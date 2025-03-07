Бодрум
Касымпаша
«Бодрумспор»
Турнирное положение: Бодрумцы сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице Суперлиги.
При этом «Бодрумспор» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 25 матчах.
Бодрум — Касымпаша: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бодрумцы не смогли обыграть «Адану Демирспор» (0:0).
До того команда сумела одолеть «Сивасспор» (1:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Хатайспор».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Бодрумспор» забил 3 мяча, не пропустив в свои ворота ни одного.
Не сыграют: Хаки Осман — травмирован. Онджей Челюстка — дисквалифицирован.
Состояние команды: Бодрумцы крайне слабо атакуют. Команда настреляла всего 17 мячей в 25 поединках чемпионата.
При этом «Бодрумспор» не пропускал в 5 своих последних поединках. Да и вообще, команда явно прибавляет!
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Бодрумцы прекрасно обороняются, к тому же любят и умеют контратаковать.
«Касымпаша»
Турнирное положение: «Апачи» осели в группе середняков Суперлиги. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Касымпаша» на 8 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 50 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Апачи» добыли ничью в перестрелке с «Касымпашой» (3:3).
До того команда потерпела сокрушительное поражение от «Гёзтепе» (0:5). Да и поединок с «Антальяспором» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Касымпаша» добыла 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 15 пропущенных.
Не сыграют: Айтач Кара — травмирован. Мортада Бен Уанес, Ясин Озджан — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Апачи» нынче выглядят не столь выгодно. Команда уже не потянет борьбу за выход в еврокубки, да и вылет ей не угрожает.
При этом «Касымпаша» вполне-себе преуспевает в плане реализации. «Апачи» настреляли 45 мячей в 25 матчах чемпионата Турции.
В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Вся надежда на Нуну Да Кошту, отличившегося 9 забитыми мячами в Суперлиге.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Апачи» постараются отдалиться от группы аутсайдеров на более комфортное расстояние.
Статистика для ставок
- «Бодрумспор» не пропускал в 5 последних матчах
- «Касымпаша» не побеждает 4 матча кряду
- «Бодрумспор» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бодрумспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.
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- 2.80Копенгаген — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
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Прогноз: «Бодрумспор» в последнее время прекрасно обороняется, к тому же мотивирован оторваться от группы аутсайдеров.
Номинальные хозяева явно способны прибавить в плане реализации, да и «апачи» в последних матчах выглядят откровенно блекло.
Ставка: Победа «Бодрумспора» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00