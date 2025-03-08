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    «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка (к. 2.35) на АПЛ 8 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»
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    Фил Фоден («Манчестер Сити»)
    8 марта в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Начало встречи — 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Марта 2025 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 15:30 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: команда из Уэст-Бриджфорда борется за самые высокие места в этом сезоне.

    В настоящий момент «Форест» имеет в своем активе 48 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице.

    Ноттингем Форест — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    «Красные» смогли забить 44 мяча, а пропустили всего 33.

    Последние матчи: «лесники» в прошлой игре по пенальти прошли «Ипсвич» и вышли в четвертьфинал Кубка Англии.

    До этого «ловкие деревья» в чемпионате сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0) и проиграли «Ньюкаслу» (3:4 и «Фулхэму» (1:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Только до этого у «Ноттингем Форест» была победа над «Брайтоном» (7:0).

    Не сыграют: травмирован только Мигель Карлос.

    Состояние команды: подопечные Нуну Эшпириту Санту в этом сезоне забрались очень высоко, что многих удивило. Попадание в зону Лиги чемпионов будет для «Ноттингем Форест» настоящим успехом.

    Зимой состав команды остался прежним, никто из лидеров его не покинул.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «горожане» тоже борются за попадание в зону Лиги чемпионов.

    Сейчас на счету команды из Манчестера 47 баллов и четвертая строчка.

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    • «Голубые» смогли забить целых 53 мяча, а пропустили всего 37.

    Последние матчи: в последней игре манчестерцы победили «Плимут» (3:1) в Кубке страны.

    До этого же у «Сити» была победа над «Тоттенхэмом» (1:0) и поражение от «Ливерпуля» (0:2) в чемпионате.

    Также манчестерский коллектив покинул Лигу чемпионов, уступив «Реалу» (2:3, 1:3).

    Не сыграют: в лазарете действующих чемпионов Англии находятся Мануэль Аканджи, Родри и Джон Стоунз.

    Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиолы уже не смогут сохранить титул у себя, но задачей «Манчестер Сити» теперь является попасть в топ-4 и завоевать Кубок страны.

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    Зимой в «Манчестер Сити» пришли Нико, Джума Ба, Омар Мармуш, Витор Рейс и Абдукодир Хусанов. Ушел из команды только Кайл Уокер.

    Статистика для ставок

    • «Ноттингем Форест» не выигрывает 4 официальных матча подряд

    • «Манчестер Сити» не играет вничью на протяжении 12 матчей подряд

    • В прошлом очном матче «Манчестер Сити» победил «Ноттингем Форест» со счетом 3:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.80, а победа «Ноттингем Форест» — в 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.63 и 2.30.

    Прогноз: команды достаточно забивают в этом сезоне, поэтому должен быть результативный матч.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.00.

    Прогноз: «Манчестер Сити» все же сильнее своего соперника и должен побеждать.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой-1 за 2.50.

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    «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 08.03.202515:30. Ждем много голов
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