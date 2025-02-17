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    Прервет ли «Альмерия» свою неудачную серию?

    «Альмерия» — «Эльче». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 17 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Эльче»
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    «Альмерия»
    В понедельник, 17 февраля, в 27-м туре испанской Сегунды «Альмерия» дома примет «Эльче». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Альмерия» — «Эльче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 17 Февраля 2025 года

    Альмерия

  • Альмерия
    •  Альмерия 22:30 Эльче

    Эльче

  • Испания. Сегунда
    •

    «Альмерия»

    Турнирное положение: Андалусский коллектив с 44 набранными очками разместился на шестой строке, проигрывая два пункта второй позиции, дающей прямой билет в элиту.

    «Альмерия» выиграла 12 игр из 26 проведенных, восемь игр свела вничью и потерпела шесть проигрышей, разница мячей составляет 46:35.

    Альмерия — Эльче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В предыдущем туре первенства «красно-белые» в Ла-Коруньи потерпели фиаско от «Депортиво» со счетом 1:3 уступая по ходу поединка 0:3. Двумя игровыми днями они поделили очки в родных стенах с «Овьедо», сыграв со счетом 1:1, и проиграли «Альбасете» на его территории со счетом 1:2.

    Не сыграют: Хавбек Дион Лопи будет отбывать дисквалификацию.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: К данному поединку «Альмерия» подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией с учетом всех турниров, в которой расписала две ничьи и трижды уходила с поля поверженной. Непосредственно в Сегунде за это время она дважды уступала и дважды играла вничью. Перед этим же неудачным отрезком андалусцы выдали 15-матчевую серию без поражений во всех соревнованиях, победив 12 раз в данном периоде.

    «Эльче»

    Турнирное положение: Коллектив из провинции Аликанте с 46 очками идет на третьей строке в таблице, уступая второй позиции только по дополнительным показателям.

    «Эльче» выиграл 13 игр из 26 проведенных, семь встреч свел вничью и шесть матчей проиграл, разница забитых и пропущенных мячей составляет 34:19.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В своей последней проведенной игре «зелено-полосатые» на своей территории обыграли аутсайдера «Тенерифе» со счетом 2:0, забив в каждом тайме по голу. Перед этим же они крупно проиграли соседу по турнирке «Мирандесу» 0:3 на его поле и одолели в родных стенах «Эйбар» со счетом 2:0.

    Не сыграют: Нападающий Хосан дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

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    Состояние команды: «Эльче» за предыдущие 12 встреч в рамках чемпионата страны потерпел всего лишь одно фиаско. В остальных же 11 поединках данного периода времени команда расписала четыре мировых исхода и смогла отпраздновать шесть викторий. Причем во всех этих встречах коллектив пропустил всего лишь семь голов, да и то в одном матче аж три из них, а в семи играх и вовсе смог сохранить свои ворота на замке.

    Статистика для ставок

    • У «Альмерии» сейчас 4-матчевая серия без побед в Сегунде, в которой было два фиаско и две ничьи

    • «Эльче» уступил лишь раз за предыдущие 12 игр чемпионата и шесть раз победил

    • В первом круге «Альмерия» обыграла «Эльче» на его поле со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Альмерии» — 2.12, победа «Эльче» — 3.45, ничья — 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.01 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: В этом противостоянии прогнозируем, что «Альмерия» и второй раз за сезон обыграет «Эльче», и прервет своею серию без побед.

    Рекомендуемая ставка: победа «Альмерии» за 2.12.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на низовой исход, ведь «Эльче» вряд ли позволит забить себе много.

    Ставка: ТМ 2,5 1.80.

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    «Альмерия» — «Эльче»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 17.02.2025. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Альмерия» свою неудачную серию?
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