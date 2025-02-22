В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Д на своем поле примет «Унион». Поединок пройдет 22 февраля и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Унион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: «Шмели» точно не может занести нынешний сезон себе в актив. «Боруссия» Д занимает лишь 11-е место в таблице Бундеслиги с 29-ю очками в активе после 22-х туров.

Несмотря на это, команда куда лучше выступает на своем поле, чем в гостях. При родных трибунах «Боруссия» Д набрала 21 очко из 33-х возможных, занимая по этому показателю 5-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке «шмели» сыграли вничью со «Спортингом» (0:0), пробившись в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матчем ранее «Боруссия» Д проиграла «Бохуму» (0:2) в Бундеслиге.

В последних 3-х встречах в рамках чемпионата Германии у команды 2 поражения и 1 победа над «Хайденхаймом» (2:1). За этот период «Боруссия» Д также уступила «Штутгарту» (1:2).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграет: Феликс Нмеча из-за травмы.

Состояние команды: «Боруссия» именно в Бундеслиге играют не лучшим образом. При этом, команда может уверенно действовать в Лиге чемпионов, но в чемпионате у «шмелей» мало что получается.

Предстоящий матч против «Униона» — отличная возможность для «Боруссии» Д прервать серию поражений. Команда все никак не может найти свою игру в чемпионате.

«Унион»

Турнирное положение: Берлинская команда располагается на 13-й позиции в Бундеслиги, набрав 24 очка за 22 встречи. «Унион» опережает зону вылета на 10 баллов.

При этом, команда вряд-ли будет претендовать на еврокубки, ведь отстание от топ-6 уже 11 пунктов. Да и результативность у «Униона» далека от идеала, команда забила 21 гола за 22 встречи.

Последние матчи: В прошлом туре Бундеслиги команда проиграла «Боруссии» М со счетом 1:2, пропустив всего голы еще в 1-м тайме. До этого «Унион» разгромил «Хоффенхайм» (4:0).

В последних 5-и встречах чемпионата Германии команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Лейпцигом» (0:0). За этот период «Унион» сумел забить 7 голов при 6-и пропущенных.

Не сыграет: Кевин Фогт из-за травмы.

Состояние команды: «Унион» уже долгое время считается крепким середняком в чемпионате Германии. Команда вполне способна обыграть любого соперника, а у «Боруссии» Д сейчас кризисный период.

Стоит отметить, что «Унион» далеко не лучшим образом выступает на чужом поле. Команда набрала только 8 баллов из 33-х возможных в гостях, занимая по этому показателю 14-е место в лиге.

Статистика для ставок

«Боруссия» Д проиграла 2 последних матча в Бундеслиге

В последних 5-и встречах «Унион» дважды проиграл

В последних 3-х очных противостояниях «Боруссия» Д дважды обыгрывал «Унион»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссии» Д — 1.55, победа «Униона» — 5.60, ничья — за 4.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

Прогноз: «Боруссия» Д способна сыграть результативно.

Ставка: Тотал 3 больше за 1.93.

Прогноз: «Боруссия» Д будет настроена прервать свою серию поражений в Бундеслиге.

Ставка: Победа «Боруссии» Д с форой (-1) за 1.85.