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    Одни не могут, другие не хотят?!

    «Аякс» — «Юнион» Сент-Жиллуаз: Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 20 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Юнион» Сент-Жиллуаз
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    Киан Фитц-Джим
    20 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Аякс» и «Юнион» Сент-Жиллуаз. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Юнион» Сент-Жиллуаз, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 20 Февраля 2025 года

    Аякс

  • Амстердам
    •  Аякс 23:00 Юнион

    Юнион

  • Брюссель
    •

    «Аякс»

    Турнирное положение: Амстердамцы в нынешней Лиге Европы выступают не столь ярко. В основном раунде финишировала на 12 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Аякс» в 8 турах набрал лишь 13 очков. А вот атака команды выглядит довольно прилично, настреляв всего 16 мячей.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке амстердамцы добыли викторию. «Аяксиды» учинили разгром «Хераклесу» (4:0).

    При этом «Аякс» чуть ранее сумел переиграть «Юнион» (2:0). А вот до того команда уверенно расправилась с «Фортуной» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Юри Баас, Кеннет Тейлор, Ваут Вегхорст — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Амстердамцы ныне находятся на подъеме. Команда победила в 5 своих последних матчах.

    Ппюс ко всему, «Аякс» не пропускал в трех своих последних поединках. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Успех в первой встрече не должен расхолодить «аяксидов».

    «Юнион» Сент-Жиллуаз

    Турнирное положение: Бельгийцы нынешний сезон проводят не столь продуктивно. К примеру, в основном раунде Лиге Европы команда заняла лишь 21 место.

    Причем «Юнион» Сент-Жиллуаз в 8 поединках Лиги Европы отличился всего 8 забитыми мячами. А вот в свои ворота бельгийцы пропустили 8 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Дома она минимально уступила «Мехелену».

    При этом до того команда по всем статьям проиграла «Аяксу» (0:2). А вот скромный «Кортрейк» был обыгран с натугой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Юнион» Сент-Жиллуаз добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Камиль Ван Де Перре — травмирован.

    Состояние команды: Бельгийцы в последних матчах смотрелись неважно. Команда не забивала в двух последних поединках.

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    Проблемы с результативностью никуда не запропастились. Да и матчи с более-менее крепкими соперниками даются команде натужно.

    В кадровом плане «Юнион» Сент-Жиллуаз выглядит не столь выгодно. Зато лазарет команды фактически пустеет.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Бельгийцам, учитывая исход первой встречи, нужно непременно рисковать.

    Статистика для ставок

    • Бельгийцы в Лиге Европы в среднем забивают 1 гол за матч

    • Амстердамцы в Лиге Европы забивают в среднем 2 гола за матч

    • «Аякс» победил в 5 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Амстердамцы не собираются особенно усердствовать в атаке, и вполне могут сыграть по счету первой встречи.

    Номинальные гости уступили в двух своих последних поединках, к тому же имеют сложности в плане реализации.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.75

    «Аякс» — «Юнион» Сент-Жиллуаз: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 20.02.2025. Прогнозы на футбол. Одни не могут, другие не хотят?!
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