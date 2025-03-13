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    Норвежцам сразу придется несладко?!

    «Олимпиакос» — «Буде-Глимт»: Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 13 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Олимпиакос» — «Буде-Глимт»
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    Никита Хайкин
    13 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Олимпиакос» и «Буде-Глимт». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпиакос» — «Буде-Глимт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 13 Марта 2025 года

    Олимпиакос

  • Пирей
    •  Олимпиакос 20:45 Будё-Глимт

    Будё-Глимт

  • Будё
    •

    «Олимпиакос»

    Турнирное положение: Греки в нынешней Лиге Европы выступают достаточно ярко. В основном раунде финишировала на 7 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Олимпиакос» в 8 турах набрал 15 очков. А вот атака команды выглядит бледновато, настреляв всего 9 мячей.

    Олимпиакос — Будё-Глимт: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке греки добыли викторию. «Олимпиакос» минимально одолел ОФИ.

    При этом «Олимпиакос» по всем статьям уступил «Буде-Глимту» (0:3). А вот до того команда с минимальным счетом переиграла АЕК.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Аюб Эль-Кааби — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Оли» ныне находится на подъеме. Команда уверенно лидирует в своем чемпионате.

    Вот только выездное поражение обязывает «Олимпиакос» рисковать. При этом в лазарете находится лидер атак команды Эль-Кааби.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Грекам ничего другого просто не остается.

    «Буде-Глимт»

    Турнирное положение: Норвежцы нынешний сезон проводят относительно продуктивно. К примеру, в основном раунде Лиге Европы команда заняла 9 место.

    Причем «Буде-Глимт» в 8 поединках Лиги Европы отличился 14 забитыми мячами. А вот в свои ворота норвежцы пропустили 11 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. Дома она расправилась с «Олимпиакосом» (3:0).

    При этом до того команда в овертайме переиграла «Твенте» (5:2). А вот чуть ранее она уступила тем же голландцам (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Буде-Глимт» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Норвежцы нынче смотрятся довольно выгодно. Команда победила в двух своих последних поединках.

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    Более того, в 2 последних матчах команда настреляла 8 мячей. Да и победа над греками в первом поединке вышла уверенной.

    В кадровом плане «Буде-Глимт» выглядит не столь ярко. Зато лазарет команды пустеет, и главное, лидеры на месте.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Однако лишь отсиживаться в обороне норвежцам точно не к лицу!

    Статистика для ставок

    • Норвежцы победили в 2 своих последних матчах

    • Греки победили в 3 последних домашних поединках

    • «Буде-Глимт» в первом поединке переиграл греков (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.25 и 4.00.

    Прогноз: Греки на своем поле явно будут максимально активны у ворот соперника.

    «Олимпиакосу» нужно отыгрывать гандикап в три мяча, чем хозяева и займутся прямо с первых минут встречи.

    Ставка: Победа «Олимпиакоса» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

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    «Олимпиакос» — «Буде-Глимт»: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 13.03.202520:45. Норвежцам сразу придется несладко?!
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