал.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Антальяспор» уже 9 лет не обыгрывает стамбульцев

    • Стамбульцы в среднем пропускают гол за матч

    • «Галатасарай» не проигрывает 6 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.

    Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, да и Осимхен наверняка продолжит забивать.

    «Галатасарай» мотивирован еще сильнее оторваться от преследователей, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

    Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 2.68.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

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    «Галатасарай» — «Антальяспор»: прогноз и ставка за 2.68, статистика, коэффициенты матча 14.03.202520:30. «Галатасарай» разгромит анталийцев
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