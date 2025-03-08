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    «Динамо» — «Динамо» Махачкала: прогноз и ставка на РПЛ 8 марта 2025 года

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    Марцел Личка — главный тренер московского «Динамо»
    В рамках матча 20-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» Москва на своем поле примет «Динамо» Махачкала. Поединок пройдет 8 марта и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Марта 2025 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 19:30 Динамо Мх

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: «Бело-голубые» замыкают 5-ку команд в таблице российской Премьер-лиги, набрав за 19 туров 36 очков. Московское «Динамо» отстает от лидерства в чемпионате на 4 балла.

    На своем поле «столичные» играют довольно неплохо, занимая по этому показателю 4-е место в лиге. «Динамо» набрало 19 очков из 27-и возможных при родных трибунах.

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    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ после зимней паузы «бело-голубые» сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), упустив минимальное преимущество на 83-й минуте.

    «Динамо» не проигрывает в РПЛ на протяжении 8-и матчей подряд. За этот отрезок «бело-голубые» по 4 раза выиграли и сыграли вничью.

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    Не сыграет: Диего Лаксальт из-за травмы.

    Состояние команды: «Динамо» продолжает бороться за лидирующие позиции в чемпионате, «бело-голубые» рассчитывают вклиниться в чемпионскую гонку РПЛ.

    В последнем матче «Динамо» потеряло своего основного нападающего Константина Тюкавина. Форвард перенес операцию на «кресты» и завершил для себя нынешний сезон.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: Махачкалинцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 18-ю баллами в копилке после 19-и туров. «Динамо» отстает от спасительной 12-й строчки лишь на 1 балл.

    Сейчас команда находится в зоне стыковых матчей. «Динамо» также занимает 13-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 8 баллов из 27-и возможных.

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    • Последние матчи: В первом матче РПЛ после возобновления чемпионата махачкалинцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1), упустив преимущество на 85-й минуте.

    До паузы «Динамо» не могло выиграть в РПЛ на протяжении 3-х последних матчей. За этот отрезок «бело-голубые» дважды сыграли вничью с «Факелом»(0:0) и «Пари НН» (0:0), а проиграли «Рубину» (2:3).

    Не сыграют: Эгаш Касинтура, Никита Глушков (у обоих — перебор желтых карточек), Муталип Алибеков и Александр Сандрачку (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: Махачкалинцы продолжают бороться за выживание в нынешнем сезоне. Если «Динамо» продолжит набирать очки, то точно останется в РПЛ.

    «Бело-голубые» забили крайне мало голов в нынешнем сезоне (12 мячей за 19 встреч). Игра команды строится на надежной обороне, а получится ли что-то создать в атаке — вопрос второй.

    Прогноз Андрея Гордеева

    Бывший главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru предположил, как будет действовать московское «Динамо» без Константина Тюкавина.

  • Игра без Тюкавина? Сложно будет. Но все равно должны справляться, конкретно в этой игре. Знаем оборону «Динамо», прессинг. Здесь ничего не изменится. Додавят, думаю, и без Тюкавина. Ничья? Думаю, не будет. Есть процент ничьей, но динамовцы должны дожимать.
  • Андрей Гордеев

    • Полный разбор топ-матчей 20-го тура РПЛ можно посмотреть по этой ссылке.

    Статистика для ставок

    • Московское «Динамо» не проигрывает в РПЛ на протяжении 8-и последних матчей

    • «Динамо» Махачкала не может победить на протяжении 4-х последних матчей

    • Московское «Динамо» непременно обыгрывало махачкалинцев в очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» Москва — 1.50, победа «Динамо» Махачкала — 6.40, ничья — за 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: У махачкалинцев не получится забить гол во 2-м матче подряд.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Мх 0.5 меньше за 2.05.

    Прогноз: Москвичи одержат уверенную победу. Команда настроена ворваться в чемпионскую гонку.

    Ставка: Победа «Динамо» Москва с форой (-1) за 1.85.

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    «Динамо» — «Динамо» Махачкала: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 08.03.202519:30. «Столичные» попытаются ворваться в чемпионскую гонку РПЛ
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