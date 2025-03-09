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    Обострит ли «Болонья» борьбу за Лигу чемпионов?

    «Верона» — «Болонья»: Гости — в пяти очках от зоны Лиги чемпионов, но поборются ли они за топ-4? На что сделать ставку? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 2.40

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    Риккардо Орсолини
    9 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Болонья». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Болонья», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Марта 2025 года

    Верона

  • Верона
    •  Верона 14:30 Болонья

    Болонья

  • Болонья
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    «Верона»

    Турнирное положение: «Верона» по итогам 27-ми туров итальянского первенства набрала 26 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 14-ю позицию и на четыре пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки), поэтому ей важно стабильно набирать очки.

    Верона — Болонья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в рамках 27-го тура Серии А «Мастифы» в чужих стенах потерпели поражение от «Ювентуса» с результатом 0:2.

    Перед этим в 26-м туре итальянского первенства коллектив на своем поле с минимальным счетом одержал победу над «Фиорентиной» — 1:0.

    Не сыграют: травмированы — Москера, Фресе, Сердар и Арруи, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Верона» три раза проиграла при одной победе.

    Это сулит хозяевам плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть хорошую форму соперника.

    Каспер Тенгстедт — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» по итогам 27-ми туров итальянского первенства набрала 47 баллов и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает шестое место и на два балла опережает седьмую позицию, что вне зоны еврокубков, а также на пять очков отстает от зоны Лиги чемпионов.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 27-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Кальяри» (2:1).

    Перед этим коллектив в 26-м туре итальянского первенства «россоблу» в домашних стенах одержали победу над «Миланом» с результатом 2:1.

    Не сыграют: травмирован — Холм, дисквалифицирован — Фройлер.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Болонья» выиграла трижды при одном поражении.

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    Это сулит гостям неплохие шансы на победу или по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть плохую у соперника форму.

    Риккардо Орсолини — лучший бомбардиры команды в Серии А с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Вероны» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Болоньи» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Болоньи» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.45, победа «Вероны» — в 5.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

    Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяева проиграли, а соперники в них забивали больше 1,5 голов.

    Ставка: «Болонья» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

    Ставка: «Болонья» победит и тотал больше 2,5 голов за 3.15.

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    «Верона» — «Болонья»: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 09.03.202514:30. Обострит ли «Болонья» борьбу за Лигу чемпионов?
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