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    Прекратит ли «Фулхэм» победную серию «Брайтона»?

    «Брайтон» — «Фулхэм»: Хозяева выиграли пять матчей кряду, но прекратится ли данная серия? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.98

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    Жоау Педру
    «Брайтон» примет на своем поле «Фулхэм» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 8 марта и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Фулхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Марта 2025 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 18:00 Фулхэм

    Фулхэм

  • Лондон
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    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Брайтон» по итогам 27-ми поединков английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы и борется за выход в еврокубки.

    Команда пребывает на восьмой позиции и на три балла отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), а также на четыре очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Брайтон энд Хоув Альбион — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1/8 финала Кубка Англии клуб на чужом поле одержал победу над «Ньюкаслом» (2:1) в дополнительное время.

    Ранее коллектив в 27-м туре английской Премьер-лиги «Чайки» в домашних стенах обыграли еще одного непростого соперника — «Борнмут» (2:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Митома, Велтман, Данк, Стил, Кадиоглу, Милнер и Игор Жулио, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» неизменно выигрывал.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, нужно учитывать и силу соперника.

    Жоау Педру, Каору Митома и Данни Уэлбек — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с семью голами.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Фулхэм» по итогам 27-ми туров английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы и все еще претендует на выход в еврокубки.

    Команда пребывает на девятой позиции и на четыре очка отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), а также на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

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  • 04/03/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/8 финала Кубка Англии «Дачники» на чужом поле по пенальти выбили «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    Ранее в 27-м туре английского первенства коллектив набрал максимум очков, когда в чужих стенах оказался сильнее «Вулверхэмптона» с результатом 2:1.

    Не сыграют: травмированы — Адама Траоре, Уилсон, Тете и Нельсон, дисквалифицирован — Лукич.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фулхэм» пять раз выиграл при одном поражении.

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    Данная форма сулит гостям неплохие шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, суперход соперника в последних матчах может сорвать их планы.

    Рауль Хименес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Брайтон» выиграл

    • в пяти последних матчах «Брайтон» выиграл при тотал больше 1,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Фулхэм» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.98. Ничья — в 3.65, победа «Фулхэма» — в 3.65.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяева выиграли. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    И хотя в пяти из шести последних матчей гости не проиграли, более успешная форма фаворита, да еще и с учетом своего поля, должна стать решающим фактором.

    Ставка: «Брайтон» победит за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их пяти последних матчах.

    Ставка: «Брайтон» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.45

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    «Брайтон» — «Фулхэм»: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 08.03.202518:00. Прекратит ли «Фулхэм» победную серию «Брайтона»?
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