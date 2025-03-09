Верона
Болонья
«Верона»
Турнирное положение: «Верона» по итогам 27-ми туров итальянского первенства набрала 26 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает 14-ю позицию и на четыре пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки), поэтому ей важно стабильно набирать очки.
Верона — Болонья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в рамках 27-го тура Серии А «Мастифы» в чужих стенах потерпели поражение от «Ювентуса» с результатом 0:2.
Перед этим в 26-м туре итальянского первенства коллектив на своем поле с минимальным счетом одержал победу над «Фиорентиной» — 1:0.
Не сыграют: травмированы — Москера, Фресе, Сердар и Арруи, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Верона» три раза проиграла при одной победе.
Это сулит хозяевам плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть хорошую форму соперника.
Каспер Тенгстедт — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» по итогам 27-ми туров итальянского первенства набрала 47 баллов и борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает шестое место и на два балла опережает седьмую позицию, что вне зоны еврокубков, а также на пять очков отстает от зоны Лиги чемпионов.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 27-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Кальяри» (2:1).
Перед этим коллектив в 26-м туре итальянского первенства «россоблу» в домашних стенах одержали победу над «Миланом» с результатом 2:1.
Не сыграют: травмирован — Холм, дисквалифицирован — Фройлер.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Болонья» выиграла трижды при одном поражении.
Это сулит гостям неплохие шансы на победу или по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть плохую у соперника форму.
Риккардо Орсолини — лучший бомбардиры команды в Серии А с девятью голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Вероны» забивала только одна команда
- в трех из четырех последних матчей «Болоньи» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Болоньи» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.45, победа «Вероны» — в 5.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.
- 2.35Факел — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.01Бавария — Бохум: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.90Ренн — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.
Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяева проиграли, а соперники в них забивали больше 1,5 голов.
Ставка: «Болонья» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.
Ставка: «Болонья» победит и тотал больше 2,5 голов за 3.15.