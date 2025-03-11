11 марта в 1/8 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Пахтакор». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Пахтакор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: Эта команда привычно бьется за чемпионский титул. На данный момент она занимает 2 место в турнирной таблице аравийского чемпионата.

При этом «Аль-Хиляль» на 4 зачетных балла отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 24 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Фейха» была обыграна уверенно (2:0).

До того команда досадным образом уступила «Пахтакору» (0:1). При этом чуть ранее она уступила «Аль-Ахли» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Аль-Хиляль» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Хиляль» весьма результативно атакует. Команда настреляла 70 мячей в 24 поединках аравийского чемпионата.

Матчи с «Пахтакором» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Аль-Хиляль» победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Малком и компания намерены доказать случайность поражения в первой встрече.

«Пахтакор»

Турнирное положение: Ташкентцы сенсационно победили в первом поединке. А вот в своем чемпионате команда еще не стартовала.

Причем «Пахтакор» победил в 2 своих последних матчах. Обе виктории получились с разницей в один мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сотворила маленькое чудо. Ташкентцы минимально обыграли «Аль-Хиляль».

До того команда переиграла «Аль-Садд» (2:1). А вот поединок с «Аль-Гарафой» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Пахтакор» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ташкентцы ныне заметно прибавили. Да и шанс пробиться в четвертьфинал упускать нельзя!

При этом «Пахтакор» не пропускал в 2 последних очных встречах с «Аль-Хилялем». Да и грозного оппонента узбеки явно не боятся.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Отлично вписался в игру команды бразилец Фламарион, принесший викторию над аравийцами.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Узбекская команда постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Пахтакор» победил в 2 своих последних матчах

Аравийцы в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

«Аль-Хиляль» в 2 последних очных поединках не забивал ташкентцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, плюс имеют в своем составе ряд сильных атакующих исполнителей.

«Аль-Хиляль» мотивирован как можно скорее ликвидировать гандикап в один мяч, и наверняка сразу понесется в атаку.

Ставка: Победа «Аль-Хиляля» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10