ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ринат Билялетдинов«Переход Солари в "Спартак" — заявка на чемпионство». Ринат Билялетдинов — о старте весенней части РПЛ и трансферах топ-клубов Андрес ИньестаНелогичная победа «Ливерпуля» в Париже, «Эль Иньестазо», феномен «Спартака» и еще семь главных «ограблений» в истории Лиги чемпионов Ян Блахович против Магомеда Анкалаева5 бойцов UFC, которые лучше всех в мире наказывают соперников за ошибки
    Все новости спорта

    «Милан» будет торопиться

    «Лечче» — «Милан»: прогноз и ставка (к. 2.30) на футбол, Серия A, 8 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Лечче Прогнозы на Милан Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тиджани Рейндерс
    8 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Милан». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Милан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 08 Марта 2025 года

    Лечче

  • Лечче
    •  Лечче 20:00 Милан

    Милан

  • Милан
    •

    «Лечче»

    Турнирное положение: «Волки» сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице Серии A.

    При этом «Лечче» на 3 зачетных балла опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 27 матчах.

    Лечче — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» минимально уступили «Фиорентине».

    До того команда проиграла еще и «Удинезе» (0:1). При этом чуть ранее она не смогла одолеть скромную «Монцу» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Лечче» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Волки» крайне слабо атакуют. Команда настреляла 18 мячей в 27 поединках чемпионата.

    Матчи с «Миланом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Лечче» уступил 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только «волки» уже долгих 19 лет не могут одолеть миланцев.

    «Милан»

    Турнирное положение: Миланцы осели в группе середняков Серии А. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Милан» на 6 зачетных баллов отстает от первой шестерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

  • Трансферный дайджест. 25 февраля — 3 марта
  • Будущее Неймара и Месси, Аморим планирует серьезную перестройку и колебания Киммиха
  • 03/03/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Миланцы были биты «Лацио» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Болоньи» (1:2). Да и поединок с «Торино» также завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Милан» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Эмерсон Роял, Рубен Лофтус-Чик — травмированы. Майк Маньян, Страхинья Павлович — дисквалифицированы.

    Состояние команды: Миланцы нынче выглядят откровенно бледно. Команда уступила в 3 своих последних поединках.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Милан» явно не преуспевает в плане реализации. Миланцы настреляли 39 мячей в 27 матчах Серии A.

    В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Вся надежда на Тиджани Рейндерса, являющегося душой и сердцем атак миланцев.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Миланцы априори обязаны обыгрывать аутсайдера.

    Статистика для ставок

    • «Лечче» не побеждал в 4 последних матчах

    • «Милан» проиграл в 3 своих последних поединках

    • «Лечче» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.86 и 2.04.

    Прогноз: Миланцы явно сильнее соперника, и наверняка быстро найдут бреши в его оборонительных редутах.

    Номинальные гости явно намерены прервать серию своих неудач, да и «Лечче» в последних матчах выглядит откровенно блекло.

    Ставка: Победа «Милана» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Бодрумспор — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эйбар — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нисикори — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Марожан — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Зверев — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч НАК Бреда — Спарта Роттердам
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Шабаб
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тулуза — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кальяри — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Норвич — Оксфорд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шемрок Роверс — Сент-Патрикс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.74
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лечче» — «Милан»: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 08.03.202520:00. «Милан» будет торопиться
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры