10 марта в 1-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Панджшер» и «Хулбук». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Панджшер» — «Хулбук», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Панджшер»

Турнирное положение: «Панджшер» прошедший сезон провел успешно. Команда сохранила место в элитном дивизионе.

При этом «Панджшер» финишировал на 11 месте. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 22 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:0 она переиграла «Сомон Дангару».

До того команда уступила «Истиклолу» (0:2). При этом чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Хосилот» Фархор.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Панджшер» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Панджшер» зимой заметно прибавил. Команда способна избежать борьбы за выживание.

В матче с «Хулбуком» команда явно будет действовать первым номером. «Панджшер» намерен начать чемпионат ударно.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Родные стены и неплохая атакующая линия помогут команде стартовать в новом чемпионате с виктории.

«Хулбук»

Турнирное положение: «Хулбук» дебютирует в элитном дивизионе. При этом команда постарается проявить себя во всей красе.

Причем «Хулбук» предстает фактически ноунеймом. Состав у команды по местным меркам весьма скромный.

Последние матчи: команда не афишировала свои контрольные встречи. «Хулбук» подходит к сезону темной лошадкой.

Тем не менее, легкой прогулки в матчах с собой команда не допустит. Да и амбиций у клуба громадьё!

Вообще, «Хулбук» постарается не оказаться в дуэте неудачников чемпионата. Так что команда будет цепляться за очки.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хулбук» явно будет побороться за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно скромно.

При этом «Хулбук» вряд ли будет действовать столь активно в атаке. Команде явно не будет хватать пресловутого опыта.

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и в межсезонье в ее составе появилось сразу несколько новичков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Хулбук» постарается преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

«Панджшер» победил в 4 последних домашних поединках

«Хулбук» только дебютирует в элите

«Панджшер» в прошедшем чемпионате забивал в среднем менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Панджшер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.04.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.28.

Прогноз: «Панджшер» явно сильнее соперника, и наверняка постарается провести поединок максимально агрессивно.

Номинальные хозяева явно способны преуспеть в плане реализации, к тому же оппоненту может не хватить опыта.

Ставка: Фора «Панджшера» -1.5 за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.33