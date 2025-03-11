«Аль-Хиляль»
Турнирное положение: Эта команда привычно бьется за чемпионский титул. На данный момент она занимает 2 место в турнирной таблице аравийского чемпионата.
При этом «Аль-Хиляль» на 4 зачетных балла отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 24 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Фейха» была обыграна уверенно (2:0).
До того команда досадным образом уступила «Пахтакору» (0:1). При этом чуть ранее она уступила «Аль-Ахли» (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Аль-Хиляль» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Хиляль» весьма результативно атакует. Команда настреляла 70 мячей в 24 поединках аравийского чемпионата.
Матчи с «Пахтакором» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Аль-Хиляль» победил 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Малком и компания намерены доказать случайность поражения в первой встрече.
«Пахтакор»
Турнирное положение: Ташкентцы сенсационно победили в первом поединке. А вот в своем чемпионате команда еще не стартовала.
Причем «Пахтакор» победил в 2 своих последних матчах. Обе виктории получились с разницей в один мяч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сотворила маленькое чудо. Ташкентцы минимально обыграли «Аль-Хиляль».
До того команда переиграла «Аль-Садд» (2:1). А вот поединок с «Аль-Гарафой» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Пахтакор» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ташкентцы ныне заметно прибавили. Да и шанс пробиться в четвертьфинал упускать нельзя!
При этом «Пахтакор» не пропускал в 2 последних очных встречах с «Аль-Хилялем». Да и грозного оппонента узбеки явно не боятся.
В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Отлично вписался в игру команды бразилец Фламарион, принесший викторию над аравийцами.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Узбекская команда постарается преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Пахтакор» победил в 2 своих последних матчах
- Аравийцы в среднем пропускают чуть чаще гола за матч
- «Аль-Хиляль» в 2 последних очных поединках не забивал ташкентцам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.
- 2.18Вест Хэм — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, плюс имеют в своем составе ряд сильных атакующих исполнителей.
«Аль-Хиляль» мотивирован как можно скорее ликвидировать гандикап в один мяч, и наверняка сразу понесется в атаку.
Ставка: Победа «Аль-Хиляля» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10