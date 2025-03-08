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    «Пиратам» сразу несдобровать?!

    «Вольфсбург» — «Санкт-Паули»: прогноз и ставка (к. 2.38) на футбол, Бундеслига, 8 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Санкт-Паули»
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    «Санкт-Паули»
    8 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Санкт-Паули», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Марта 2025 года

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 17:30 Санкт-Паули

    Санкт-Паули

  • Гамбург
    •

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Волки» бьются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вольфсбург» на один пункт отстает от топ-6. А вот отличилась команда 48 забитыми мячами при 38 пропущенных в свои ворота.

    Вольфсбург — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Вольфсбург» нанес поражение «Вердеру» (2:1).

    А вот до того команда уступила «РБ Лейпцигу» (0:1). При этом поединок с «Бохумом» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Вольфсбург» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Максимилиан Арнольд, Себастьян Борнов, Камиль Грабара, Лукас Нмеча — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Волки» до последней коллизии не побеждали два матча кряду. Да и лазарет команды нынче переполнен.

    Матчи с «пиратами» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Вольфсбург» по разу победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Волки» обязаны обыгрывать борца за выживание.

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Пираты» борются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Санкт-Паули» крайне слабо атакует, отличившись 18 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 29 раз в 24 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пираты» были биты «Боруссией» Д (0:2).

    До того команда уступила еще и «Майнцу» (0:2). А вот поединок с «Фрайбургом» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Санкт-Паули» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 1 забитым мячом при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Морган Гилавоги — травмирован.

    Состояние команды: «Пираты» проводят крайне слабый отрезок. Команда проиграла четырежды кряду.

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    При этом «Санкт-Паули» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отрыв от опасной зоны составляет всего 4 зачетных пункта.

    В кадровом плане у «пиратов» относительная гармония. Вот только команда не может забить уже 4 матча кряду.

    Безусловно, номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Вот только серия из 4 поражений кряду явно угнетает.

    Статистика для ставок

    • «Санкт-Паули» проиграл в 4 последних поединках

    • «Вольфсбург» в среднем забивает 2 мяча за матч

    • «Пираты» забивают в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.95.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы сильнее соперника, и уж точно сразу будут активны в атаке.

    «Пираты» нынче проигрывают всем подряд, да и «Вольфсбург» еще пободается за высокие места.

    Ставка: Победа «Вольфсбурга» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.20

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    «Вольфсбург» — «Санкт-Паули»: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 08.03.202517:30. «Пиратам» сразу несдобровать?!
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