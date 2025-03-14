Эсхата
Равшан
«Эсхата»
Турнирное положение: «Эсхата» новый сезон начала неудачно. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Эсхата» сыграла только один матч, в котором не разжилась очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:3 она уступила «Вахшу».
При этом потенциально команда явно поборется за попадание в пятерку. Да и подбор игроков у нее достаточно качественный.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Эсхата» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Эсхата» явно способна прибавить во всех компонентах. Команда твердо намерена добыть первые очки в сезоне.
Матчи с «Равшаном» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Эсхата» победила 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. При этом команда уже почти полтора года не может обыграть «Равшан».
«Равшан»
Турнирное положение: «Равшан» стартовал довольно удачно. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Равшан» сыграл всего один матч, в котором добыл один зачетный пункт. Да и тылы команды привычно весьма надежны.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не особо удался. Дома она не смогла переиграть «Истаравшан» (1:1).
Безвыигрышная серия команды составляет 3 матча. Причем в этих поединках она пропускала в свои ворота строго по разу.
При этом «Равшан» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Равшан» явно намерен побороться за высокие места. Да и ресурсы для этого имеются.
При этом «Равшан» явно прибавит в плане реализации. Стартовую осечку в виде ничьей спишем на фактор первого тура.
Команда в двух последних очных поединках с «Эсхатой» пропускала по разу. Да и вообще, оппонент не блещет монолитностью.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Равшан» постарается найти слабые места в обороне соперника.
Статистика для ставок
- «Эсхата» уступила в 2 своих последних матчах
- «Равшан» не побеждал в 3 своих последних поединках
- «Эсхата» почти полтора года не обыгрывает «Равшан»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Равшан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 3.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.94 и 1.89.
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Прогноз: «Равшан» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости явно прибавят в плане реализации, к тому же в последнее время успешно противостоят «Эсхате».
Ставка: Победа «Равшана» за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.28