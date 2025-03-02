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    «Марсель» не заметит «канареек»

    «Марсель» — «Нант»: Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига 1, 2 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Нант»
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    Адриен Рабьо
    2 марта в 24-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Нант». Начало игры — в 22:45 мск.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Марта 2025 года

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:45 Нант

    Нант

  • Франция. Лига 1
    •

    «Марсель»

    Турнирное положение: Марсельцы вряд ли потянут чемпионскую гонку. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Марсель» на 13 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 23 матчах.

    Марсель — Нант: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Марсельцы по всем статьям уступили «Осеру» (0:3).

    До того команда нанесла поражение слабенькому «Сент-Этьену» (5:1). При этом чуть ранее она сумела переиграть «Анже» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Марсель» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Дерек Корнелиус — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Марсельцы весьма неплохо атакуют. Команда настреляла 50 мячей в 23 поединках Лиги 1.

    Матчи с «Нантом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Марсель» победил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Тем паче, оппонент многовато пропускает.

    «Нант»

    Турнирное положение: «Канарейки» сражаются за выживание в элитном дивизионе. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Нант» на 5 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Канарейки» уверенно расправились с «Лансом» (3:1).

    До того команда была разгромлена «Монако» (1:7). Плюс поединок с «Брестом» завершился досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нант» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 12 пропущенных.

    Не сыграют: Натан Зезе — травмирован.

    Состояние команды: «Канарейки» проводят крайне нестабильный игровой цикл. Команда в среднем пропускает почти 2 гола за матч.

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    При этом «Нант» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Канарейки» настреляли 28 мячей в 23 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Вот только в двух последних очных встречах с марсельцами команда уступила.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Канарейки» постараются преуспеть в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Нант» до последней виктории уступил 3 раза кряду

    • Марсельцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

    • «Марсель» до последней коллизии выиграл 3 раза подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: Марсельцы выглядят в разы монолитнее соперника, имеющего проблемы в плане надежности тылов.

    Номинальные хозяева бьются за самые высокие места, и наверняка максимально активно понесутся в атаку.

    Ставка: Фора «Марселя» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

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