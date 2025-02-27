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    «Галатасарай» не будет надрываться

    «Галатасарай» — «Коньяспор»: Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 27 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Галатасарай
    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Коньяспор»
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    Виктор Осимхен
    27 февраля в 3-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Галатасарай» и «Коньяспор». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Коньяспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: «Львы» уверенно несутся к чемпионскому титулу. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Галатасарай» на 6 очков опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Дома она не сумела переиграть «Фенербахче» (0:0).

    До того команда подписала мировую с «АЗ Алкмааром» (2:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Ризеспору» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Галатасарай» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Мауро Икарди, Альваро Мората — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Галатасарай» в Кубке Турции пока не особо блистает. Команда находится на 2 месте в своей группе.

    Матчи с «Коньяспором» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Галатасарай» выиграл 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Львы» намерены выбраться в лидеры секстета.

    «Коньяспор»

    Турнирное положение: «Бело-зеленые» проводят не столь яркий сезон. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы Суперлиги.

    Причем «Коньяспор» на один пункт опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 38 мячей в 24 матчах чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Бело-зеленые» расписали мировую с «Сивасспором» (1:1).

    До того команда минимально уступила «Самсунспору» (0:1). Да и поединок с «Кайсериспором» завершился коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Коньяспор» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «бело-зеленые» не преуспевают. Команда не побеждает 3 матча кряду.

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    При этом «Коньяспор» в своей группе Кубка Турции лидирует. Команда набрала шесть очков в двух сыгранных матчах.

    При этом в Кубке команда забивает в среднем 2 гола за матч. А вот пропустили «бело-зеленые» всего лишь однажды.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Бело-зеленые» вполне будут рады и ничьей.

    Статистика для ставок

    • «Бело-зеленые» не побеждают 3 матча кряду

    • Стамбульцы в 4 последних очных встречах обыгрывали «Коньяспор»

    • «Галатасарай» не проигрывал в 3 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

    Прогноз: «Бело-зеленые» будут действовать строго от обороны, и явно намерены удержать лидерство в группе.

    «Галатасарай» явно сыграет не в самом оптимальном кадровом сочетании, чем может воспользоваться оппонент.

    Ставка: Фора «Коньяспора» +1.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.75

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