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    «Апачей» ждет коллизия?!

    «Бодрумспор» — «Касымпаша». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Суперлига, 7 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бодрумспор» — «Касымпаша»
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    «Касымпаша»
    7 марта в 27-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Бодрумспор» и «Касымпаша». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бодрумспор» — «Касымпаша», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 07 Марта 2025 года

    Бодрум

  • Бодрум
    •  Бодрум 20:30 Касымпаша

    Касымпаша

  • Стамбул
    •

    «Бодрумспор»

    Турнирное положение: Бодрумцы сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице Суперлиги.

    При этом «Бодрумспор» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 25 матчах.

    Бодрум — Касымпаша: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бодрумцы не смогли обыграть «Адану Демирспор» (0:0).

    До того команда сумела одолеть «Сивасспор» (1:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Хатайспор».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Бодрумспор» забил 3 мяча, не пропустив в свои ворота ни одного.

    Не сыграют: Хаки Осман — травмирован. Онджей Челюстка — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Бодрумцы крайне слабо атакуют. Команда настреляла всего 17 мячей в 25 поединках чемпионата.

    При этом «Бодрумспор» не пропускал в 5 своих последних поединках. Да и вообще, команда явно прибавляет!

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Бодрумцы прекрасно обороняются, к тому же любят и умеют контратаковать.

    «Касымпаша»

    Турнирное положение: «Апачи» осели в группе середняков Суперлиги. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Касымпаша» на 8 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 50 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Апачи» добыли ничью в перестрелке с «Касымпашой» (3:3).

    До того команда потерпела сокрушительное поражение от «Гёзтепе» (0:5). Да и поединок с «Антальяспором» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Касымпаша» добыла 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 15 пропущенных.

    Не сыграют: Айтач Кара — травмирован. Мортада Бен Уанес, Ясин Озджан — дисквалифицированы.

    Состояние команды: «Апачи» нынче выглядят не столь выгодно. Команда уже не потянет борьбу за выход в еврокубки, да и вылет ей не угрожает.

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    При этом «Касымпаша» вполне-себе преуспевает в плане реализации. «Апачи» настреляли 45 мячей в 25 матчах чемпионата Турции.

    В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Вся надежда на Нуну Да Кошту, отличившегося 9 забитыми мячами в Суперлиге.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Апачи» постараются отдалиться от группы аутсайдеров на более комфортное расстояние.

    Статистика для ставок

    • «Бодрумспор» не пропускал в 5 последних матчах

    • «Касымпаша» не побеждает 4 матча кряду

    • «Бодрумспор» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бодрумспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.

    Прогноз: «Бодрумспор» в последнее время прекрасно обороняется, к тому же мотивирован оторваться от группы аутсайдеров.

    Номинальные хозяева явно способны прибавить в плане реализации, да и «апачи» в последних матчах выглядят откровенно блекло.

    Ставка: Победа «Бодрумспора» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

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    «Бодрумспор» — «Касымпаша»: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 07.03.202520:30. «Апачей» ждет коллизия?!
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