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    «Спартак» не оставит шансов «драконам»

    «Спартак» — «Насаф»: Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 23 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Насаф»
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    Эсекьель Барко
    23 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Насаф». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Насаф», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Красно-белые» в нынешнем сезоне бьются за чемпионство. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 3 месте турнирной таблицы РПЛ.

    При этом «Спартак» на 2 очка отстает от дуэта лидеров. А вот забила команда Деяна Станковича 36 мячей в 18 поединках высшего российского дивизиона.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Спартаковцы сломили сопротивление «Торпедо» (2:1).

    При этом «Спартак» был разгромлен «Зенитом» (0:3). А вот немногим ранее команда нанесла поражение московскому «Динамо» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Красно-белые» нынче выглядят довольно уверенно. Команда Станковича постепенно набирает нужные кондиции, и лишь в спарринге с «Зенитом» она провалилась.

    При этом «Спартак» лишь однажды пересекался с «Насафом». Полгода назад москвичи легко переиграли узбеков (3:0).

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Забивать в составе спартаковцев уж точно есть кому, да и класс должен сказаться.

    «Насаф»

    Турнирное положение: «Драконы» прекрасно провели минувший чемпионат Узбекистана. Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Насаф» в 26 поединках своего чемпионата настрелял лишь 35 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла лишь ничью. «Драконы» не смогли переиграть «Балтику» (1:1).

    При этом до того команда подписала сухую мировую с «Факелом». А вот поединок с «Енисеем» завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Насаф» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Драконы» нынче выглядят не столь ярко. Да и победы в спаррингах даются команде крайне натужно.

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    Причем «Насаф» имеет довольно крепкий по именам состав. Да и серия из трех матчей без поражений явно греет в психологическом плане.

    Проблемы с реализацией никуда не делись. Чемпион Узбекистана до сих пор никак не может наладить игру в атаке.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Драконы» намерены поискать свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» проиграл всего в одном зимнем спарринге из шести

    • «Насаф» не проигрывал в 3 своих последних матчах

    • Полгода назад москвичи уверенно переиграли «драконов» (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 6.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.49.

    Прогноз: «Спартак» явно сильнее узбеков, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    «Красно-белые» в контрольных поединках выглядят довольно выгодно, плюс явно способны поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Фора «Спартака» -1.5 за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.17

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