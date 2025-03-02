Марсель
Нант
«Марсель»
Турнирное положение: Марсельцы вряд ли потянут чемпионскую гонку. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.
При этом «Марсель» на 13 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 23 матчах.
Марсель — Нант: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Марсельцы по всем статьям уступили «Осеру» (0:3).
До того команда нанесла поражение слабенькому «Сент-Этьену» (5:1). При этом чуть ранее она сумела переиграть «Анже» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Марсель» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: Дерек Корнелиус — дисквалифицирован.
Состояние команды: Марсельцы весьма неплохо атакуют. Команда настреляла 50 мячей в 23 поединках Лиги 1.
Матчи с «Нантом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Марсель» победил 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Тем паче, оппонент многовато пропускает.
«Нант»
Турнирное положение: «Канарейки» сражаются за выживание в элитном дивизионе. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Нант» на 5 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Канарейки» уверенно расправились с «Лансом» (3:1).
До того команда была разгромлена «Монако» (1:7). Плюс поединок с «Брестом» завершился досадной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Нант» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 12 пропущенных.
Не сыграют: Натан Зезе — травмирован.
Состояние команды: «Канарейки» проводят крайне нестабильный игровой цикл. Команда в среднем пропускает почти 2 гола за матч.
При этом «Нант» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Канарейки» настреляли 28 мячей в 23 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Вот только в двух последних очных встречах с марсельцами команда уступила.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Канарейки» постараются преуспеть в контратаках.
Статистика для ставок
- «Нант» до последней виктории уступил 3 раза кряду
- Марсельцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч
- «Марсель» до последней коллизии выиграл 3 раза подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
- 2.40Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.15Краснодар — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.83Бетис — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Марсельцы выглядят в разы монолитнее соперника, имеющего проблемы в плане надежности тылов.
Номинальные хозяева бьются за самые высокие места, и наверняка максимально активно понесутся в атаку.
Ставка: Фора «Марселя» -1.5 за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50