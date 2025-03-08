8 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Милан». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Милан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лечче»

Турнирное положение: «Волки» сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице Серии A.

При этом «Лечче» на 3 зачетных балла опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 27 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» минимально уступили «Фиорентине».

До того команда проиграла еще и «Удинезе» (0:1). При этом чуть ранее она не смогла одолеть скромную «Монцу» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Лечче» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Волки» крайне слабо атакуют. Команда настреляла 18 мячей в 27 поединках чемпионата.

Матчи с «Миланом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Лечче» уступил 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только «волки» уже долгих 19 лет не могут одолеть миланцев.

«Милан»

Турнирное положение: Миланцы осели в группе середняков Серии А. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Милан» на 6 зачетных баллов отстает от первой шестерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Миланцы были биты «Лацио» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Болоньи» (1:2). Да и поединок с «Торино» также завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Милан» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Эмерсон Роял, Рубен Лофтус-Чик — травмированы. Майк Маньян, Страхинья Павлович — дисквалифицированы.

Состояние команды: Миланцы нынче выглядят откровенно бледно. Команда уступила в 3 своих последних поединках.

При этом «Милан» явно не преуспевает в плане реализации. Миланцы настреляли 39 мячей в 27 матчах Серии A.

В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Вся надежда на Тиджани Рейндерса, являющегося душой и сердцем атак миланцев.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Миланцы априори обязаны обыгрывать аутсайдера.

Статистика для ставок

«Лечче» не побеждал в 4 последних матчах

«Милан» проиграл в 3 своих последних поединках

«Лечче» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.86 и 2.04.

Прогноз: Миланцы явно сильнее соперника, и наверняка быстро найдут бреши в его оборонительных редутах.

Номинальные гости явно намерены прервать серию своих неудач, да и «Лечче» в последних матчах выглядит откровенно блекло.

Ставка: Победа «Милана» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00