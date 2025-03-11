ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — «Спартак»«Рубин» переиграл «Спартак»: дубль Даку, шедевр Барко с пенальти и двойное удаление «Реал»«Реал» лениво обыграл «Райо Вальекано». «Атлетико» падает на третью строчку «Наполи» — «Фиорентина» «Наполи» со скрипом обыграл «Фиорентину». Конте преследует «Интер»
    Все новости спорта

    «Аль-Хиляль» быстро добьется своего

    Аль-Хиляль — Пахтакор: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.25. 11.03.2025

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аль-Хиляль Прогнозы на Пахтакор
    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Пахтакор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Калиду Кулибали
    11 марта в 1/8 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Пахтакор». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Пахтакор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: Эта команда привычно бьется за чемпионский титул. На данный момент она занимает 2 место в турнирной таблице аравийского чемпионата.

    При этом «Аль-Хиляль» на 4 зачетных балла отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 24 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Фейха» была обыграна уверенно (2:0).

    До того команда досадным образом уступила «Пахтакору» (0:1). При этом чуть ранее она уступила «Аль-Ахли» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Аль-Хиляль» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Хиляль» весьма результативно атакует. Команда настреляла 70 мячей в 24 поединках аравийского чемпионата.

    Матчи с «Пахтакором» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Аль-Хиляль» победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Малком и компания намерены доказать случайность поражения в первой встрече.

    «Пахтакор»

    Турнирное положение: Ташкентцы сенсационно победили в первом поединке. А вот в своем чемпионате команда еще не стартовала.

    Причем «Пахтакор» победил в 2 своих последних матчах. Обе виктории получились с разницей в один мяч.

  • «Ноттингем» наказал «Сити». Гвардиола в бешенстве, Лига чемпионов под угрозой
  • Манчестерский клуб снова теряет очки и ставит под угрозу выход в Лигу чемпионов
  • 08/03/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сотворила маленькое чудо. Ташкентцы минимально обыграли «Аль-Хиляль».

    До того команда переиграла «Аль-Садд» (2:1). А вот поединок с «Аль-Гарафой» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Пахтакор» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ташкентцы ныне заметно прибавили. Да и шанс пробиться в четвертьфинал упускать нельзя!

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Пахтакор» не пропускал в 2 последних очных встречах с «Аль-Хилялем». Да и грозного оппонента узбеки явно не боятся.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Отлично вписался в игру команды бразилец Фламарион, принесший викторию над аравийцами.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Узбекская команда постарается преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Пахтакор» победил в 2 своих последних матчах

    • Аравийцы в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

    • «Аль-Хиляль» в 2 последних очных поединках не забивал ташкентцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

    Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, плюс имеют в своем составе ряд сильных атакующих исполнителей.

    «Аль-Хиляль» мотивирован как можно скорее ликвидировать гандикап в один мяч, и наверняка сразу понесется в атаку.

    Ставка: Победа «Аль-Хиляля» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Таусон — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фис — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Портленд — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Ванкувер — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Панджшер — Хулбук
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ашхабад — Шагадам
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Баркчи Гиссар — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Небитчи — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лада — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ак Барс — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аль-Хиляль» — «Пахтакор»: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 11.03.202523:00. «Аль-Хиляль» быстро добьется своего
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры