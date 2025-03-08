Ноттингем Форест
Манчестер Сити
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: команда из Уэст-Бриджфорда борется за самые высокие места в этом сезоне.
В настоящий момент «Форест» имеет в своем активе 48 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице.
Ноттингем Форест — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров
«Красные» смогли забить 44 мяча, а пропустили всего 33.
Последние матчи: «лесники» в прошлой игре по пенальти прошли «Ипсвич» и вышли в четвертьфинал Кубка Англии.
До этого «ловкие деревья» в чемпионате сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0) и проиграли «Ньюкаслу» (3:4 и «Фулхэму» (1:2).
Только до этого у «Ноттингем Форест» была победа над «Брайтоном» (7:0).
Не сыграют: травмирован только Мигель Карлос.
Состояние команды: подопечные Нуну Эшпириту Санту в этом сезоне забрались очень высоко, что многих удивило. Попадание в зону Лиги чемпионов будет для «Ноттингем Форест» настоящим успехом.
Зимой состав команды остался прежним, никто из лидеров его не покинул.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «горожане» тоже борются за попадание в зону Лиги чемпионов.
Сейчас на счету команды из Манчестера 47 баллов и четвертая строчка.
«Голубые» смогли забить целых 53 мяча, а пропустили всего 37.
Последние матчи: в последней игре манчестерцы победили «Плимут» (3:1) в Кубке страны.
До этого же у «Сити» была победа над «Тоттенхэмом» (1:0) и поражение от «Ливерпуля» (0:2) в чемпионате.
Также манчестерский коллектив покинул Лигу чемпионов, уступив «Реалу» (2:3, 1:3).
Не сыграют: в лазарете действующих чемпионов Англии находятся Мануэль Аканджи, Родри и Джон Стоунз.
Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиолы уже не смогут сохранить титул у себя, но задачей «Манчестер Сити» теперь является попасть в топ-4 и завоевать Кубок страны.
Зимой в «Манчестер Сити» пришли Нико, Джума Ба, Омар Мармуш, Витор Рейс и Абдукодир Хусанов. Ушел из команды только Кайл Уокер.
Статистика для ставок
- «Ноттингем Форест» не выигрывает 4 официальных матча подряд
- «Манчестер Сити» не играет вничью на протяжении 12 матчей подряд
- В прошлом очном матче «Манчестер Сити» победил «Ноттингем Форест» со счетом 3:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.80, а победа «Ноттингем Форест» — в 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.63 и 2.30.
- 2.20Пари НН — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: команды достаточно забивают в этом сезоне, поэтому должен быть результативный матч.
Ставка: тотал больше 3 за 2.00.
Прогноз: «Манчестер Сити» все же сильнее своего соперника и должен побеждать.
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой-1 за 2.50.