Альмерия
Эльче
«Альмерия»
Турнирное положение: Андалусский коллектив с 44 набранными очками разместился на шестой строке, проигрывая два пункта второй позиции, дающей прямой билет в элиту.
«Альмерия» выиграла 12 игр из 26 проведенных, восемь игр свела вничью и потерпела шесть проигрышей, разница мячей составляет 46:35.
Альмерия — Эльче: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В предыдущем туре первенства «красно-белые» в Ла-Коруньи потерпели фиаско от «Депортиво» со счетом 1:3 уступая по ходу поединка 0:3. Двумя игровыми днями они поделили очки в родных стенах с «Овьедо», сыграв со счетом 1:1, и проиграли «Альбасете» на его территории со счетом 1:2.
Не сыграют: Хавбек Дион Лопи будет отбывать дисквалификацию.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: К данному поединку «Альмерия» подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией с учетом всех турниров, в которой расписала две ничьи и трижды уходила с поля поверженной. Непосредственно в Сегунде за это время она дважды уступала и дважды играла вничью. Перед этим же неудачным отрезком андалусцы выдали 15-матчевую серию без поражений во всех соревнованиях, победив 12 раз в данном периоде.
«Эльче»
Турнирное положение: Коллектив из провинции Аликанте с 46 очками идет на третьей строке в таблице, уступая второй позиции только по дополнительным показателям.
«Эльче» выиграл 13 игр из 26 проведенных, семь встреч свел вничью и шесть матчей проиграл, разница забитых и пропущенных мячей составляет 34:19.
Последние матчи: В своей последней проведенной игре «зелено-полосатые» на своей территории обыграли аутсайдера «Тенерифе» со счетом 2:0, забив в каждом тайме по голу. Перед этим же они крупно проиграли соседу по турнирке «Мирандесу» 0:3 на его поле и одолели в родных стенах «Эйбар» со счетом 2:0.
Не сыграют: Нападающий Хосан дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.
Состояние команды: «Эльче» за предыдущие 12 встреч в рамках чемпионата страны потерпел всего лишь одно фиаско. В остальных же 11 поединках данного периода времени команда расписала четыре мировых исхода и смогла отпраздновать шесть викторий. Причем во всех этих встречах коллектив пропустил всего лишь семь голов, да и то в одном матче аж три из них, а в семи играх и вовсе смог сохранить свои ворота на замке.
Статистика для ставок
- У «Альмерии» сейчас 4-матчевая серия без побед в Сегунде, в которой было два фиаско и две ничьи
- «Эльче» уступил лишь раз за предыдущие 12 игр чемпионата и шесть раз победил
- В первом круге «Альмерия» обыграла «Эльче» на его поле со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Альмерии» — 2.12, победа «Эльче» — 3.45, ничья — 3.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.01 и 1.80 соответственно.
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Прогноз: В этом противостоянии прогнозируем, что «Альмерия» и второй раз за сезон обыграет «Эльче», и прервет своею серию без побед.
Рекомендуемая ставка: победа «Альмерии» за 2.12.
Прогноз: И также еще здесь поставим на низовой исход, ведь «Эльче» вряд ли позволит забить себе много.
Ставка: ТМ 2,5 1.80.