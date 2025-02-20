Аякс
Юнион
«Аякс»
Турнирное положение: Амстердамцы в нынешней Лиге Европы выступают не столь ярко. В основном раунде финишировала на 12 строчке турнирной таблицы.
При этом «Аякс» в 8 турах набрал лишь 13 очков. А вот атака команды выглядит довольно прилично, настреляв всего 16 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке амстердамцы добыли викторию. «Аяксиды» учинили разгром «Хераклесу» (4:0).
При этом «Аякс» чуть ранее сумел переиграть «Юнион» (2:0). А вот до того команда уверенно расправилась с «Фортуной» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Юри Баас, Кеннет Тейлор, Ваут Вегхорст — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: Амстердамцы ныне находятся на подъеме. Команда победила в 5 своих последних матчах.
Ппюс ко всему, «Аякс» не пропускал в трех своих последних поединках. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Успех в первой встрече не должен расхолодить «аяксидов».
«Юнион» Сент-Жиллуаз
Турнирное положение: Бельгийцы нынешний сезон проводят не столь продуктивно. К примеру, в основном раунде Лиге Европы команда заняла лишь 21 место.
Причем «Юнион» Сент-Жиллуаз в 8 поединках Лиги Европы отличился всего 8 забитыми мячами. А вот в свои ворота бельгийцы пропустили 8 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Дома она минимально уступила «Мехелену».
При этом до того команда по всем статьям проиграла «Аяксу» (0:2). А вот скромный «Кортрейк» был обыгран с натугой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Юнион» Сент-Жиллуаз добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: Камиль Ван Де Перре — травмирован.
Состояние команды: Бельгийцы в последних матчах смотрелись неважно. Команда не забивала в двух последних поединках.
Проблемы с результативностью никуда не запропастились. Да и матчи с более-менее крепкими соперниками даются команде натужно.
В кадровом плане «Юнион» Сент-Жиллуаз выглядит не столь выгодно. Зато лазарет команды фактически пустеет.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Бельгийцам, учитывая исход первой встречи, нужно непременно рисковать.
Статистика для ставок
- Бельгийцы в Лиге Европы в среднем забивают 1 гол за матч
- Амстердамцы в Лиге Европы забивают в среднем 2 гола за матч
- «Аякс» победил в 5 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 3.20Реал Мадрид — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.90ПСВ — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.05Реал Сосьедад — Мидтьюлланн: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: Амстердамцы не собираются особенно усердствовать в атаке, и вполне могут сыграть по счету первой встречи.
Номинальные гости уступили в двух своих последних поединках, к тому же имеют сложности в плане реализации.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.75