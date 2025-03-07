7 марта в 27-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Бодрумспор» и «Касымпаша». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бодрумспор» — «Касымпаша», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бодрумспор»

Турнирное положение: Бодрумцы сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице Суперлиги.

При этом «Бодрумспор» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 25 матчах.

Бодрум — Касымпаша: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.133.303.20Бонус$1500

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бодрумцы не смогли обыграть «Адану Демирспор» (0:0).

До того команда сумела одолеть «Сивасспор» (1:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Хатайспор».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Бодрумспор» забил 3 мяча, не пропустив в свои ворота ни одного.

Не сыграют: Хаки Осман — травмирован. Онджей Челюстка — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Бодрумцы крайне слабо атакуют. Команда настреляла всего 17 мячей в 25 поединках чемпионата.

При этом «Бодрумспор» не пропускал в 5 своих последних поединках. Да и вообще, команда явно прибавляет!

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Бодрумцы прекрасно обороняются, к тому же любят и умеют контратаковать.

«Касымпаша»

Турнирное положение: «Апачи» осели в группе середняков Суперлиги. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Касымпаша» на 8 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 50 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Апачи» добыли ничью в перестрелке с «Касымпашой» (3:3).

До того команда потерпела сокрушительное поражение от «Гёзтепе» (0:5). Да и поединок с «Антальяспором» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Касымпаша» добыла 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 15 пропущенных.

Не сыграют: Айтач Кара — травмирован. Мортада Бен Уанес, Ясин Озджан — дисквалифицированы.

Состояние команды: «Апачи» нынче выглядят не столь выгодно. Команда уже не потянет борьбу за выход в еврокубки, да и вылет ей не угрожает.

При этом «Касымпаша» вполне-себе преуспевает в плане реализации. «Апачи» настреляли 45 мячей в 25 матчах чемпионата Турции.

В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Вся надежда на Нуну Да Кошту, отличившегося 9 забитыми мячами в Суперлиге.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Апачи» постараются отдалиться от группы аутсайдеров на более комфортное расстояние.

Статистика для ставок

«Бодрумспор» не пропускал в 5 последних матчах

«Касымпаша» не побеждает 4 матча кряду

«Бодрумспор» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бодрумспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.

Прогноз: «Бодрумспор» в последнее время прекрасно обороняется, к тому же мотивирован оторваться от группы аутсайдеров.

Номинальные хозяева явно способны прибавить в плане реализации, да и «апачи» в последних матчах выглядят откровенно блекло.

Ставка: Победа «Бодрумспора» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00