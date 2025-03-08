8 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Санкт-Паули», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» бьются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Вольфсбург» на один пункт отстает от топ-6. А вот отличилась команда 48 забитыми мячами при 38 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Вольфсбург» нанес поражение «Вердеру» (2:1).

А вот до того команда уступила «РБ Лейпцигу» (0:1). При этом поединок с «Бохумом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Вольфсбург» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Максимилиан Арнольд, Себастьян Борнов, Камиль Грабара, Лукас Нмеча — травмированы.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Волки» до последней коллизии не побеждали два матча кряду. Да и лазарет команды нынче переполнен.

Матчи с «пиратами» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Вольфсбург» по разу победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Волки» обязаны обыгрывать борца за выживание.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Пираты» борются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Санкт-Паули» крайне слабо атакует, отличившись 18 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 29 раз в 24 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пираты» были биты «Боруссией» Д (0:2).

До того команда уступила еще и «Майнцу» (0:2). А вот поединок с «Фрайбургом» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Санкт-Паули» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 1 забитым мячом при 8 пропущенных.

Не сыграют: Морган Гилавоги — травмирован.

Состояние команды: «Пираты» проводят крайне слабый отрезок. Команда проиграла четырежды кряду.

При этом «Санкт-Паули» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отрыв от опасной зоны составляет всего 4 зачетных пункта.

В кадровом плане у «пиратов» относительная гармония. Вот только команда не может забить уже 4 матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Вот только серия из 4 поражений кряду явно угнетает.

Статистика для ставок

«Санкт-Паули» проиграл в 4 последних поединках

«Вольфсбург» в среднем забивает 2 мяча за матч

«Пираты» забивают в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.95.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы сильнее соперника, и уж точно сразу будут активны в атаке.

«Пираты» нынче проигрывают всем подряд, да и «Вольфсбург» еще пободается за высокие места.

Ставка: Победа «Вольфсбурга» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20