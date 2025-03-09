9 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Болонья». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Болонья», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» по итогам 27-ми туров итальянского первенства набрала 26 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 14-ю позицию и на четыре пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки), поэтому ей важно стабильно набирать очки.

Последние матчи: в рамках 27-го тура Серии А «Мастифы» в чужих стенах потерпели поражение от «Ювентуса» с результатом 0:2.

Перед этим в 26-м туре итальянского первенства коллектив на своем поле с минимальным счетом одержал победу над «Фиорентиной» — 1:0.

Не сыграют: травмированы — Москера, Фресе, Сердар и Арруи, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Верона» три раза проиграла при одной победе.

Это сулит хозяевам плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть хорошую форму соперника.

Каспер Тенгстедт — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» по итогам 27-ми туров итальянского первенства набрала 47 баллов и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает шестое место и на два балла опережает седьмую позицию, что вне зоны еврокубков, а также на пять очков отстает от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 27-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Кальяри» (2:1).

Перед этим коллектив в 26-м туре итальянского первенства «россоблу» в домашних стенах одержали победу над «Миланом» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмирован — Холм, дисквалифицирован — Фройлер.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Болонья» выиграла трижды при одном поражении.

Это сулит гостям неплохие шансы на победу или по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть плохую у соперника форму.

Риккардо Орсолини — лучший бомбардиры команды в Серии А с девятью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Вероны» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Болоньи» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Болоньи» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.45, победа «Вероны» — в 5.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяева проиграли, а соперники в них забивали больше 1,5 голов.

Ставка: «Болонья» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Болонья» победит и тотал больше 2,5 голов за 3.15.