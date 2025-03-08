Лечче
Милан
«Лечче»
Турнирное положение: «Волки» сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице Серии A.
При этом «Лечче» на 3 зачетных балла опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 27 матчах.
Лечче — Милан: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» минимально уступили «Фиорентине».
До того команда проиграла еще и «Удинезе» (0:1). При этом чуть ранее она не смогла одолеть скромную «Монцу» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Лечче» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Волки» крайне слабо атакуют. Команда настреляла 18 мячей в 27 поединках чемпионата.
Матчи с «Миланом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Лечче» уступил 3 раза при 2 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только «волки» уже долгих 19 лет не могут одолеть миланцев.
«Милан»
Турнирное положение: Миланцы осели в группе середняков Серии А. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Милан» на 6 зачетных баллов отстает от первой шестерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Миланцы были биты «Лацио» (1:2).
До того команда потерпела поражение от «Болоньи» (1:2). Да и поединок с «Торино» также завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Милан» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Эмерсон Роял, Рубен Лофтус-Чик — травмированы. Майк Маньян, Страхинья Павлович — дисквалифицированы.
Состояние команды: Миланцы нынче выглядят откровенно бледно. Команда уступила в 3 своих последних поединках.
При этом «Милан» явно не преуспевает в плане реализации. Миланцы настреляли 39 мячей в 27 матчах Серии A.
В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Вся надежда на Тиджани Рейндерса, являющегося душой и сердцем атак миланцев.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Миланцы априори обязаны обыгрывать аутсайдера.
Статистика для ставок
- «Лечче» не побеждал в 4 последних матчах
- «Милан» проиграл в 3 своих последних поединках
- «Лечче» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.86 и 2.04.
- 1.95Тулуза — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.05Динамо — Динамо Махачкала: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.87Ливерпуль — Саутгемптон: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: Миланцы явно сильнее соперника, и наверняка быстро найдут бреши в его оборонительных редутах.
Номинальные гости явно намерены прервать серию своих неудач, да и «Лечче» в последних матчах выглядит откровенно блекло.
Ставка: Победа «Милана» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00