13 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Олимпиакос» и «Буде-Глимт». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпиакос» — «Буде-Глимт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Олимпиакос»

Турнирное положение: Греки в нынешней Лиге Европы выступают достаточно ярко. В основном раунде финишировала на 7 строчке турнирной таблицы.

При этом «Олимпиакос» в 8 турах набрал 15 очков. А вот атака команды выглядит бледновато, настреляв всего 9 мячей.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке греки добыли викторию. «Олимпиакос» минимально одолел ОФИ.

При этом «Олимпиакос» по всем статьям уступил «Буде-Глимту» (0:3). А вот до того команда с минимальным счетом переиграла АЕК.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Аюб Эль-Кааби — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Оли» ныне находится на подъеме. Команда уверенно лидирует в своем чемпионате.

Вот только выездное поражение обязывает «Олимпиакос» рисковать. При этом в лазарете находится лидер атак команды Эль-Кааби.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Грекам ничего другого просто не остается.

«Буде-Глимт»

Турнирное положение: Норвежцы нынешний сезон проводят относительно продуктивно. К примеру, в основном раунде Лиге Европы команда заняла 9 место.

Причем «Буде-Глимт» в 8 поединках Лиги Европы отличился 14 забитыми мячами. А вот в свои ворота норвежцы пропустили 11 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. Дома она расправилась с «Олимпиакосом» (3:0).

При этом до того команда в овертайме переиграла «Твенте» (5:2). А вот чуть ранее она уступила тем же голландцам (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Буде-Глимт» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Норвежцы нынче смотрятся довольно выгодно. Команда победила в двух своих последних поединках.

Более того, в 2 последних матчах команда настреляла 8 мячей. Да и победа над греками в первом поединке вышла уверенной.

В кадровом плане «Буде-Глимт» выглядит не столь ярко. Зато лазарет команды пустеет, и главное, лидеры на месте.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Однако лишь отсиживаться в обороне норвежцам точно не к лицу!

Статистика для ставок

Норвежцы победили в 2 своих последних матчах

Греки победили в 3 последних домашних поединках

«Буде-Глимт» в первом поединке переиграл греков (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.25 и 4.00.

Прогноз: Греки на своем поле явно будут максимально активны у ворот соперника.

«Олимпиакосу» нужно отыгрывать гандикап в три мяча, чем хозяева и займутся прямо с первых минут встречи.

Ставка: Победа «Олимпиакоса» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00